Вже є кошти на 880 тис. боєприпасів для України в рамках "чеської ініціативи"

На 2026 рік забезпечено фінансування на близько 880 тис. боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи.

Про це заявив радник з національної безпеки Гінек Кмонічек під час слухань у Сенаті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

За його словами, ініціатива охопила близько 48% поставок великокаліберних боєприпасів до України в 2025 році, а у випадку з калібром 155 міліметрів - 52%.

За словами радника, на цей рік забезпечено фінансування близько 880 тис. одиниць боєприпасів.

"Ми активно шукаємо додаткових спонсорів та донорів, щоб досягти загальної суми від 2,5 до 5 мільярдів крон", - додав він.

Радник також зазначив, що наразі у України переважно є запити на боєприпаси великого калібру з дальністю понад 30 кілометрів. Українська сторона, за його даними, використовує від 3 тис. до 8 тис. таких снарядів за один день.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі заявив, що ініціатива з постачання боєприпасів для України може бути продовжена за умови фінансування з боку інших держав.

Лідер Чехії Павел заявив, що Україна отримала 4,4 млн боєприпасів у рамках "чеської ініціативи".

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