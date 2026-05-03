Зеленський обговорив із Бабішем посилення співпраці та подальші кроки для вступу України до ЄС

Зеленський зустрівся з Андреєм Бабішем

У неділю, 3 травня, у Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Про що йшлося під час зустрічі

"Продуктивна зустріч із Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Детально обговорили двосторонні напрями наших відносин – маємо можливості для посилення співпраці. Окремо обговорили європейський трек та подальші кроки на шляху до членства України в ЄС", - розповів президент.

Глава держави також подякував чеському народу "за дуже вагому й теплу підтримку" нашої держави, зазначивши, що Україна це цінує.

Зустріч з лідерами інших держав 

  • Нагадаємо, що також Зеленський зустрівся у Вірменії з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
  • Крім того, відбулися двосторонні зустрічі з з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Зеленський Володимир Чехія Бабіш Андрей
Що поробиш - таке цікаве життя вже 7 років в Країні Мрій ЗЕленського, за яке радісно проголосували суїцідніки73%, бо їм дуже сподобалась віртуозна гра майбутнього ЦАРЯ на піаніно без рук.
03.05.2026 22:02 Відповісти
Він у нас молодець...і швець, і жнець, на піаніно гравець, найвеличніший лідер та Месія, і 100%-ний барон Мюнхгаузен.)
03.05.2026 21:34 Відповісти
Чи не знайдеться часом у тому Єревані якийсь нарваний ара, що візьме і грохне нашого зяму? Ара, станеш героєм України вай вай....
03.05.2026 21:42 Відповісти
А этот кайфует... Поездки перелёты презентации саммиты, митинги встречи конференции интервью.. когда лупил ******* по роялю-о таком не мог даже мечтать. А Украину каждый день и каждую ночь херачат дроны.
03.05.2026 21:22 Відповісти
Все сам...все сам...
03.05.2026 21:24 Відповісти
А яка позиція щодо ЄС у міндіча з чернишовим, єрмака, милованова…!?!?!
Кабміндічі, ще не готові з кривосуддями з України…
03.05.2026 21:26 Відповісти
ЛЮБЛЮ чіткість і яснісь Аркуш паперуділю на три частини---домовлено,обіцяно ,виконано Думаю третя чостина будуть НУЛІ. Це по численним домовленостям
03.05.2026 21:27 Відповісти
03.05.2026 21:31 Відповісти
Чи не знайдеться часом у тому Єревані якийсь нарваний ара, що візьме і грохне нашого зяму? Ара, станеш героєм України вай вай....
03.05.2026 21:42 Відповісти
Ви хочете щоб армянин був більшим патріотом ніж Максим Донець?
03.05.2026 22:11 Відповісти
Максим Донець, пане із Канади, на жаль не є патріотом України. Він є патріотом своєї кишені і $ та €. І таких самих підбирає у своє УДО.
03.05.2026 22:47 Відповісти
стільки зустрічей сьогодні і ніхто не запитав паяца, як здоровячко у дуумвірата Міндіч-Умєрова?
03.05.2026 22:10 Відповісти
ЗЄля розповів Бабішу хто такий Вова на плівках Міндіча?
03.05.2026 22:16 Відповісти
"Продуктивна зустріч " - з 2019 року цим "квартальним говоруном" в кріслі президента були сказані велику кількість разів, але крім пустопорожньої тріскотні .ніякої вигоди Україні і її народу немає.Правда ,що цю "тріскотню" "зелідор" свідомо використовує для шкоди Україні і її народу,як і для відкритої потрібної рашисту,інформації
03.05.2026 22:24 Відповісти
 
 