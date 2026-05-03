Зеленский обсудил с Бабишем укрепление сотрудничества и дальнейшие шаги для вступления Украины в ЕС

В воскресенье, 3 мая, в Ереване президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

О чем шла речь во время встречи

"Продуктивная встреча с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Подробно обсудили двусторонние направления наших отношений – у нас есть возможности для укрепления сотрудничества. Отдельно обсудили европейский трек и дальнейшие шаги на пути к членству Украины в ЕС", – рассказал президент.

Глава государства также поблагодарил чешский народ "за очень весомую и теплую поддержку" нашего государства, отметив, что Украина это ценит.

Встреча с лидерами других государств

Напомним, что Зеленский также встретился в Армении с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Кроме того, состоялись двусторонние встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

