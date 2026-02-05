Фінляндія закликала США не називати гарантії безпеки для України "подібними до статті 5", - Politico
У Фінляндії закликали посадовців США не називати майбутні гарантії безпеки для України як "подібні до статті 5" НАТО, оскільки це може підірвати положення про взаємну оборону, що лежить в основі НАТО.
Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, у телеграмі, надісланій з посольства США в Гельсінкі до Вашингтона, натякають на занепокоєння в деяких колах щодо термінології, яка використовується під час мирних переговорів. Зазначається, що деякі фрази у сфері національної безпеки є чутливими, навіть коли чиновники просто намагаються запропонувати аналогію для різних аудиторій.
Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен обговорила це питання 19 січня з законодавцями Палати представників США республіканцем Джеком Бергманом та конгресвумен від Демократичної партії Сарою Елфрет, які є членами комітету з питань збройних сил.
Валтонен наголосила, що Росія є "довгостроковою стратегічною загрозою", і застерегла від "слабкої" мирної угоди для України, що перешкоджала б здатності України захищатися від майбутньої російської агресії, цитує видання телеграму.
Стаття 5 НАТО
Водночас глава МЗС застерегла від опису гарантій безпеки "подібних до статті 5" для України після війни.
За її словами, це може призвести до змішування гарантій статті 5 статуту НАТО з будь-якими двосторонніми обіцянками, наданими Україні.
Також вона зазначила, що між НАТО і майбутніми гарантіями безпеки для України має бути "бар'єр".
Міністр оборони Фінляндії висловив аналогічні думки на зустрічі.
Видання нагадує, що стаття 5 є критично важливим пунктом пакту НАТО, який означає, що збройний напад на одного члена альянсу з 32 країн-членів буде розглядатися як напад на всіх членів. НАТО застосовувало цю статтю лише один раз: після нападу ісламістських терористів на США 11 вересня 2001 року.
Інші чиновники Фінляндії заявили, що хоч і бажають допомогти Україні, але концепція гарантій безпеки є серйознішим питанням, з яким вони поки що не готові погодитися.
Фінський чиновник заявив, що офіс Валтонен не коментуватиме конфіденційні обговорення, хоча й згадали про давню мету Гельсінкі щодо прийняття України до НАТО.
Колишні посадовці та аналітики НАТО заявили, що телеграма відображає зростаюче занепокоєння в різних столицях щодо того, як взаємодія з повоєнною Україною може вплинути на окремі країни в довгостроковій перспективі.
"Однією з потенційних проблем є те, що використання терміна "стаття 5" в інших контекстах передбачає участь НАТО, яка насправді не є частиною жодної з цих запропонованих домовленостей.
Фінляндія та багато інших членів НАТО хочуть переконатися, що всі розуміють, що стаття 5 є унікальною для НАТО", - пояснив колишній чиновник НАТО Едвард Вронг.
Державний департамент США відмовився від коментарів.
Проблеми
Науковець з Університету Меріленда Джош Шифрінсон вважає однією з проблем те, що посилаючись на статтю 5, навіть з додаванням слова "подібно", національні лідери можуть надати політичну зброю опозиційним групам.
Також є ймовірність, що формулювання зобов'язань щодо безпеки для України як "подібних до статті 5" може спонукати Росію перевірити, що це насправді означає.
Експрацівниця Пентагону за адміністрації Джо Байдена Рейчел Еллехуус вважає, що якщо РФ здійснить збройний напад, а країни, що підтримують Україну, не зможуть відповісти, це ризикує викликати сумніви щодо сили статті 5 НАТО.
"Я припускаю, що фіни не хочуть давати надто багато обіцянок і не виконувати їх", - додала вона.
Отже, гарантії безпеки можуть не виконуватись, і все ще немає ефективних інструментів примусу безумовно виконувати обіцяні гарантії безпеки. Інструменти ООН легко блокуються правом вето у Радбезі ООН.
АЛЕ
- не збивали дрони над польщею
- погрожують Данії забрати 98% її території
- не збивали дрони над НІдерландами і Німеччиною
Завдяки цій статті
- жоден сантиметр території НАТО не окупований
- жодне місто чи село країн НАТО не зруйноване.
Буквально вчора один член НАТО погрожував забрати декілька мільйонів квадратних кілометрів території в іншого, а ще іншого члена НАТО - зробити своїм 51-м Штатом.
На Україну до 2014 теж ніхто не нападав декілька десятиліть. Дієвість будь-якого папірця, хоч Будапештського, хоч Вашингтонського, може бути перевірена виключно в момент коли повинні бути виконані всі прописані в ньому зобов'язання сторін.
- а можна рідше казати про 5-у статтю для України, навіть якщо шуткуєте? фіни зі страху ходять під себе.
- має бути бар'єр між нато та Україною. Не для того ми туди вступили у 2023, щоб когось обороняти.
- українці, ви неймовірні! Вам потрібні найпотужніші гарантії, не менше! Постійте ще 5-10 зим, бо не встигаємо підготуватись. Ви найкращі, ми з вами
Який вихід?
Треба вимагати багато грошей. 1 трильон долл. на озброєння (фінансування переважно українських розробників і виробників під контролем партнерів) і 2 трильона долл. у недоторканому фонді України на випадок нової агресії, відсотки прибутку фонду використовуються на фінансування утримання і підготовку особового складу у мирний час у чисельності не менше 1 млн.