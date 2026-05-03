Зеленський озвучив три ключові завдання зустрічей у Вірменії
Перший день зустрічей і перемовин у Вірменії напередодні саміту Європейської політичної спільноти був присвячений координації з європейськими партнерами.
Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він озвучив три ключові завдання.
Дипломатія та тиск на агресора
"Перше: робимо все, щоб наблизити достойне завершення війни. Поінформував партнерів щодо стану дипломатії, можливих перспектив і запланованих контактів. Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допускати зменшення тиску на агресора. Росія має завершити цю свою війну. Дякую всім, хто з Україною", - розповів глава держави.
Фінансова допомога з боку Європи
"Друге: реалізація європейського пакета підтримки для України обсягом 90 млрд євро – прискорюємо це фінансування", - зазначив Зеленський.
Зміцнення ППО та енергетична підтримка
"Третє: зміцнення української протиповітряної оборони та енергетична підтримка для України й співпраця з партнерами в галузі енергетики. Вже зараз активно готуємося до нового опалювального сезону та диверсифікуємо відповідну підтримку. Поінформував про всі потреби для захисту та відновлення", - заявив президент.
Візит Зеленського до Єревану
Нагадаємо, що 3 травня президент Володимир Зеленський прибув до Єревану, де запланована участь у саміті Європейської політичної спільноти.
Виснажені хлопці з 14 ОМБр, світлини з якими з'явилися пару тижнів тому в "незелених" ЗМІ навіть не уявляли, що так гарно можно жити під час такої кривавої війни!
Друге завдання - не говорити про Міндіча та Умерова.
Третє завдання - виглядати рішуче та потужно.