Чеська ініціатива має реальний ефект, понад 4 млн боєприпасів доставлено в Україну, - Рютте
У межах "чеської ініціативи" союзники передали Україні понад 4 мільйони боєприпасів.
Про це повідомив генсек НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції у Празі з главою чеського уряду Андреєм Бабішем, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Ініціатива показала свою ефективність
Рютте переконаний, що союзники мають продовжити фінансувати закупівлю артилерійських боєприпасів для України в межах ініціативи Чехії.
"Щодо України: я вітаю просування чеської ініціативи щодо боєприпасів. Вона має реальний ефект. Понад 4 мільйони боєприпасів доставлено в Україну",- сказав генсек НАТО.
Він закликав інших союзників продовжувати фінансувати ініціативу, "щоб Україна отримала боєприпаси, необхідні їй для стримування росіян".
Підтримка з боку партнерів
Крім того, Рютте нагадав про вчорашнє засідання Контактної групи з питань оборони України, вітаючи нові пакети підтримки України, оголошені її членами, включаючи Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Бельгію – країну, яка оголосила про нову допомогу в розмірі 1,1 мільярда євро.
"Вчорашні ракетні та дронові атаки на Україну показують, наскільки безжальна Росія. Вона продовжує сіяти терор з неба, вбиваючи та завдаючи поранень мирним жителям. Україні потрібна наша допомога, щоб захиститися від Росії сьогодні, бути в сильній позиції для забезпечення миру, а також стримувати будь-яку майбутню агресію", - наголосив генсек Альянсу.
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