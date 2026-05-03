Новини Падіння дронів у Фінляндії
Прем’єр Фінляндії Орпо – Зеленському: Неприпустимо, щоб дрони порушували наш повітряний простір

Орпо наголосив на серйозності порушення повітряного простору

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про неприпустимість порушення повітряного простору країни безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі фінського прем’єра для Yle

За його словами, інцидент обговорювався під час двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Йдеться про два дрони, які, за попередніми даними, вранці 3 травня могли перетнути повітряний простір Фінляндії.

Позиція Гельсінкі: підтримка України без порушень

Орпо підкреслив, що Фінляндія продовжує підтримувати Україну та розуміє її потребу у захисті від агресії. Водночас він наголосив на чітких межах такої підтримки.

"Я наголосив, що Фінляндія підтримує Україну і розуміє її необхідність захищатися. Проте неприпустимо, щоб фінський повітряний простір порушувався і щоб дрони залітали в наш повітряний простір", - додав прем’єр-міністр Фінляндії.

Окрім того він зазначив, що уряд має достовірну інформацію щодо нічних подій. За його словами, будь-яке порушення повітряного простору розглядається як серйозний інцидент.

Інциденти з дронами: що відомо і які наслідки

Очільник фінського уряду повідомив, що країна має достатні можливості для моніторингу та захисту свого неба. Крім того, ці спроможності планують суттєво посилити найближчим часом.

Він також висловив сподівання, що після консультацій з українською стороною подібні випадки більше не повторюватимуться.

  • Раніше на південному сході Фінляндії в різних місцях виявили чотири безпілотники. Їх ідентифікували як українські апарати, які, за попередніми оцінками, могли використовуватися для атак по території Росії.

Крім того, 3 травня під час зустрічі в Єревані президент України запропонував фінській стороні укласти угоду щодо співпраці у сфері дронів.

Зеленський Володимир Фінляндія дрони Орпо Петтері
Топ коментарі
+17
Вибачте що ми поки живі. Всі 24.02.2022 вже похоронили Україну і українців. Прямо невдобно вийшло. До Прутіна не пробували звертатися???
03.05.2026 21:07 Відповісти
+13
Фіни наші друзі, то не слід робити те, що вони не бажають бачити і чути.
03.05.2026 20:43 Відповісти
+11
булиб друзями то не роздували б мухи крокодила.
03.05.2026 20:46 Відповісти
То не Україна, безпилотник можна придбати у любому воєнторзі або інтернеті.
03.05.2026 20:35 Відповісти
сподіваюсь гідрант з карлсоном тебе почують і доведуть до розуму те що зліпили з гівна і палок під назвою фламіндічі.
03.05.2026 20:54 Відповісти
Kozyuk 100%
04.05.2026 00:56 Відповісти
Московіти, що купили у Фінляндії собі будинки і земельні ділянки, гадять там де живуть, виконуючи завдання фсбшників та іншої срані ************!!
03.05.2026 21:29 Відповісти
кацапи, якщо навіть і купили собі будинки у глухомані тіпа Лаппєєнранта або Кюменлааксо (у чому я сильно сумніваюсь), то бавитись запуском "крил" - воно їм нахєр не треба. Кацапи іх запускають з Прібилово, як тільки наші дрони атакують Приморськ, і вже не вперше використовують корисного ідіота Орпо. Це у кацапв такий новий дієвий засіб ППО.
03.05.2026 22:07 Відповісти
Міндіч скоріше порішае
03.05.2026 20:36 Відповісти
І рибку з'їсти і ....
03.05.2026 20:41 Відповісти
Чий дрон? Кацапський чи наш?
03.05.2026 20:44 Відповісти
а ти ще не зрозумів?
03.05.2026 20:51 Відповісти
а вы докажите що це українскі дрони! послати цього гоміка за курсом моцьковського Москви
03.05.2026 20:45 Відповісти
алкодімон, ти з похмелюги сюди потрапив?
03.05.2026 20:49 Відповісти
Не міряй по собі Людей, бо московитом здохнеш!!
03.05.2026 21:30 Відповісти
Сцикун. Боїться, що його кацапня почне шантажувати "ударам вазмєздія".
03.05.2026 20:46 Відповісти
Зараз йому Вова фламіндічі міндічі покажить
03.05.2026 22:02 Відповісти
Посланець карлсона (гідрант) вже запропонував Фінляндії захист від дронів у вигляді закупівлі ними перехоплювачів фламіндічів.
03.05.2026 20:47 Відповісти
Зараз Узеленсково увімкнуть режим бикодипломатії, і ми будемо мати ще одного блокувальника допомоги Украні.
03.05.2026 21:00 Відповісти
..ну, якби українські безпілотники запускали з території Фінляндії, а не за дві тисячі кілометрів з України, то похибка від навігації чи дій кацапської РЕБ могли би бути й менші..
недурні фіни напевне ж про це знають, і, однаково, своЄ кажуть, у даному випадку на користь їхнього дикого сусіда-кацапа, що вжЕ відтяпав фінські землі і поглядає на нові..
03.05.2026 21:10 Відповісти
Рашке бы так тыкали, тыкуны. А вообще, их рэбом неверное занесло
03.05.2026 21:13 Відповісти
ну так. Очевидно, бо найкоротший шлях до Приморська як раз пролягає через Валмієра, потім через Таллінн, через Хельсінки, а потім дрони повертають на Приморськ. Про цей короткий шлях ще уси пєскова казали.
03.05.2026 21:21 Відповісти
А що ти хотів, дебіл, коли у сусіда горить хата... Що ти будешь рожи корчіть в справєдлівом гневе.... А що твій фіно-угорський брат росіянець? Це не він палій херов?
03.05.2026 21:23 Відповісти
Та не вміє оце тіло вправляти дронами - шо одне вміє - це красти гроші. Найкраще зверненя - на пряму - до ветеранів та інвалідів ЗСУ. Всему навчать та практично навчать. А отий шлемазел легко, з допомогою своїх міндічив обкраде.
03.05.2026 21:23 Відповісти
Ще один Орбан вимальовується . То підніми авіа та збий . Гуманісти фуєві
03.05.2026 21:35 Відповісти
Звиняйте, панове... Помилочка вийшла.
03.05.2026 22:00 Відповісти
Аккуратнее надо воевать. А то белые люди ругаются.
03.05.2026 22:04 Відповісти
Не по адресу предьява.
(Не фанат Зе)
03.05.2026 22:41 Відповісти
барин рассердились. простите великодушно засранцев.... мы больше ни будим
03.05.2026 22:46 Відповісти
Неприпустимо пи₴діти зайве,Орпо.
03.05.2026 23:05 Відповісти
При всій неповазі до Зеленського, міг би і помовчати.
03.05.2026 23:51 Відповісти
зеленый ******* послушал борю лондонского и положил Украину под каток, чтобы швецию и финов успели в нато взять.

вот она благодарность.
04.05.2026 00:37 Відповісти
а каацпські дрони туди не залітали? чи проти кацапів варежку сс*тно відкрити?
04.05.2026 00:56 Відповісти
Украине болт надо ложить что Европа указывает, они только силу понимают и сильных
04.05.2026 06:38 Відповісти
 
 