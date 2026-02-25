РУС
Новости Чешская инициатива по снарядам для України
Уже есть средства на 880 тыс. боеприпасов для Украины в рамках "чешской инициативы"

Чешская инициатива: средства есть на более чем 800 тысяч боеприпасов

На 2026 год обеспечено финансирование около 880 тыс. боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

Об этом заявил советник по национальной безопасности Гинек Кмоничек во время слушаний в Сенате, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробности

По его словам, инициатива охватила около 48% поставок крупнокалиберных боеприпасов в Украину в 2025 году, а в случае с калибром 155 миллиметров - 52%.

По словам советника, на этот год обеспечено финансирование около 880 тыс. единиц боеприпасов.

"Мы активно ищем дополнительных спонсоров и доноров, чтобы достичь общей суммы от 2,5 до 5 миллиардов крон", - добавил он.

Советник также отметил, что в настоящее время у Украины преимущественно есть запросы на боеприпасы крупного калибра с дальностью более 30 километров. Украинская сторона, по его данным, использует от 3 тыс. до 8 тыс. таких снарядов за один день.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи "Коалиции желающих" в Париже заявил, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины может быть продолжена при условии финансирования со стороны других государств.
  • Лидер Чехии Павел заявил, что Украина получила 4,4 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы".

боеприпасы (603) Чехия (460)
Знов є кошти на браковані міни?! Урааааа!!!
показать весь комментарий
25.02.2026 15:26 Ответить
https://militarnyi.com/uk/news/********-vzhe-otrymala-4-4-mln-snaryadiv/ У рамках чеської ініціативи із закупівлі *********** для українських Збройних сил у третіх країнах до України доставлено майже 4,4 мільйона великокаліберних снарядів.
Ці гроші не вітчизняним виробникам дають.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:30 Ответить
Ти не повіриш, але браковані міни до ЗСУ постачає саме зеленский. От ти пад....ло - хочеш зірвати постачання, як завжди, мін та снарядів від друзів. А шо ти, мразота скажеш на ось це - https://www.youtube.com/shorts/Ae3AUEG6KNo
показать весь комментарий
25.02.2026 15:53 Ответить
Кошти - ППО, кошти - ППО. Так точно кордони 91 будуть.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:28 Ответить
На окупованій території Бахмутського району кацапи спустилися в соляні споруди Соледару, облаштувавши під землею військові штаби.

***** як кроти 🤬
показать весь комментарий
25.02.2026 15:35 Ответить
І хто заважає створити такіж споруди для ЗСУ - є тіки одна б...ядина - це проросійський презедент України - зеленский. 21 рік - на гляхи для рюських танкових колон на теріторії України витрачено - 360 міліардів гривень. На потреби ЗСУ та оборонпрому - 36 міліардів гривень. Так який поц здавав Соледар, Бахмут.....
показать весь комментарий
25.02.2026 15:58 Ответить
Там споруди - камазом можна їздити.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:29 Ответить
Дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:49 Ответить
 
 