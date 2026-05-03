Зеленский в Ереване встретился с премьером Норвегии Стере: обсудили Drone Deal и усиление ПВО
Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Ереване.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Речь шла о поддержке Украины
Прежде всего Зеленский поблагодарил Норвегию за всю поддержку Украины, в частности за взносы в программу PURL на сумму почти 1 миллиард долларов.
"Россия не прекращает свои удары баллистическими ракетами, поэтому своевременное пополнение PURL очень важно", - подчеркнул президент.
Кроме того, стороны обсудили стратегическое партнерство: Drone Deal и работу над усилением противовоздушной обороны, сотрудничество на уровне частного и государственного секторов.
Особое внимание Зеленский и Стере уделили энергетической поддержке Украины.
"Сообщил о наших потребностях, в частности в отношении природного газа, на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной. Благодарен Норвегии и лично Йонасу за готовность помогать", - добавил глава государства.
Визит Зеленского в Ереван
Напомним, что 3 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Ереван, где запланировано участие в саммите Европейского политического сообщества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль