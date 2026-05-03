Зеленский прибыл в Ереван на саммит Европейского политического сообщества. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прибыл в Ереван, где планирует принять участие в саммите Европейского политического сообщества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова и издание Armenpress.
Что известно
В рамках визита у Зеленского запланированы двусторонние встречи с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии.
Отмечается, что сам саммит и продолжение двусторонних и многосторонних встреч состоятся завтра.
Зеленский написал в телеграмм-канале, у которого впереди много встреч: "Ключевое – больше безопасности и координации для всех нас. Слава Украине!"
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване планирует встретиться с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
С 27 мая 2026 года начнется новая эра, вернее, возвращение в прошлое. Из доступного для импорта в РФ без согласия правообладателя исключаются компьютеры и запоминающие устройства следующих марок: ACER, ADATA, AIC, APACER, ASUS, CISCO, FUJITSU, HEWLETT PACKARD (HP), HITACHI, HPE, HYNIX, IBM, Inspur, Intel, KINGSTON, SAMSUNG, SANDISK, TOSHIBA, Transcend, xFusion и многие другие.
Основание - изменения должны якобы поддержать отечественных производителей электроники, избавив их от иностранных конкурентов.
