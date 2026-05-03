РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8042 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Финляндии
1 187 12

Зеленский предложил премьеру Финляндии Орпо подписать соглашение в формате Drone Deal

Зеленский предложил Финляндии присоединиться к формату Drone Deal

В воскресенье, 3 мая, находясь с визитом в Ереване, президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поддержка со стороны Финляндии 

Зеленский поблагодарил Орпо за недавнее решение Финляндии выделить дополнительные 300 миллионов долларов на оборонную поддержку Украины.

"Мы искренне ценим это, и мы обсудили приоритетные направления нашей защиты – прежде всего в сфере ПВО, – которые можно усилить с помощью этого пакета", – рассказал президент.

Укрепление двустороннего партнерства

Кроме того, Зеленский предложил премьер-министру Финляндии укрепить двустороннее партнерство между государствами, подписав соглашение в формате Drone Deal.

"Украина готова делиться экспертизой и укреплять тех, кто укрепляет нас с самого начала полномасштабного вторжения", - подчеркнул глава государства.

Читайте также: Финляндия предоставляет Украине 31-й пакет военной помощи на 98 млн евро

Евроинтеграция 

"Отдельно затронули международную работу, в частности нашу евроинтеграцию. Именно сейчас есть хорошее окно возможностей для открытия переговорных кластеров, и Украина этого полностью заслуживает. Спасибо Финляндии за поддержку", - добавил Зеленский.

Визит Зеленского в Ереван

Напомним, что 3 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Ереван, где запланировано участие в саммите Европейского политического сообщества.

Читайте также: Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 43 млн евро, - Минобороны страны

Автор: 

Зеленский Владимир (24123) сотрудничество (758) Финляндия (1087) Орпо Петтери (51)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
я все очікую коли всі ці пісюльки підписані Оманською Гнидою випустять в рулоні
показать весь комментарий
03.05.2026 19:32 Ответить
+6
Шукає вливання в схему, по якій вивели з оборонки за 300 лярдів. І хто ж тепер дасть гроші цьому злодію, який грає наївного Незнайку?
показать весь комментарий
03.05.2026 19:37 Ответить
+4
Воно так виглядає, що Зеленський всім все пропонує, а Зеленському ніхто нічого не пропонує.
показать весь комментарий
03.05.2026 19:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я все очікую коли всі ці пісюльки підписані Оманською Гнидою випустять в рулоні
показать весь комментарий
03.05.2026 19:32 Ответить
Що тільки і як, отой Оманський з єрмаком ригоАНАЛІВ, не понавидумували, з 2020 року ??? А нести ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, за діяння з 2019 року, требу уже перед Українцями !!
19 квітня 2026, 11:54 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...

7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
- Чому ви віддали росіянам злочинця Цемаха і зрадника Медведчука?
- Чому Медведчук не сидить? А від вчорашнього дня, не сидить ще й Шуфріч?
- Про що домовлявся в Омані з Патрушевим?
- Чому, як тільки ви за кордоном, так і обстріли збільшуються?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті, і спробувати прожити на 2500 гривень пенсії хоча б місяць? Або утримати сімʼю на зарплатню військового у 20000 гривень, з якої доводиться ще й купувати всілякі речі для в/ч?
- Як можна було через вісім років війни, усвідомлюючи небезпеку, ігнорувати попередження західних партнерів про майбутнє вторгнення рф?
- Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися всьому вашому кварталу?
- Куди поділися наші Карпатські ліси?
- Чому непокарані прибічники Януковича (ОПЗЖ) голосують разом з вашою партією у Верховній Раді та є частими гостями в офісі преЗЕдента?
- Скільки особисто вам занесли від схем Міндича?
- Скільки кімнат у вашому недобудованому палаці в ЖК «Династія»?
- Навіщо ти призначив своїх кумів і друзів на ключові посади в державному управлінні, якщо ти обіцяв, що ніякого кумівства і друзів при владі?
- Чому Баканов ще й досі не за гратами ?
- Чому позбавив громадянства Міндіча і допоміг йому втекти?
- Чому скасовувв незалежність антикорупційних органів?
- Як довго ви чинитимете спротив перетворенню репресивної правової системи в європейську?
- Чому ваші діти повномаштабне вторгнення зустрічали за кордоном, а діти Маріуполя (і всі інші) - вдома ? Ви бачили мир в очах Путіна .
В.Ар'єв
«Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити.» Володимир Зеленський, "Відверто з Президентом", 17.07.2019 р.
«Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.»
В. Зеленський, 12 жовтня 2020 р.
показать весь комментарий
03.05.2026 20:04 Ответить
туалетного папіру..піпіфакс..
показать весь комментарий
03.05.2026 20:18 Ответить
Воно так виглядає, що Зеленський всім все пропонує, а Зеленському ніхто нічого не пропонує.
показать весь комментарий
03.05.2026 19:34 Ответить
Розжирів на посту президента, облінився, а з такою пикоюніхто не подасть, хай згадає свій образ і все буде ок.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:10 Ответить
Як там...женеман песіжур...
показать весь комментарий
03.05.2026 21:14 Ответить
Шукає вливання в схему, по якій вивели з оборонки за 300 лярдів. І хто ж тепер дасть гроші цьому злодію, який грає наївного Незнайку?
показать весь комментарий
03.05.2026 19:37 Ответить
Ольга Гергелюк навіщо постити про клоуна-гастролера на кожному куті? невже така важлива новина?
показать весь комментарий
03.05.2026 19:44 Ответить
Патологічна страсть до контрактів (Contractual Mania): зустрічається у людей з манією величі або бредоматорства, коли вони стремляться укласти безліч договорів, відчуваючи свою владу, значимість і здатність «керувати» процесами.
показать весь комментарий
03.05.2026 19:50 Ответить
Такі да. Схоже на це. Любімий лідор в кожній бочці затичка
показать весь комментарий
03.05.2026 19:59 Ответить
Карлсон втратив умершого, але фламіндічі на міжнародному рівні активно намагається впарювати лохам портрет. На внутрішньому ринку фламіндічі монополісти і по прибутку вже давно обігнали ахметових разом з пінчуками.
показать весь комментарий
03.05.2026 19:52 Ответить
 
 