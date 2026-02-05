Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 43 млн євро, - Міноборони країни
Фінляндія надасть Україні 32-й пакет військової допомоги вартістю 43 млн євро. Президент республіки ухвалив рішення 5 лютого 2026 року на підставі пропозиції уряду.
Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.
Нова допомога
Як зазначається, вартість переданої техніки становить близько EUR43 млн.
"Пакет допомоги включає, серед іншого, матеріали, придбані у фінської оборонної промисловості в межах програми підтримки України", - йдеться в повідомленні.
Підтримка України
За даними Міноборони країни, загалом Фінляндія вже поставила Україні військову техніку на суму 3,2 млрд євро.
"Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну, надаючи військову техніку відповідно до плану. Крім пакетів підтримки, ми беремо участь у кількох коаліціях з розвитку потенціалу, метою яких є нарощування і зміцнення власного потенціалу України. Ми хочемо зробити свій внесок у те, щоб Україна мала право та здатність захищати свою країну та народ", - сказав фінський міністр оборони Антті Хаккянен.
Деталі поставки не розголошуються
З оперативних міркувань та для безпечної доставки допомоги точний зміст, спосіб доставки та графік не розголошуватимуться. Зауважується, що під час підготовки допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси збройних сил Фінляндії.
