Зеленський запропонував прем’єру Фінляндії Орпо підписати угоду в форматі Drone Deal

Індустрія дронів

У неділю, 3 травня, перебуваючи з візитом в Єревані, президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підтримка Фінляндією

Зеленський подякував Орпо за нещодавнє рішення Фінляндії виділити додаткові 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку України.

"Щиро цінуємо це, і ми обговорили пріоритетні напрями нашого захисту – передусім у ППО, – які можна посилити за допомогою цього пакета", - розповів президент.

Зміцнення двостороннього партнерства

Крім того, Зеленський запропонував прем’єр-міністру Фінляндії зміцнити двостороннє партнерство між державами, підписавши угоду в форматі Drone Deal.

"Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення", - наголосив глава держави.

Читайте також: Фінляндія надає Україні 31-й пакет військової допомоги на 98 млн євро

Євроінтеграція

"Окремо торкнулися міжнародної роботи, зокрема нашої євроінтеграції. Саме зараз є хороше вікно можливостей відкрити переговорні кластери, і Україна на це повністю заслуговує. Дякую Фінляндії за підтримку", - додав Зеленський.

Візит Зеленського до Єревану

Нагадаємо, що 3 травня президент Володимир Зеленський прибув до Єревану, де запланована участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Читайте також: Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 43 млн євро, - Міноборони країни