Зеленский встретился со Стармером: обсуждали поддержку Украины и мирный процесс

В воскресенье, 3 мая, в Армении состоялась встреча президента Украины с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Оборонная поддержка Украины

"Мы в Украине ценим все шаги Великобритании по поддержке нашего народа и ослаблению агрессора, в частности в борьбе против российского теневого флота. Говорили об этом сегодня с Киром. Уделили значительное внимание оборонной поддержке Украины, в частности взносам в программу PURL", - рассказал Зеленский.

Переговорный процесс

Президент подчеркнул, что Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате.

"Переговорный процесс для достижения справедливого и достойного мира также был среди тем нашего обсуждения. Ценим позицию Великобритании относительно продолжения давления на Россию. Это действительно важно", - отметил глава государства.

Поддержка украинской энергетики

Отдельно стороны обсудили поддержку украинского энергетического сектора.

"Я проинформировал о ситуации на поле боя и российских ударах по Украине. Важно, чтобы Европа скоординировала усилия и разработала совместную систему противовоздушной обороны для защиты от угроз со стороны России", - рассказал Зеленский.

