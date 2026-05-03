УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8815 відвідувачів онлайн
Новини Тіньовий флот Росії
2 135 12

Україна знаходить свої формати санкцій проти РФ. Сьогодні зранку ми показали відповідні результати, — Зеленський

Зеленський: Україна знає плани РФ на весну, літо та осінь

Україна продовжує формувати власні механізми санкційного тиску на Росію, зокрема через дії проти так званого "тіньового флоту".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, Київ уже демонструє практичні результати таких підходів і розраховує, що міжнародні партнери також посилять обмеження щодо російських суден, які використовуються для обходу санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Фінляндії Орпо – Зеленському: Неприпустимо, щоб дрони порушували наш повітряний простір

Українські санкційні кроки та сигнал партнерам

Президент наголосив, що Україна знаходить нові формати тиску на РФ і вже показує конкретні результати у цьому напрямку. 

Зеленський також звернув увагу на організацію саміту Європейської політичної спільноти у Вірменії, назвавши це сильним політичним сигналом для Росії.

Те, що всі країни так організувалися, - це сильний європейський сигнал Росії, безумовно, - зазнаив Зеленський.

За словами президента, ключовим залишається посилення міжнародних санкцій саме проти "тіньового флоту" РФ, який використовується для експорту нафти в обхід обмежень.

Також читайте: Зеленський обговорив із Бабішем посилення співпраці та подальші кроки для вступу України до ЄС

Що передувало

Раніше вранці Володимир Зеленський опублікував відео та матеріали, які демонструють ураження суден російського "тіньового флоту" поблизу Новоросійська. Ці дії були подані як частина ширшої стратегії економічного та санкційного тиску на Росію.

У Києві підкреслюють, що боротьба з обходом санкцій через морські маршрути є одним із ключових елементів сучасної санкційної політики, оскільки саме "тіньовий флот" забезпечує значну частину російського експорту нафти.

Також читайте: У Швеції заявили про затримання підозрілого російського танкера у Балтійському морі

Автор: 

Зеленський Володимир (27644) росія (69791) санкції (13132) флот (483)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
мова про санкції проти Богдана ?
показати весь коментар
03.05.2026 22:26 Відповісти
+7
Очевидно, зранку від кооперативу династія пішла чергова двушка на москву для кооперативу озеро?
показати весь коментар
03.05.2026 22:39 Відповісти
+6
показати весь коментар
03.05.2026 22:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Вова" показав у якості ранкового результату інструмент гри на піаніно?

це він його Бабішу демонстрував ?
показати весь коментар
03.05.2026 22:26 Відповісти
мова про санкції проти Богдана ?
показати весь коментар
03.05.2026 22:26 Відповісти
Уйди и не е...и мозги
показати весь коментар
03.05.2026 22:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FyF6jTRmwvg Гони гусей! Ссылка в шапке профиля
показати весь коментар
03.05.2026 22:28 Відповісти
найкращою санкцією проти русні буде створення Україною ядерної зброї, з її розміщенням в країнах Балтії.
показати весь коментар
03.05.2026 22:35 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2026 22:36 Відповісти
Очевидно, зранку від кооперативу династія пішла чергова двушка на москву для кооперативу озеро?
показати весь коментар
03.05.2026 22:39 Відповісти
А двушки на москву це санкції чи контрсанкції?
показати весь коментар
03.05.2026 22:42 Відповісти
Яке ти маєш відношення до України, контрацептив фабрики «Кгасний Багатирь»?
показати весь коментар
03.05.2026 23:08 Відповісти
Санкционные девушки на мацкву....
показати весь коментар
04.05.2026 01:25 Відповісти
що там з твоїми спільниками миндичем та умеровим з якими разом крадешь...
показати весь коментар
04.05.2026 09:19 Відповісти
 
 