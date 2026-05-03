Украина находит свои форматы санкций против РФ. Сегодня утром мы показали соответствующие результаты, - Зеленский
Украина продолжает разрабатывать собственные механизмы санкционного давления на Россию, в частности, путем принятия мер против так называемого "теневого флота".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
По его словам, Киев уже демонстрирует практические результаты таких подходов и рассчитывает, что международные партнеры также усилят ограничения в отношении российских судов, которые используются для обхода санкций.
Украинские санкционные меры и сигнал партнерам
Президент подчеркнул, что Украина находит новые форматы давления на РФ и уже показывает конкретные результаты в этом направлении.
Зеленский также обратил внимание на организацию саммита Европейского политического сообщества в Армении, назвав это сильным политическим сигналом для России.
То, что все страны так организовались, - это, безусловно, сильный европейский сигнал России, - отметил Зеленский.
По словам президента, ключевым остается усиление международных санкций именно против "теневого флота" РФ, который используется для экспорта нефти в обход ограничений.
Что предшествовало
Ранее утром Владимир Зеленский опубликовал видео и материалы, демонстрирующие поражение судов российского "теневого флота" вблизи Новороссийска. Эти действия были представлены как часть более широкой стратегии экономического и санкционного давления на Россию.
В Киеве подчеркивают, что борьба с обходом санкций через морские маршруты является одним из ключевых элементов современной санкционной политики, поскольку именно "теневой флот" обеспечивает значительную часть российского экспорта нефти.
це він його Бабішу демонстрував ?