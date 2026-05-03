Зеленський обговорив із Бабішем посилення співпраці та подальші кроки для вступу України до ЄС

У неділю, 3 травня, у Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про що йшлося під час зустрічі

"Продуктивна зустріч із Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Детально обговорили двосторонні напрями наших відносин – маємо можливості для посилення співпраці. Окремо обговорили європейський трек та подальші кроки на шляху до членства України в ЄС", - розповів президент.

Глава держави також подякував чеському народу "за дуже вагому й теплу підтримку" нашої держави, зазначивши, що Україна це цінує.

Читайте також: Чехія виконуватиме зобов’язання перед НАТО, - Бабіш

Зустріч з лідерами інших держав

Нагадаємо, що також Зеленський зустрівся у Вірменії з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Крім того, відбулися двосторонні зустрічі з з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Читайте також: Бабіш заявив, що вперше зустрінеться із Зеленським у Єревані, але до Києва не поїде