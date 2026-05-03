Україна знаходить свої формати санкцій проти РФ. Сьогодні зранку ми показали відповідні результати, — Зеленський

Україна продовжує формувати власні механізми санкційного тиску на Росію, зокрема через дії проти так званого "тіньового флоту".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, Київ уже демонструє практичні результати таких підходів і розраховує, що міжнародні партнери також посилять обмеження щодо російських суден, які використовуються для обходу санкцій.

Українські санкційні кроки та сигнал партнерам

Президент наголосив, що Україна знаходить нові формати тиску на РФ і вже показує конкретні результати у цьому напрямку.

Зеленський також звернув увагу на організацію саміту Європейської політичної спільноти у Вірменії, назвавши це сильним політичним сигналом для Росії.

Те, що всі країни так організувалися, - це сильний європейський сигнал Росії, безумовно, - зазнаив Зеленський.

За словами президента, ключовим залишається посилення міжнародних санкцій саме проти "тіньового флоту" РФ, який використовується для експорту нафти в обхід обмежень.

Що передувало

Раніше вранці Володимир Зеленський опублікував відео та матеріали, які демонструють ураження суден російського "тіньового флоту" поблизу Новоросійська. Ці дії були подані як частина ширшої стратегії економічного та санкційного тиску на Росію.

У Києві підкреслюють, що боротьба з обходом санкцій через морські маршрути є одним із ключових елементів сучасної санкційної політики, оскільки саме "тіньовий флот" забезпечує значну частину російського експорту нафти.

