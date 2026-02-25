Уже есть средства на 880 тыс. боеприпасов для Украины в рамках "чешской инициативы"

На 2026 год обеспечено финансирование около 880 тыс. боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

Об этом заявил советник по национальной безопасности Гинек Кмоничек во время слушаний в Сенате, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробности

По его словам, инициатива охватила около 48% поставок крупнокалиберных боеприпасов в Украину в 2025 году, а в случае с калибром 155 миллиметров - 52%.

По словам советника, на этот год обеспечено финансирование около 880 тыс. единиц боеприпасов.

"Мы активно ищем дополнительных спонсоров и доноров, чтобы достичь общей суммы от 2,5 до 5 миллиардов крон", - добавил он.

Советник также отметил, что в настоящее время у Украины преимущественно есть запросы на боеприпасы крупного калибра с дальностью более 30 километров. Украинская сторона, по его данным, использует от 3 тыс. до 8 тыс. таких снарядов за один день.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после встречи "Коалиции желающих" в Париже заявил, что инициатива по поставкам боеприпасов для Украины может быть продолжена при условии финансирования со стороны других государств.

Лидер Чехии Павел заявил, что Украина получила 4,4 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы".

