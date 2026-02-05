Финляндия призвала США не называть гарантии безопасности для Украины "подобными статье 5", - Politico

В Финляндии призвали чиновников США не называть будущие гарантии безопасности для Украины как "подобные статье 5" НАТО, поскольку это может подорвать положение о взаимной обороне, лежащее в основе НАТО.

Об этом пишет издание Politico.

Что известно

Так, в телеграмме, отправленной из посольства США в Хельсинки в Вашингтон, намекают на обеспокоенность в некоторых кругах по поводу терминологии, используемой во время мирных переговоров. Отмечается, что некоторые фразы в сфере национальной безопасности являются чувствительными, даже когда чиновники просто пытаются предложить аналогию для разных аудиторий.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен обсудила этот вопрос 19 января с законодателями Палаты представителей США республиканцем Джеком Бергманом и конгрессвумен от Демократической партии Сарой Элфрет, которые являются членами комитета по вопросам вооруженных сил.

Валтонен подчеркнула, что Россия является "долгосрочной стратегической угрозой", и предостерегла от "слабого" мирного соглашения для Украины, которое препятствовало бы способности Украины защищаться от будущей российской агрессии, цитирует издание телеграмму.

Статья 5 НАТО

В то же время глава МИД предостерегла от описания гарантий безопасности "подобных статье 5" для Украины после войны.

По ее словам, это может привести к смешению гарантий статьи 5 устава НАТО с любыми двусторонними обещаниями, предоставленными Украине.

Также она отметила, что между НАТО и будущими гарантиями безопасности для Украины должен быть "барьер".

Министр обороны Финляндии высказал аналогичные мнения на встрече.

Издание напоминает, что статья 5 является критически важным пунктом пакта НАТО, который означает, что вооруженное нападение на одного члена альянса из 32 стран-членов будет рассматриваться как нападение на всех членов. НАТО применяло эту статью только один раз: после нападения исламистских террористов на США 11 сентября 2001 года.

Другие чиновники Финляндии заявили, что хотя и хотят помочь Украине, но концепция гарантий безопасности является более серьезным вопросом, с которым они пока не готовы согласиться.

Финский чиновник заявил, что офис Валтонен не будет комментировать конфиденциальные обсуждения, хотя и упомянул о давней цели Хельсинки по принятию Украины в НАТО.

Бывшие чиновники и аналитики НАТО заявили, что телеграмма отражает растущую обеспокоенность в различных столицах по поводу того, как взаимодействие с послевоенной Украиной может повлиять на отдельные страны в долгосрочной перспективе.

"Одной из потенциальных проблем является то, что использование термина "статья 5" в других контекстах предполагает участие НАТО, которое на самом деле не является частью ни одного из этих предлагаемых соглашений.

Финляндия и многие другие члены НАТО хотят убедиться, что все понимают, что статья 5 является уникальной для НАТО", - пояснил бывший чиновник НАТО Эдвард Вронг.

Государственный департамент США отказался от комментариев.

Проблемы

Ученый из Университета Мэриленда Джош Шифринсон считает одной из проблем то, что ссылаясь на статью 5, даже с добавлением слова "подобно", национальные лидеры могут предоставить политическое оружие оппозиционным группам.

Также есть вероятность, что формулировка обязательств по безопасности для Украины как "подобных статье 5" может побудить Россию проверить, что это на самом деле означает.

Бывшая сотрудница Пентагона при администрации Джо Байдена Рэйчел Эллехуус считает, что если РФ осуществит вооруженное нападение, а страны, поддерживающие Украину, не смогут ответить, это рискует вызвать сомнения в силе статьи 5 НАТО.

"Я предполагаю, что финны не хотят давать слишком много обещаний и не выполнять их", - добавила она.

"Я предполагаю, что финны не хотят давать слишком много обещаний и не выполнять их", - добавила она.