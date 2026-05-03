Зеленский прибыл в Ереван на саммит Европейского политического сообщества. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл в Ереван, где планирует принять участие в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова и издание Armenpress.

Что известно

В рамках визита у Зеленского запланированы двусторонние встречи с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии.

Отмечается, что сам саммит и продолжение двусторонних и многосторонних встреч состоятся завтра.

Зеленский написал в телеграмм-канале, у которого впереди много встреч: "Ключевое – больше безопасности и координации для всех нас. Слава Украине!"

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване планирует встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

