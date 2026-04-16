Чеська ініціатива має реальний ефект, понад 4 млн боєприпасів доставлено в Україну, - Рютте

У межах "чеської ініціативи" союзники передали Україні понад 4 мільйони боєприпасів.

Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції у Празі з главою чеського уряду Андреєм Бабішем, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ініціатива показала свою ефективність

Рютте переконаний, що союзники мають продовжити фінансувати закупівлю артилерійських боєприпасів для України в межах ініціативи Чехії.

"Щодо України: я вітаю просування чеської ініціативи щодо боєприпасів. Вона має реальний ефект. Понад 4 мільйони боєприпасів доставлено в Україну",- сказав генсек НАТО.

Він закликав інших союзників продовжувати фінансувати ініціативу, "щоб Україна отримала боєприпаси, необхідні їй для стримування росіян".

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Підтримка з боку партнерів

Крім того, Рютте нагадав про вчорашнє засідання Контактної групи з питань оборони України, вітаючи нові пакети підтримки України, оголошені її членами, включаючи Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Бельгію – країну, яка оголосила про нову допомогу в розмірі 1,1 мільярда євро.

"Вчорашні ракетні та дронові атаки на Україну показують, наскільки безжальна Росія. Вона продовжує сіяти терор з неба, вбиваючи та завдаючи поранень мирним жителям. Україні потрібна наша допомога, щоб захиститися від Росії сьогодні, бути в сильній позиції для забезпечення миру, а також стримувати будь-яку майбутню агресію", - наголосив генсек Альянсу.

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