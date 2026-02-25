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Новини Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів
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Вже є кошти на 880 тис. боєприпасів для України в рамках "чеської ініціативи"

Чеська ініціатива: кошти є на понад 800 тисяч боєприпасів

На 2026 рік забезпечено фінансування на близько 880 тис. боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.

Про це заявив радник з національної безпеки Гінек Кмонічек під час слухань у Сенаті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

За його словами, ініціатива охопила близько 48% поставок великокаліберних боєприпасів до України в 2025 році, а у випадку з калібром 155 міліметрів - 52%.

За словами радника, на цей рік забезпечено фінансування близько 880 тис. одиниць боєприпасів.

"Ми активно шукаємо додаткових спонсорів та донорів, щоб досягти загальної суми від 2,5 до 5 мільярдів крон", - додав він.

Радник також зазначив, що наразі у України переважно є запити на боєприпаси великого калібру з дальністю понад 30 кілометрів. Українська сторона, за його даними, використовує від 3 тис. до 8 тис. таких снарядів за один день.

Також читайте: 62% чехів підтримують продовження "снарядної ініціативи" для України, - опитування

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про те, що прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі заявив, що ініціатива з постачання боєприпасів для України може бути продовжена за умови фінансування з боку інших держав.
  • Лідер Чехії Павел заявив, що Україна отримала 4,4 млн боєприпасів у рамках "чеської ініціативи".

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Автор: 

боєприпаси (2408) Чехія (1838)
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Знов є кошти на браковані міни?! Урааааа!!!
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25.02.2026 15:26 Відповісти
https://militarnyi.com/uk/news/********-vzhe-otrymala-4-4-mln-snaryadiv/ У рамках чеської ініціативи із закупівлі *********** для українських Збройних сил у третіх країнах до України доставлено майже 4,4 мільйона великокаліберних снарядів.
Ці гроші не вітчизняним виробникам дають.
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25.02.2026 15:30 Відповісти
Ти не повіриш, але браковані міни до ЗСУ постачає саме зеленский. От ти пад....ло - хочеш зірвати постачання, як завжди, мін та снарядів від друзів. А шо ти, мразота скажеш на ось це - https://www.youtube.com/shorts/Ae3AUEG6KNo
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25.02.2026 15:53 Відповісти
Кошти - ППО, кошти - ППО. Так точно кордони 91 будуть.
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25.02.2026 15:28 Відповісти
На окупованій території Бахмутського району кацапи спустилися в соляні споруди Соледару, облаштувавши під землею військові штаби.

***** як кроти 🤬
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25.02.2026 15:35 Відповісти
І хто заважає створити такіж споруди для ЗСУ - є тіки одна б...ядина - це проросійський презедент України - зеленский. 21 рік - на гляхи для рюських танкових колон на теріторії України витрачено - 360 міліардів гривень. На потреби ЗСУ та оборонпрому - 36 міліардів гривень. Так який поц здавав Соледар, Бахмут.....
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25.02.2026 15:58 Відповісти
Там споруди - камазом можна їздити.
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25.02.2026 16:29 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
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25.02.2026 16:49 Відповісти
 
 