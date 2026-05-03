Зеленський запропонував прем’єру Фінляндії Орпо підписати угоду в форматі Drone Deal

Зеленський запропонував Фінляндії приєднатися до формату Drone Deal

У неділю, 3 травня, перебуваючи з візитом в Єревані, президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Підтримка Фінляндією 

Зеленський подякував Орпо за нещодавнє рішення Фінляндії виділити додаткові 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку України.

"Щиро цінуємо це, і ми обговорили пріоритетні напрями нашого захисту – передусім у ППО, – які можна посилити за допомогою цього пакета", - розповів президент.

Зміцнення двостороннього партнерства

Крім того, Зеленський запропонував прем’єр-міністру Фінляндії зміцнити двостороннє партнерство між державами, підписавши угоду в форматі Drone Deal.

"Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення", - наголосив глава держави.

Євроінтеграція 

"Окремо торкнулися міжнародної роботи, зокрема нашої євроінтеграції. Саме зараз є хороше вікно можливостей відкрити переговорні кластери, і Україна на це повністю заслуговує. Дякую Фінляндії за підтримку", - додав Зеленський.

Візит Зеленського до Єревану

Нагадаємо, що 3 травня президент Володимир Зеленський прибув до Єревану, де запланована участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Автор: 

Зеленський Володимир співпраця Фінляндія Орпо Петтері
я все очікую коли всі ці пісюльки підписані Оманською Гнидою випустять в рулоні
Шукає вливання в схему, по якій вивели з оборонки за 300 лярдів. І хто ж тепер дасть гроші цьому злодію, який грає наївного Незнайку?
Воно так виглядає, що Зеленський всім все пропонує, а Зеленського ніхто нічого не пропонує.
Що тільки і як, отой Оманський з єрмаком ригоАНАЛІВ, не понавидумували, з 2020 року ??? А нести ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, за діяння з 2019 року, требу уже перед Українцями !!
19 квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
