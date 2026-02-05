Фінляндія закликала США не називати гарантії безпеки для України "подібними до статті 5", - Politico

У Фінляндії закликали посадовців США не називати майбутні гарантії безпеки для України як "подібні до статті 5" НАТО, оскільки це може підірвати положення про взаємну оборону, що лежить в основі НАТО.

Про це пише видання Politico.

Що відомо?

Так, у телеграмі, надісланій з посольства США в Гельсінкі до Вашингтона, натякають на занепокоєння в деяких колах щодо термінології, яка використовується під час мирних переговорів. Зазначається, що деякі фрази у сфері національної безпеки є чутливими, навіть коли чиновники просто намагаються запропонувати аналогію для різних аудиторій.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен обговорила це питання 19 січня з законодавцями Палати представників США республіканцем Джеком Бергманом та конгресвумен від Демократичної партії Сарою Елфрет, які є членами комітету з питань збройних сил.

Валтонен наголосила, що Росія є "довгостроковою стратегічною загрозою", і застерегла від "слабкої" мирної угоди для України, що перешкоджала б здатності України захищатися від майбутньої російської агресії, цитує видання телеграму.

Стаття 5 НАТО

Водночас глава МЗС застерегла від опису гарантій безпеки "подібних до статті 5" для України після війни.

За її словами, це може призвести до змішування гарантій статті 5 статуту НАТО з будь-якими двосторонніми обіцянками, наданими Україні.

Також вона зазначила, що між НАТО і майбутніми гарантіями безпеки для України має бути "бар'єр".

Міністр оборони Фінляндії висловив аналогічні думки на зустрічі.

Видання нагадує, що стаття 5 є критично важливим пунктом пакту НАТО, який означає, що збройний напад на одного члена альянсу з 32 країн-членів буде розглядатися як напад на всіх членів. НАТО застосовувало цю статтю лише один раз: після нападу ісламістських терористів на США 11 вересня 2001 року.

Інші чиновники Фінляндії заявили, що хоч і бажають допомогти Україні, але концепція гарантій безпеки є серйознішим питанням, з яким вони поки що не готові погодитися.

Фінський чиновник заявив, що офіс Валтонен не коментуватиме конфіденційні обговорення, хоча й згадали про давню мету Гельсінкі щодо прийняття України до НАТО.

Колишні посадовці та аналітики НАТО заявили, що телеграма відображає зростаюче занепокоєння в різних столицях щодо того, як взаємодія з повоєнною Україною може вплинути на окремі країни в довгостроковій перспективі.

"Однією з потенційних проблем є те, що використання терміна "стаття 5" в інших контекстах передбачає участь НАТО, яка насправді не є частиною жодної з цих запропонованих домовленостей.

Фінляндія та багато інших членів НАТО хочуть переконатися, що всі розуміють, що стаття 5 є унікальною для НАТО", - пояснив колишній чиновник НАТО Едвард Вронг.

Державний департамент США відмовився від коментарів.

Проблеми

Науковець з Університету Меріленда Джош Шифрінсон вважає однією з проблем те, що посилаючись на статтю 5, навіть з додаванням слова "подібно", національні лідери можуть надати політичну зброю опозиційним групам.

Також є ймовірність, що формулювання зобов'язань щодо безпеки для України як "подібних до статті 5" може спонукати Росію перевірити, що це насправді означає.

Експрацівниця Пентагону за адміністрації Джо Байдена Рейчел Еллехуус вважає, що якщо РФ здійснить збройний напад, а країни, що підтримують Україну, не зможуть відповісти, це ризикує викликати сумніви щодо сили статті 5 НАТО.

"Я припускаю, що фіни не хочуть давати надто багато обіцянок і не виконувати їх", - додала вона.

