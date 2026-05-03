Новини Візит Зеленського до Вірменії
Зеленський озвучив три ключові завдання зустрічей у Вірменії

Перший день зустрічей і перемовин у Вірменії напередодні саміту Європейської політичної спільноти був присвячений координації з європейськими партнерами.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він озвучив три ключові завдання.

Дипломатія та тиск на агресора 

"Перше: робимо все, щоб наблизити достойне завершення війни. Поінформував партнерів щодо стану дипломатії, можливих перспектив і запланованих контактів. Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допускати зменшення тиску на агресора. Росія має завершити цю свою війну. Дякую всім, хто з Україною", - розповів глава держави.

Фінансова допомога з боку Європи

"Друге: реалізація європейського пакета підтримки для України обсягом 90 млрд євро – прискорюємо це фінансування", - зазначив Зеленський.

Зміцнення ППО та енергетична підтримка

"Третє: зміцнення української протиповітряної оборони та енергетична підтримка для України й співпраця з партнерами в галузі енергетики. Вже зараз активно готуємося до нового опалювального сезону та диверсифікуємо відповідну підтримку. Поінформував про всі потреби для захисту та відновлення", - заявив президент.

Візит Зеленського до Єревану

Нагадаємо, що 3 травня президент Володимир Зеленський прибув до Єревану, де запланована участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Топ коментарі
+15
Потужний озвучувач чужих текстів.
03.05.2026 23:35 Відповісти
+7
Перше завдання - говорити щось.

Друге завдання - не говорити про Міндіча та Умерова.

Третє завдання - виглядати рішуче та потужно.
04.05.2026 01:51 Відповісти
+4
Завдяки нескінченій війні у ЦАРЯ і Царської Свити продовжується гарне життя - постійне вештання по закордонах, гарні готелі, смачна їжа, чудовий шопінг, зустрічі з поважними політичними панами та паніхами, інтерв'ю, відосики ... ТАКА КРАСА!

Виснажені хлопці з 14 ОМБр, світлини з якими з'явилися пару тижнів тому в "незелених" ЗМІ навіть не уявляли, що так гарно можно жити під час такої кривавої війни!
03.05.2026 23:44 Відповісти
армяне вдруг европейцами стали)
03.05.2026 23:39 Відповісти
Тільки у Франції живе 800 тисяч вірменів.
04.05.2026 00:14 Відповісти
Вони на 1/3 євреї в наслідок примусової селекції Тіграна Великого
04.05.2026 08:00 Відповісти
Гроші, бабло, каса?
03.05.2026 23:45 Відповісти
Він О)(уївший чи О)(уєнний розсудить час, наслідки і методи його управління не залишаться поза увагою. Україна не )(уйлостан!
03.05.2026 23:48 Відповісти
Может стоит перестать воровать ?
03.05.2026 23:55 Відповісти
дякую

поригав
04.05.2026 00:20 Відповісти
Шо ,опять,патуж...?
04.05.2026 01:31 Відповісти
Де, можна швидко накрасти.
04.05.2026 04:01 Відповісти
Придурку зелений , навіть твоя фамілія вказує що ти недозрівший . Озвучуй не озвучуй тези саміт ні до чого не зобов'язує .
