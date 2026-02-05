Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 43 млн євро, - Міноборони країни

Фінляндія надасть Україні 32-й пакет військової допомоги вартістю 43 млн євро. Президент республіки ухвалив рішення 5 лютого 2026 року на підставі пропозиції уряду.

Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нова допомога

Як зазначається, вартість переданої техніки становить близько EUR43 млн.

"Пакет допомоги включає, серед іншого, матеріали, придбані у фінської оборонної промисловості в межах програми підтримки України", - йдеться в повідомленні.

Підтримка України

За даними Міноборони країни, загалом Фінляндія вже поставила Україні військову техніку на суму 3,2 млрд євро.

Також читайте: Фінляндія закликала США не називати гарантії безпеки для України "подібними до статті 5", - Politico

"Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну, надаючи військову техніку відповідно до плану. Крім пакетів підтримки, ми беремо участь у кількох коаліціях з розвитку потенціалу, метою яких є нарощування і зміцнення власного потенціалу України. Ми хочемо зробити свій внесок у те, щоб Україна мала право та здатність захищати свою країну та народ", - сказав фінський міністр оборони Антті Хаккянен.

Деталі поставки не розголошуються

З оперативних міркувань та для безпечної доставки допомоги точний зміст, спосіб доставки та графік не розголошуватимуться. Зауважується, що під час підготовки допомоги були враховані як потреби України, так і ресурси збройних сил Фінляндії.

Також читайте: Фінляндія надає Україні 31-й пакет військової допомоги на 98 млн євро