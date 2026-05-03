Зеленский обсудил с Бабишем укрепление сотрудничества и дальнейшие шаги для вступления Украины в ЕС
В воскресенье, 3 мая, в Ереване президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
О чем шла речь во время встречи
"Продуктивная встреча с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Подробно обсудили двусторонние направления наших отношений – у нас есть возможности для укрепления сотрудничества. Отдельно обсудили европейский трек и дальнейшие шаги на пути к членству Украины в ЕС", – рассказал президент.
Глава государства также поблагодарил чешский народ "за очень весомую и теплую поддержку" нашего государства, отметив, что Украина это ценит.
Встреча с лидерами других государств
- Напомним, что Зеленский также встретился в Армении с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
- Кроме того, состоялись двусторонние встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
