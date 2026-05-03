Новости Теневой флот России
1 211 11

Украина находит свои форматы санкций против РФ. Сегодня утром мы показали соответствующие результаты, - Зеленский

Зеленский: Украина знает планы РФ на весну, лето и осень

Украина продолжает разрабатывать собственные механизмы санкционного давления на Россию, в частности, путем принятия мер против так называемого "теневого флота".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, Киев уже демонстрирует практические результаты таких подходов и рассчитывает, что международные партнеры также усилят ограничения в отношении российских судов, которые используются для обхода санкций.

Украинские санкционные меры и сигнал партнерам

Президент подчеркнул, что Украина находит новые форматы давления на РФ и уже показывает конкретные результаты в этом направлении. 

Зеленский также обратил внимание на организацию саммита Европейского политического сообщества в Армении, назвав это сильным политическим сигналом для России.

То, что все страны так организовались, - это, безусловно, сильный европейский сигнал России, - отметил Зеленский.

По словам президента, ключевым остается усиление международных санкций именно против "теневого флота" РФ, который используется для экспорта нефти в обход ограничений.

Что предшествовало

Ранее утром Владимир Зеленский опубликовал видео и материалы, демонстрирующие поражение судов российского "теневого флота" вблизи Новороссийска. Эти действия были представлены как часть более широкой стратегии экономического и санкционного давления на Россию.

В Киеве подчеркивают, что борьба с обходом санкций через морские маршруты является одним из ключевых элементов современной санкционной политики, поскольку именно "теневой флот" обеспечивает значительную часть российского экспорта нефти.

Топ комментарии
мова про санкції проти Богдана ?
03.05.2026 22:26 Ответить
03.05.2026 22:36 Ответить
Очевидно, зранку від кооперативу династія пішла чергова двушка на москву для кооперативу озеро?
03.05.2026 22:39 Ответить
"Вова" показав у якості ранкового результату інструмент гри на піаніно?

це він його Бабішу демонстрував ?
03.05.2026 22:26 Ответить
03.05.2026 22:26 Ответить
Уйди и не е...и мозги
03.05.2026 22:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FyF6jTRmwvg Гони гусей! Ссылка в шапке профиля
03.05.2026 22:28 Ответить
найкращою санкцією проти русні буде створення Україною ядерної зброї, з її розміщенням в країнах Балтії.
03.05.2026 22:35 Ответить
03.05.2026 22:36 Ответить
03.05.2026 22:39 Ответить
А двушки на москву це санкції чи контрсанкції?
03.05.2026 22:42 Ответить
Яке ти маєш відношення до України, контрацептив фабрики «Кгасний Багатирь»?
03.05.2026 23:08 Ответить
Санкционные девушки на мацкву....
04.05.2026 01:25 Ответить
 
 