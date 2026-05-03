РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8042 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Норвегии Сотрудничество Украины и Норвегии
810 8

Зеленский в Ереване встретился с премьером Норвегии Стере: обсудили Drone Deal и усиление ПВО

Зеленский провел переговоры с премьером Норвегии Стере в Ереване

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Ереване.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Речь шла о поддержке Украины

Прежде всего Зеленский поблагодарил Норвегию за всю поддержку Украины, в частности за взносы в программу PURL на сумму почти 1 миллиард долларов.

"Россия не прекращает свои удары баллистическими ракетами, поэтому своевременное пополнение PURL очень важно", - подчеркнул президент.

Кроме того, стороны обсудили стратегическое партнерство: Drone Deal и работу над усилением противовоздушной обороны, сотрудничество на уровне частного и государственного секторов.

Особое внимание Зеленский и Стере уделили энергетической поддержке Украины.

"Сообщил о наших потребностях, в частности в отношении природного газа, на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной. Благодарен Норвегии и лично Йонасу за готовность помогать", - добавил глава государства.

Читайте также: Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии и поблагодарил за €9 млрд

Визит Зеленского в Ереван

Напомним, что 3 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Ереван, где запланировано участие в саммите Европейского политического сообщества.

Читайте также: Защита неба и обеспечение бригад дронами: Украина и Норвегия согласовали приоритеты сотрудничества, - Федоров

Автор: 

Зеленский Владимир (24123) Норвегия (814) ПВО (3639) Стёре Йонас Гар (44)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порошенко там теж буде?
показать весь комментарий
03.05.2026 19:23 Ответить
Як же цей посилятор задовбав своїми поїздками, в Оман будеш?
показать весь комментарий
03.05.2026 19:23 Ответить
в країні війна а вовка по гастролях все, паскуда
показать весь комментарий
03.05.2026 19:41 Ответить
Патологічна страсть до контрактів (Contractual Mania): зустрічається у людей з манією величі або бредоматорства, коли вони стремляться укласти безліч договорів, відчуваючи свою владу, значимість і здатність «керувати» процесами.
показать весь комментарий
03.05.2026 19:51 Ответить
Вова, він нелох.
показать весь комментарий
03.05.2026 19:58 Ответить
Премєр-міністр Норвегії Йонасом Гаром Стере,мабуть, недуже зрозумів пропозиції від друга кабміндічів, зеленського, скільки Норвегія має % на шламбауми готувати, щоб чернишов з єимаком, у Козині на «династії» інженерні споруди доробив?!?!?
показать весь комментарий
03.05.2026 20:11 Ответить
"Дєнгі давай, да!"
показать весь комментарий
03.05.2026 20:12 Ответить
 
 