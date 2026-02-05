РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13723 посетителя онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
5 509 47

Финляндия призвала США не называть гарантии безопасности для Украины "подобными статье 5", - Politico

Гарантии безопасности для Украины: чем обеспокоена Финляндия?

В Финляндии призвали чиновников США не называть будущие гарантии безопасности для Украины как "подобные статье 5" НАТО, поскольку это может подорвать положение о взаимной обороне, лежащее в основе НАТО.

Об этом пишет издание Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Так, в телеграмме, отправленной из посольства США в Хельсинки в Вашингтон, намекают на обеспокоенность в некоторых кругах по поводу терминологии, используемой во время мирных переговоров. Отмечается, что некоторые фразы в сфере национальной безопасности являются чувствительными, даже когда чиновники просто пытаются предложить аналогию для разных аудиторий.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен обсудила этот вопрос 19 января с законодателями Палаты представителей США республиканцем Джеком Бергманом и конгрессвумен от Демократической партии Сарой Элфрет, которые являются членами комитета по вопросам вооруженных сил.

Валтонен подчеркнула, что Россия является "долгосрочной стратегической угрозой", и предостерегла от "слабого" мирного соглашения для Украины, которое препятствовало бы способности Украины защищаться от будущей российской агрессии, цитирует издание телеграмму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гарантии безопасности от США должны быть подписаны перед основным мирным документом, - Зеленский

Статья 5 НАТО

В то же время глава МИД предостерегла от описания гарантий безопасности "подобных статье 5" для Украины после войны.

По ее словам, это может привести к смешению гарантий статьи 5 устава НАТО с любыми двусторонними обещаниями, предоставленными Украине.

Также она отметила, что между НАТО и будущими гарантиями безопасности для Украины должен быть "барьер". 

Министр обороны Финляндии высказал аналогичные мнения на встрече.

Издание напоминает, что статья 5 является критически важным пунктом пакта НАТО, который означает, что вооруженное нападение на одного члена альянса из 32 стран-членов будет рассматриваться как нападение на всех членов. НАТО применяло эту статью только один раз: после нападения исламистских террористов на США 11 сентября 2001 года.

Другие чиновники Финляндии заявили, что хотя и хотят помочь Украине, но концепция гарантий безопасности является более серьезным вопросом, с которым они пока не готовы согласиться.

Читайте: Заявленные гарантии безопасности подтверждают, что Украина не хочет мира, - Лавров

Финский чиновник заявил, что офис Валтонен не будет комментировать конфиденциальные обсуждения, хотя и упомянул о давней цели Хельсинки по принятию Украины в НАТО.

Бывшие чиновники и аналитики НАТО заявили, что телеграмма отражает растущую обеспокоенность в различных столицах по поводу того, как взаимодействие с послевоенной Украиной может повлиять на отдельные страны в долгосрочной перспективе.

"Одной из потенциальных проблем является то, что использование термина "статья 5" в других контекстах предполагает участие НАТО, которое на самом деле не является частью ни одного из этих предлагаемых соглашений.

Финляндия и многие другие члены НАТО хотят убедиться, что все понимают, что статья 5 является уникальной для НАТО", - пояснил бывший чиновник НАТО Эдвард Вронг.

Государственный департамент США отказался от комментариев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай имеет влияние на Россию и может способствовать завершению войны в Украине, - премьер Финляндии Орпо

Проблемы

Ученый из Университета Мэриленда Джош Шифринсон считает одной из проблем то, что ссылаясь на статью 5, даже с добавлением слова "подобно", национальные лидеры могут предоставить политическое оружие оппозиционным группам.

Также есть вероятность, что формулировка обязательств по безопасности для Украины как "подобных статье 5" может побудить Россию проверить, что это на самом деле означает.

Бывшая сотрудница Пентагона при администрации Джо Байдена Рэйчел Эллехуус считает, что если РФ осуществит вооруженное нападение, а страны, поддерживающие Украину, не смогут ответить, это рискует вызвать сомнения в силе статьи 5 НАТО.

"Я предполагаю, что финны не хотят давать слишком много обещаний и не выполнять их", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Идеология США противоречит ценностям Европы. Финляндия обновит доктрину безопасности, - Стубб

Автор: 

НАТО (10600) США (29372) Финляндия (1095) гарантии безопасности (464)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Ні. 😊 Виходить, що гарантії безпеки для України - фікція.
показать весь комментарий
05.02.2026 09:23 Ответить
+11
як добре, що Фінляндія на крові України заскочила в НАТО.. проте робити подібні заяви новоспеченому члену НАТО якось зовсім не солідно. Краще вже промовчали би, ніж ляпати подібну дурню. є старожили НАТО, вони нехай в першу чергу говорять.
показать весь комментарий
05.02.2026 09:19 Ответить
+11
виглядає так, що Європа сцить запропонувати Україні подібні гарантії. та ще й відначує від них Трампа. або хоче, щоб тільки лише США запропонували Україні гарантії без участі у цьому сцикливої Європи. тож краще би вже промовчала, ніж ляпала цю занепоєність..
показать весь комментарий
05.02.2026 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виходить, що стаття 5 - це фікція?
показать весь комментарий
05.02.2026 09:18 Ответить
Ні. 😊 Виходить, що гарантії безпеки для України - фікція.
показать весь комментарий
05.02.2026 09:23 Ответить
Сама Фінляндія визначила свій статус як нейтральної і це була її гарантія ..а потім скористались можливістю..а нам гарантії обіцяють 20років і хто зна коли вирішиться
показать весь комментарий
05.02.2026 09:34 Ответить
У міжнародному праві немає «міжнародної поліції» чи «міжнародних сил примусу», які автоматично вступають у дію при невиконанні договору. Система базується на суверенній добросовісності держав і політичних механізмах стимулювання (чи покарання).
Отже, гарантії безпеки можуть не виконуватись, і все ще немає ефективних інструментів примусу безумовно виконувати обіцяні гарантії безпеки. Інструменти ООН легко блокуються правом вето у Радбезі ООН.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:13 Ответить
От власне! І фіни саме про це.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:44 Ответить
Не фикция но и воевать никто ни за кого не будет. Потому что не обязаны ничего конкретного делать, не то что воевать. В лучшем случае помогут как Украине.
показать весь комментарий
05.02.2026 09:48 Ответить
Та ясно. Знову ніяких гарантій.
Добре хоч копалини віддали епштейнам, які насилували і їли дітей.
показать весь комментарий
05.02.2026 09:19 Ответить
Тобі хтось щось винен???
Подивися на свій бюлетень з 2019. І всі питання став ваZEліну. Тварина.
показать весь комментарий
05.02.2026 15:01 Ответить
Навряд чи він відповість чому ти такий довбак
показать весь комментарий
05.02.2026 15:09 Ответить
як добре, що Фінляндія на крові України заскочила в НАТО.. проте робити подібні заяви новоспеченому члену НАТО якось зовсім не солідно. Краще вже промовчали би, ніж ляпати подібну дурню. є старожили НАТО, вони нехай в першу чергу говорять.
показать весь комментарий
05.02.2026 09:19 Ответить
🤔
показать весь комментарий
05.02.2026 09:21 Ответить
Все правильно говорять.Повинна бути конкретика в цьому питанні.Подібні-незрозуміле поняття
показать весь комментарий
05.02.2026 09:24 Ответить
незрозуміле поняття. та воно й не має бути зрозуміле, бо Україна не є членом НАТО. це ж очевидно. тож навіщо тоді таке ляпати? виглядає сцикливо і так, ніби наша хата скраю, нічого не знаю. Українцям такі заяви слухати неприємно, а кацапів такі заяви ще більше підначують до війни, бо вони свідчать про сцикливість Європи. тож тут краще такого взагалі не потрібно було говорити.
показать весь комментарий
05.02.2026 09:37 Ответить
Ну чому? Просто фіни назвали речі своїми іменами, вказавши на те, що гарантії, які Україні пропонує Трамп не мають нічого спільного з 5-ю статтею НАТО. Чи це вина Фінляндії? Однозначно - ні!
показать весь комментарий
05.02.2026 09:26 Ответить
виглядає так, що Європа сцить запропонувати Україні подібні гарантії. та ще й відначує від них Трампа. або хоче, щоб тільки лише США запропонували Україні гарантії без участі у цьому сцикливої Європи. тож краще би вже промовчала, ніж ляпала цю занепоєність..
показать весь комментарий
05.02.2026 09:40 Ответить
100%
показать весь комментарий
05.02.2026 09:55 Ответить
Так вступаємо в НАТО і будуть гарантії як у НАТО. Хто туди не пускає? Начебто не бачив Фінляндії у противниках вступу України. А вірити трампу, який сам проти вступу України в НАТО, проти НАТО і марить премією миру, тому наобіцяє що хочеш - то таке. Отримає премію, кацапи пустять американців з інвестиціями до себе і нападуть на нас з призкою "а ми забираємо інвестиції, або не мішайтесь під ногами". І що зробить Трамп чи його наступник?
показать весь комментарий
05.02.2026 10:42 Ответить
НАТО теж не дає жодних гарантій.
показать весь комментарий
05.02.2026 10:54 Ответить
хто туди не пускає? війна і не пускає...
показать весь комментарий
05.02.2026 19:24 Ответить
Фіни добре розуміють, що розмови і юридично значимі договори про гарантії безпеки апріорі нікчемні, коли їм протистоїть груба фізична сила агресора. Єдина реальна гарантія безпеки для України - її власні боєздатні сили оброни, ЗСУ та власна ефективна зброя стримування імовірного агресора.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:28 Ответить
В НАТО мабуть немає дідовщини.
показать весь комментарий
05.02.2026 10:33 Ответить
до чого тут дідовщина?
показать весь комментарий
05.02.2026 19:28 Ответить
Не так! Це Фінляндія такими викрученими словами каже керівництву НАТО "досить *******".
показать весь комментарий
05.02.2026 12:37 Ответить
та ніякими словами вона не має так говорити.
показать весь комментарий
05.02.2026 19:26 Ответить
Лідери відкрито кажуть, що буде нова війна ( якщо рашку не позбавити ресурсів або не налякати кимось і т.д.). Відкрито кажуть "нова війна" а не ПісДіл..... І ніяка не "велика Прекрасна угода"..
показать весь комментарий
05.02.2026 09:20 Ответить
Чиї лідери і де кажуть?
показать весь комментарий
05.02.2026 09:56 Ответить
"Я припускаю, що фіни не хочуть давати надто багато обіцянок і не виконувати їх".

І це правильно, бо мародери продовжать мародерити країну, думаючи що тепер їх захищають будапештські меморандуми, статті НАТО, тому нічого не треба робити, окрім як будувати хатинки в Швейцарії. Хоча не те щоб їх щось там зупиняло мародери ти.
показать весь комментарий
05.02.2026 09:24 Ответить
НЕМА ніякої статті 5 - її в очі ніхто в реальності не бачив

АЛЕ

- не збивали дрони над польщею
- погрожують Данії забрати 98% її території
- не збивали дрони над НІдерландами і Німеччиною
показать весь комментарий
05.02.2026 09:27 Ответить
5 стаття існує і кожен може знайти її в інтернеті, якщо він не забанений в гуглі.

Завдяки цій статті
- жоден сантиметр території НАТО не окупований
- жодне місто чи село країн НАТО не зруйноване.
показать весь комментарий
05.02.2026 09:58 Ответить
Половина Кіпру окупована.
Буквально вчора один член НАТО погрожував забрати декілька мільйонів квадратних кілометрів території в іншого, а ще іншого члена НАТО - зробити своїм 51-м Штатом.
На Україну до 2014 теж ніхто не нападав декілька десятиліть. Дієвість будь-якого папірця, хоч Будапештського, хоч Вашингтонського, може бути перевірена виключно в момент коли повинні бути виконані всі прописані в ньому зобов'язання сторін.
показать весь комментарий
05.02.2026 10:50 Ответить
Тобто єдиною гарантією безпеки, яку треба розглядати - це фізична присутність армії США, по ЛБЗ, терміном від 20 років, в кількості від 50000 солдатів, з авіакрилом з літаками f-35 і тд, і системою ПРО Aegis ashore і гарантією, що вони вступлять в бій, в разі повторного нападу Росії. Всі інші гарантії, які не передбачають чогось подібного, то просто пил, який розвіє перший же "вітер", зі сторони Росії в нашу сторону.
показать весь комментарий
05.02.2026 09:27 Ответить
"Тобто єдиною гарантією безпеки, яку треба розглядати - це фізична присутність армії США" ... розглядай , хто тобі не дає , просто спочатку розглянь як це допомогло В'єтнаму не стати комуністичним.
показать весь комментарий
05.02.2026 09:34 Ответить
Тоді все просто. Якщо немає реальних гарантій безпеки, то і договору з росією не буде. А всі домовленності треба проводити після припинення вогню. Але росії ніякий договір про мир непотрібен. Вони хочуть затягувати час і уникати санкцій за допомогою цих переговорів.
показать весь комментарий
05.02.2026 10:04 Ответить
Найкращі гарантії безпеки для України - ядерна зброя та багато балістичних ракет які дістають до Камчатки.
показать весь комментарий
05.02.2026 09:28 Ответить
Шось фіни починають хімічити і Стубб вже не такий стурбований - прикрились НАТО а Україна нехай сама виплутується
показать весь комментарий
05.02.2026 09:31 Ответить
Дуже цікаві висновки роблять зебіли .Фіни вплутали Україну в війну і прикрились НАТО?Фіни давно розглядали питання щодо втупу в НАТО на відміну від мудрого наріту
показать весь комментарий
05.02.2026 09:34 Ответить
Коли давно - почалась широкомасштабна війна - вони й вступили - чого тобі - попелястий?
показать весь комментарий
05.02.2026 09:38 Ответить
Спеціалісти повилазили, відразу видно "мудрий "нарід!
показать весь комментарий
05.02.2026 09:38 Ответить
Тобто не бажають змішувати ганчірки та серветки.
показать весь комментарий
05.02.2026 09:55 Ответить
"Что ж ты, фраер, сдал назад?..."
показать весь комментарий
05.02.2026 10:00 Ответить
войовнича фінляндія:

- а можна рідше казати про 5-у статтю для України, навіть якщо шуткуєте? фіни зі страху ходять під себе.

- має бути бар'єр між нато та Україною. Не для того ми туди вступили у 2023, щоб когось обороняти.

- українці, ви неймовірні! Вам потрібні найпотужніші гарантії, не менше! Постійте ще 5-10 зим, бо не встигаємо підготуватись. Ви найкращі, ми з вами
показать весь комментарий
05.02.2026 10:24 Ответить
Ніщо так сильно не підриває віру в дієвість 5-ї статті НАТО як страх самих країн НАТО взяти Україну альянс, щоб не приведи Господь, довелось приводити в дію ту саму 5-у статтю.
показать весь комментарий
05.02.2026 10:56 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2026 10:38 Ответить
Слабаки, і путєн про це знає.
показать весь комментарий
05.02.2026 12:10 Ответить
Не купляємося на паперові гарантії. 5-я стаття така ж фікція як і Будапештський меморандум. Тільки новий військовий союз, члени якого наперед, тут і зараз вступлять у війну на боці України і кров'ю підпишуть новий договір, може бути (а може і ні) гарантією не безпеки, а допомоги.

Який вихід?

Треба вимагати багато грошей. 1 трильон долл. на озброєння (фінансування переважно українських розробників і виробників під контролем партнерів) і 2 трильона долл. у недоторканому фонді України на випадок нової агресії, відсотки прибутку фонду використовуються на фінансування утримання і підготовку особового складу у мирний час у чисельності не менше 1 млн.
показать весь комментарий
05.02.2026 16:32 Ответить
Не думала що фіни така мразота
показать весь комментарий
06.02.2026 02:14 Ответить
 
 