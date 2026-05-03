Зеленский встретился со Стармером: обсуждали поддержку Украины и мирный процесс
В воскресенье, 3 мая, в Армении состоялась встреча президента Украины с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Оборонная поддержка Украины
"Мы в Украине ценим все шаги Великобритании по поддержке нашего народа и ослаблению агрессора, в частности в борьбе против российского теневого флота. Говорили об этом сегодня с Киром. Уделили значительное внимание оборонной поддержке Украины, в частности взносам в программу PURL", - рассказал Зеленский.
Переговорный процесс
Президент подчеркнул, что Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате.
"Переговорный процесс для достижения справедливого и достойного мира также был среди тем нашего обсуждения. Ценим позицию Великобритании относительно продолжения давления на Россию. Это действительно важно", - отметил глава государства.
Поддержка украинской энергетики
Отдельно стороны обсудили поддержку украинского энергетического сектора.
"Я проинформировал о ситуации на поле боя и российских ударах по Украине. Важно, чтобы Европа скоординировала усилия и разработала совместную систему противовоздушной обороны для защиты от угроз со стороны России", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль