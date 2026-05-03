Зеленский предложил премьеру Финляндии Орпо подписать соглашение в формате Drone Deal

В воскресенье, 3 мая, находясь с визитом в Ереване, президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Поддержка со стороны Финляндии

Зеленский поблагодарил Орпо за недавнее решение Финляндии выделить дополнительные 300 миллионов долларов на оборонную поддержку Украины.

"Мы искренне ценим это, и мы обсудили приоритетные направления нашей защиты – прежде всего в сфере ПВО, – которые можно усилить с помощью этого пакета", – рассказал президент.

Укрепление двустороннего партнерства

Кроме того, Зеленский предложил премьер-министру Финляндии укрепить двустороннее партнерство между государствами, подписав соглашение в формате Drone Deal.

"Украина готова делиться экспертизой и укреплять тех, кто укрепляет нас с самого начала полномасштабного вторжения", - подчеркнул глава государства.

Евроинтеграция

"Отдельно затронули международную работу, в частности нашу евроинтеграцию. Именно сейчас есть хорошее окно возможностей для открытия переговорных кластеров, и Украина этого полностью заслуживает. Спасибо Финляндии за поддержку", - добавил Зеленский.

Визит Зеленского в Ереван

Напомним, что 3 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Ереван, где запланировано участие в саммите Европейского политического сообщества.

