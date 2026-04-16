Чешская инициатива имеет реальный эффект, более 4 млн боеприпасов доставлено в Украину, - Рютте
В рамках "чешской инициативы" союзники передали Украине более 4 миллионов боеприпасов.
Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции в Праге с главой чешского правительства Андреем Бабишем, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Инициатива показала свою эффективность
Рютте убежден, что союзники должны продолжать финансировать закупку артиллерийских боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии.
"Что касается Украины: я приветствую продвижение чешской инициативы по боеприпасам. Она имеет реальный эффект. Более 4 миллионов боеприпасов доставлено в Украину", - сказал генсек НАТО.
Он призвал других союзников продолжать финансировать инициативу, "чтобы Украина получила боеприпасы, необходимые ей для сдерживания россиян".
Поддержка со стороны партнеров
Кроме того, Рютте напомнил о вчерашнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, приветствуя новые пакеты поддержки Украины, объявленные ее членами, включая Германию, Великобританию, Нидерланды и Бельгию – страну, которая объявила о новой помощи в размере 1,1 миллиарда евро.
"Вчерашние ракетные и дронные атаки на Украину показывают, насколько безжалостна Россия. Она продолжает сеять террор с неба, убивая и раня мирных жителей. Украине нужна наша помощь, чтобы защититься от России сегодня, быть в сильной позиции для обеспечения мира, а также сдерживать любую будущую агрессию", – подчеркнул генсек Альянса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль