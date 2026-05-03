Зеленский озвучил три ключевые задачи встреч в Армении

Первый день встреч и переговоров в Армении накануне саммита Европейского политического сообщества был посвящен координации действий с европейскими партнерами.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Он озвучил три ключевые задачи.

Дипломатия и давление на агрессора

"Первое: делаем все, чтобы приблизить достойное завершение войны. Проинформировал партнеров о состоянии дипломатии, возможных перспективах и запланированных контактах. Нужны совместные усилия, чтобы активизировать дипломатию и не допускать ослабления давления на агрессора. Россия должна завершить эту свою войну. Спасибо всем, кто с Украиной", - рассказал глава государства.

Финансовая помощь со стороны Европы

"Второе: реализация европейского пакета поддержки для Украины в размере 90 млрд евро - ускоряем это финансирование", - отметил Зеленский.

Укрепление ПВО и энергетическая поддержка

"Третье: укрепление украинской противовоздушной обороны и энергетическая поддержка для Украины, а также сотрудничество с партнерами в сфере энергетики. Уже сейчас активно готовимся к новому отопительному сезону и диверсифицируем соответствующую поддержку. Проинформировал обо всех потребностях для защиты и восстановления", - заявил президент.

Визит Зеленского в Ереван

Напомним, что 3 мая президент Владимир Зеленский прибыл в Ереван, где запланировано участие в саммите Европейского политического сообщества.

