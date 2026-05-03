Зеленский озвучил три ключевые задачи встреч в Армении
Первый день встреч и переговоров в Армении накануне саммита Европейского политического сообщества был посвящен координации действий с европейскими партнерами.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Он озвучил три ключевые задачи.
Дипломатия и давление на агрессора
"Первое: делаем все, чтобы приблизить достойное завершение войны. Проинформировал партнеров о состоянии дипломатии, возможных перспективах и запланированных контактах. Нужны совместные усилия, чтобы активизировать дипломатию и не допускать ослабления давления на агрессора. Россия должна завершить эту свою войну. Спасибо всем, кто с Украиной", - рассказал глава государства.
Финансовая помощь со стороны Европы
"Второе: реализация европейского пакета поддержки для Украины в размере 90 млрд евро - ускоряем это финансирование", - отметил Зеленский.
Укрепление ПВО и энергетическая поддержка
"Третье: укрепление украинской противовоздушной обороны и энергетическая поддержка для Украины, а также сотрудничество с партнерами в сфере энергетики. Уже сейчас активно готовимся к новому отопительному сезону и диверсифицируем соответствующую поддержку. Проинформировал обо всех потребностях для защиты и восстановления", - заявил президент.
Визит Зеленского в Ереван
Напомним, что 3 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Ереван, где запланировано участие в саммите Европейского политического сообщества.
Виснажені хлопці з 14 ОМБр, світлини з якими з'явилися пару тижнів тому в "незелених" ЗМІ навіть не уявляли, що так гарно можно жити під час такої кривавої війни!
Друге завдання - не говорити про Міндіча та Умерова.
Третє завдання - виглядати рішуче та потужно.