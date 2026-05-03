Зеленський озвучив три ключові завдання зустрічей у Вірменії

Перший день зустрічей і перемовин у Вірменії напередодні саміту Європейської політичної спільноти був присвячений координації з європейськими партнерами.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він озвучив три ключові завдання.

Дипломатія та тиск на агресора

"Перше: робимо все, щоб наблизити достойне завершення війни. Поінформував партнерів щодо стану дипломатії, можливих перспектив і запланованих контактів. Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допускати зменшення тиску на агресора. Росія має завершити цю свою війну. Дякую всім, хто з Україною", - розповів глава держави.

Фінансова допомога з боку Європи

"Друге: реалізація європейського пакета підтримки для України обсягом 90 млрд євро – прискорюємо це фінансування", - зазначив Зеленський.

Зміцнення ППО та енергетична підтримка

"Третє: зміцнення української протиповітряної оборони та енергетична підтримка для України й співпраця з партнерами в галузі енергетики. Вже зараз активно готуємося до нового опалювального сезону та диверсифікуємо відповідну підтримку. Поінформував про всі потреби для захисту та відновлення", - заявив президент.

Візит Зеленського до Єревану

Нагадаємо, що 3 травня президент Володимир Зеленський прибув до Єревану, де запланована участь у саміті Європейської політичної спільноти.

