Фінляндія закликала США не називати гарантії безпеки для України "подібними до статті 5", - Politico

Гарантії безпеки для України: чим занепокоєна Фінляндія?

У Фінляндії закликали посадовців США не називати майбутні гарантії безпеки для України як "подібні до статті 5" НАТО, оскільки це може підірвати положення про взаємну оборону, що лежить в основі НАТО.

Про це пише видання Politico.

Що відомо?

Так, у телеграмі, надісланій з посольства США в Гельсінкі до Вашингтона, натякають на занепокоєння в деяких колах щодо термінології, яка використовується під час мирних переговорів. Зазначається, що деякі фрази у сфері національної безпеки є чутливими, навіть коли чиновники просто намагаються запропонувати аналогію для різних аудиторій.

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен обговорила це питання 19 січня з законодавцями Палати представників США республіканцем Джеком Бергманом та конгресвумен від Демократичної партії Сарою Елфрет, які є членами комітету з питань збройних сил.

Валтонен наголосила, що Росія є "довгостроковою стратегічною загрозою", і застерегла від "слабкої" мирної угоди для України, що перешкоджала б здатності України захищатися від майбутньої російської агресії, цитує видання телеграму.

Стаття 5 НАТО

Водночас глава МЗС застерегла від опису гарантій безпеки "подібних до статті 5" для України після війни.

За її словами, це може призвести до змішування гарантій статті 5 статуту НАТО з будь-якими двосторонніми обіцянками, наданими Україні.

Також вона зазначила, що між НАТО і майбутніми гарантіями безпеки для України має бути "бар'єр". 

Міністр оборони Фінляндії висловив аналогічні думки на зустрічі.

Видання нагадує, що стаття 5 є критично важливим пунктом пакту НАТО, який означає, що збройний напад на одного члена альянсу з 32 країн-членів буде розглядатися як напад на всіх членів. НАТО застосовувало цю статтю лише один раз: після нападу ісламістських терористів на США 11 вересня 2001 року.

Інші чиновники Фінляндії заявили, що хоч і бажають допомогти Україні, але концепція гарантій безпеки є серйознішим питанням, з яким вони поки що не готові погодитися.

Фінський чиновник заявив, що офіс Валтонен не коментуватиме конфіденційні обговорення, хоча й згадали про давню мету Гельсінкі щодо прийняття України до НАТО.

Колишні посадовці та аналітики НАТО заявили, що телеграма відображає зростаюче занепокоєння в різних столицях щодо того, як взаємодія з повоєнною Україною може вплинути на окремі країни в довгостроковій перспективі.

"Однією з потенційних проблем є те, що використання терміна "стаття 5" в інших контекстах передбачає участь НАТО, яка насправді не є частиною жодної з цих запропонованих домовленостей.

Фінляндія та багато інших членів НАТО хочуть переконатися, що всі розуміють, що стаття 5 є унікальною для НАТО", - пояснив колишній чиновник НАТО Едвард Вронг.

Державний департамент США відмовився від коментарів.

Проблеми

Науковець з Університету Меріленда Джош Шифрінсон вважає однією з проблем те, що посилаючись на статтю 5, навіть з додаванням слова "подібно", національні лідери можуть надати політичну зброю опозиційним групам.

Також є ймовірність, що формулювання зобов'язань щодо безпеки для України як "подібних до статті 5" може спонукати Росію перевірити, що це насправді означає.

Експрацівниця Пентагону за адміністрації Джо Байдена Рейчел Еллехуус вважає, що якщо РФ здійснить збройний напад, а країни, що підтримують Україну, не зможуть відповісти, це ризикує викликати сумніви щодо сили статті 5 НАТО.

"Я припускаю, що фіни не хочуть давати надто багато обіцянок і не виконувати їх", - додала вона.

Ні. 😊 Виходить, що гарантії безпеки для України - фікція.
05.02.2026 09:23 Відповісти
як добре, що Фінляндія на крові України заскочила в НАТО.. проте робити подібні заяви новоспеченому члену НАТО якось зовсім не солідно. Краще вже промовчали би, ніж ляпати подібну дурню. є старожили НАТО, вони нехай в першу чергу говорять.
05.02.2026 09:19 Відповісти
виглядає так, що Європа сцить запропонувати Україні подібні гарантії. та ще й відначує від них Трампа. або хоче, щоб тільки лише США запропонували Україні гарантії без участі у цьому сцикливої Європи. тож краще би вже промовчала, ніж ляпала цю занепоєність..
05.02.2026 09:40 Відповісти
Виходить, що стаття 5 - це фікція?
05.02.2026 09:18 Відповісти
Сама Фінляндія визначила свій статус як нейтральної і це була її гарантія ..а потім скористались можливістю..а нам гарантії обіцяють 20років і хто зна коли вирішиться
05.02.2026 09:34 Відповісти
У міжнародному праві немає «міжнародної поліції» чи «міжнародних сил примусу», які автоматично вступають у дію при невиконанні договору. Система базується на суверенній добросовісності держав і політичних механізмах стимулювання (чи покарання).
Отже, гарантії безпеки можуть не виконуватись, і все ще немає ефективних інструментів примусу безумовно виконувати обіцяні гарантії безпеки. Інструменти ООН легко блокуються правом вето у Радбезі ООН.
05.02.2026 12:13 Відповісти
От власне! І фіни саме про це.
05.02.2026 12:44 Відповісти
Не фикция но и воевать никто ни за кого не будет. Потому что не обязаны ничего конкретного делать, не то что воевать. В лучшем случае помогут как Украине.
05.02.2026 09:48 Відповісти
Та ясно. Знову ніяких гарантій.
Добре хоч копалини віддали епштейнам, які насилували і їли дітей.
05.02.2026 09:19 Відповісти
Тобі хтось щось винен???
Подивися на свій бюлетень з 2019. І всі питання став ваZEліну. Тварина.
05.02.2026 15:01 Відповісти
Навряд чи він відповість чому ти такий довбак
05.02.2026 15:09 Відповісти
🤔
05.02.2026 09:21 Відповісти
Все правильно говорять.Повинна бути конкретика в цьому питанні.Подібні-незрозуміле поняття
05.02.2026 09:24 Відповісти
незрозуміле поняття. та воно й не має бути зрозуміле, бо Україна не є членом НАТО. це ж очевидно. тож навіщо тоді таке ляпати? виглядає сцикливо і так, ніби наша хата скраю, нічого не знаю. Українцям такі заяви слухати неприємно, а кацапів такі заяви ще більше підначують до війни, бо вони свідчать про сцикливість Європи. тож тут краще такого взагалі не потрібно було говорити.
05.02.2026 09:37 Відповісти
Ну чому? Просто фіни назвали речі своїми іменами, вказавши на те, що гарантії, які Україні пропонує Трамп не мають нічого спільного з 5-ю статтею НАТО. Чи це вина Фінляндії? Однозначно - ні!
05.02.2026 09:26 Відповісти
100%
05.02.2026 09:55 Відповісти
Так вступаємо в НАТО і будуть гарантії як у НАТО. Хто туди не пускає? Начебто не бачив Фінляндії у противниках вступу України. А вірити трампу, який сам проти вступу України в НАТО, проти НАТО і марить премією миру, тому наобіцяє що хочеш - то таке. Отримає премію, кацапи пустять американців з інвестиціями до себе і нападуть на нас з призкою "а ми забираємо інвестиції, або не мішайтесь під ногами". І що зробить Трамп чи його наступник?
05.02.2026 10:42 Відповісти
НАТО теж не дає жодних гарантій.
05.02.2026 10:54 Відповісти
хто туди не пускає? війна і не пускає...
05.02.2026 19:24 Відповісти
Фіни добре розуміють, що розмови і юридично значимі договори про гарантії безпеки апріорі нікчемні, коли їм протистоїть груба фізична сила агресора. Єдина реальна гарантія безпеки для України - її власні боєздатні сили оброни, ЗСУ та власна ефективна зброя стримування імовірного агресора.
05.02.2026 12:28 Відповісти
В НАТО мабуть немає дідовщини.
05.02.2026 10:33 Відповісти
до чого тут дідовщина?
05.02.2026 19:28 Відповісти
Не так! Це Фінляндія такими викрученими словами каже керівництву НАТО "досить *******".
05.02.2026 12:37 Відповісти
та ніякими словами вона не має так говорити.
05.02.2026 19:26 Відповісти
Лідери відкрито кажуть, що буде нова війна ( якщо рашку не позбавити ресурсів або не налякати кимось і т.д.). Відкрито кажуть "нова війна" а не ПісДіл..... І ніяка не "велика Прекрасна угода"..
05.02.2026 09:20 Відповісти
Чиї лідери і де кажуть?
05.02.2026 09:56 Відповісти
"Я припускаю, що фіни не хочуть давати надто багато обіцянок і не виконувати їх".

І це правильно, бо мародери продовжать мародерити країну, думаючи що тепер їх захищають будапештські меморандуми, статті НАТО, тому нічого не треба робити, окрім як будувати хатинки в Швейцарії. Хоча не те щоб їх щось там зупиняло мародери ти.
05.02.2026 09:24 Відповісти
НЕМА ніякої статті 5 - її в очі ніхто в реальності не бачив

АЛЕ

- не збивали дрони над польщею
- погрожують Данії забрати 98% її території
- не збивали дрони над НІдерландами і Німеччиною
05.02.2026 09:27 Відповісти
5 стаття існує і кожен може знайти її в інтернеті, якщо він не забанений в гуглі.

Завдяки цій статті
- жоден сантиметр території НАТО не окупований
- жодне місто чи село країн НАТО не зруйноване.
05.02.2026 09:58 Відповісти
Половина Кіпру окупована.
Буквально вчора один член НАТО погрожував забрати декілька мільйонів квадратних кілометрів території в іншого, а ще іншого члена НАТО - зробити своїм 51-м Штатом.
На Україну до 2014 теж ніхто не нападав декілька десятиліть. Дієвість будь-якого папірця, хоч Будапештського, хоч Вашингтонського, може бути перевірена виключно в момент коли повинні бути виконані всі прописані в ньому зобов'язання сторін.
05.02.2026 10:50 Відповісти
Тобто єдиною гарантією безпеки, яку треба розглядати - це фізична присутність армії США, по ЛБЗ, терміном від 20 років, в кількості від 50000 солдатів, з авіакрилом з літаками f-35 і тд, і системою ПРО Aegis ashore і гарантією, що вони вступлять в бій, в разі повторного нападу Росії. Всі інші гарантії, які не передбачають чогось подібного, то просто пил, який розвіє перший же "вітер", зі сторони Росії в нашу сторону.
05.02.2026 09:27 Відповісти
"Тобто єдиною гарантією безпеки, яку треба розглядати - це фізична присутність армії США" ... розглядай , хто тобі не дає , просто спочатку розглянь як це допомогло В'єтнаму не стати комуністичним.
05.02.2026 09:34 Відповісти
Тоді все просто. Якщо немає реальних гарантій безпеки, то і договору з росією не буде. А всі домовленності треба проводити після припинення вогню. Але росії ніякий договір про мир непотрібен. Вони хочуть затягувати час і уникати санкцій за допомогою цих переговорів.
05.02.2026 10:04 Відповісти
Найкращі гарантії безпеки для України - ядерна зброя та багато балістичних ракет які дістають до Камчатки.
05.02.2026 09:28 Відповісти
Шось фіни починають хімічити і Стубб вже не такий стурбований - прикрились НАТО а Україна нехай сама виплутується
05.02.2026 09:31 Відповісти
Дуже цікаві висновки роблять зебіли .Фіни вплутали Україну в війну і прикрились НАТО?Фіни давно розглядали питання щодо втупу в НАТО на відміну від мудрого наріту
05.02.2026 09:34 Відповісти
Коли давно - почалась широкомасштабна війна - вони й вступили - чого тобі - попелястий?
05.02.2026 09:38 Відповісти
Спеціалісти повилазили, відразу видно "мудрий "нарід!
05.02.2026 09:38 Відповісти
Тобто не бажають змішувати ганчірки та серветки.
05.02.2026 09:55 Відповісти
"Что ж ты, фраер, сдал назад?..."
05.02.2026 10:00 Відповісти
войовнича фінляндія:

- а можна рідше казати про 5-у статтю для України, навіть якщо шуткуєте? фіни зі страху ходять під себе.

- має бути бар'єр між нато та Україною. Не для того ми туди вступили у 2023, щоб когось обороняти.

- українці, ви неймовірні! Вам потрібні найпотужніші гарантії, не менше! Постійте ще 5-10 зим, бо не встигаємо підготуватись. Ви найкращі, ми з вами
05.02.2026 10:24 Відповісти
Ніщо так сильно не підриває віру в дієвість 5-ї статті НАТО як страх самих країн НАТО взяти Україну альянс, щоб не приведи Господь, довелось приводити в дію ту саму 5-у статтю.
05.02.2026 10:56 Відповісти
05.02.2026 10:38 Відповісти
Слабаки, і путєн про це знає.
05.02.2026 12:10 Відповісти
Не купляємося на паперові гарантії. 5-я стаття така ж фікція як і Будапештський меморандум. Тільки новий військовий союз, члени якого наперед, тут і зараз вступлять у війну на боці України і кров'ю підпишуть новий договір, може бути (а може і ні) гарантією не безпеки, а допомоги.

Який вихід?

Треба вимагати багато грошей. 1 трильон долл. на озброєння (фінансування переважно українських розробників і виробників під контролем партнерів) і 2 трильона долл. у недоторканому фонді України на випадок нової агресії, відсотки прибутку фонду використовуються на фінансування утримання і підготовку особового складу у мирний час у чисельності не менше 1 млн.
05.02.2026 16:32 Відповісти
Не думала що фіни така мразота
06.02.2026 02:14 Відповісти
 
 