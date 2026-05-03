Зеленський обговорив із Бабішем посилення співпраці та подальші кроки для вступу України до ЄС
У неділю, 3 травня, у Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Про що йшлося під час зустрічі
"Продуктивна зустріч із Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Детально обговорили двосторонні напрями наших відносин – маємо можливості для посилення співпраці. Окремо обговорили європейський трек та подальші кроки на шляху до членства України в ЄС", - розповів президент.
Глава держави також подякував чеському народу "за дуже вагому й теплу підтримку" нашої держави, зазначивши, що Україна це цінує.
Зустріч з лідерами інших держав
- Нагадаємо, що також Зеленський зустрівся у Вірменії з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
- Крім того, відбулися двосторонні зустрічі з з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
