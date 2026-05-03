Новости Визит Зеленского в Армению
Зеленский озвучил три ключевые задачи встреч в Армении

Первый день встреч и переговоров в Армении накануне саммита Европейского политического сообщества был посвящен координации действий с европейскими партнерами.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Он озвучил три ключевые задачи.

Дипломатия и давление на агрессора 

"Первое: делаем все, чтобы приблизить достойное завершение войны. Проинформировал партнеров о состоянии дипломатии, возможных перспективах и запланированных контактах. Нужны совместные усилия, чтобы активизировать дипломатию и не допускать ослабления давления на агрессора. Россия должна завершить эту свою войну. Спасибо всем, кто с Украиной", - рассказал глава государства.

Финансовая помощь со стороны Европы

"Второе: реализация европейского пакета поддержки для Украины в размере 90 млрд евро - ускоряем это финансирование", - отметил Зеленский.

Укрепление ПВО и энергетическая поддержка

"Третье: укрепление украинской противовоздушной обороны и энергетическая поддержка для Украины, а также сотрудничество с партнерами в сфере энергетики. Уже сейчас активно готовимся к новому отопительному сезону и диверсифицируем соответствующую поддержку. Проинформировал обо всех потребностях для защиты и восстановления", - заявил президент.

Визит Зеленского в Ереван

Напомним, что 3 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Ереван, где запланировано участие в саммите Европейского политического сообщества.

Потужний озвучувач чужих текстів.
03.05.2026 23:35 Ответить
армяне вдруг европейцами стали)
03.05.2026 23:39 Ответить
Тільки у Франції живе 800 тисяч вірменів.
04.05.2026 00:14 Ответить
Завдяки нескінченій війні у ЦАРЯ і Царської Свити продовжується гарне життя - постійне вештання по закордонах, гарні готелі, смачна їжа, чудовий шопінг, зустрічі з поважними політичними панами та паніхами, інтерв'ю, відосики ... ТАКА КРАСА!

Виснажені хлопці з 14 ОМБр, світлини з якими з'явилися пару тижнів тому в "незелених" ЗМІ навіть не уявляли, що так гарно можно жити під час такої кривавої війни!
03.05.2026 23:44 Ответить
Гроші, бабло, каса?
03.05.2026 23:45 Ответить
Він О)(уївший чи О)(уєнний розсудить час, наслідки і методи його управління не залишаться поза увагою. Україна не )(уйлостан!
03.05.2026 23:48 Ответить
Может стоит перестать воровать ?
03.05.2026 23:55 Ответить
дякую

поригав
04.05.2026 00:20 Ответить
Шо ,опять,патуж...?
04.05.2026 01:31 Ответить
Перше завдання - говорити щось.

Друге завдання - не говорити про Міндіча та Умерова.

Третє завдання - виглядати рішуче та потужно.
04.05.2026 01:51 Ответить
 
 