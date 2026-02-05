Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 43 млн евро, - Минобороны страны

Финляндия предоставит Украине 32-й пакет военной помощи стоимостью 43 млн евро. Президент республики принял решение 5 февраля 2026 года на основании предложения правительства.

Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии, передает Цензор.НЕТ.

Новая помощь

Как отмечается, стоимость переданной техники составляет около EUR43 млн.

"Пакет помощи включает, среди прочего, материалы, приобретенные у финской оборонной промышленности в рамках программы поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Поддержка Украины

По данным Минобороны страны, в целом Финляндия уже поставила Украине военную технику на сумму 3,2 млрд евро.

"Финляндия будет продолжать поддерживать Украину, предоставляя военную технику в соответствии с планом. Кроме пакетов поддержки, мы участвуем в нескольких коалициях по развитию потенциала, целью которых является наращивание и укрепление собственного потенциала Украины. Мы хотим внести свой вклад в то, чтобы Украина имела право и способность защищать свою страну и народ", - сказал финский министр обороны Антти Хаккянен.

Детали поставки не разглашаются

Из оперативных соображений и для безопасной доставки помощи точное содержание, способ доставки и график не разглашаются. Отмечается, что при подготовке помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсы вооруженных сил Финляндии.

