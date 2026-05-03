Прем’єр Фінляндії Орпо – Зеленському: Неприпустимо, щоб дрони порушували наш повітряний простір

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про неприпустимість порушення повітряного простору країни безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі фінського прем’єра для Yle.

За його словами, інцидент обговорювався під час двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Йдеться про два дрони, які, за попередніми даними, вранці 3 травня могли перетнути повітряний простір Фінляндії.

Позиція Гельсінкі: підтримка України без порушень

Орпо підкреслив, що Фінляндія продовжує підтримувати Україну та розуміє її потребу у захисті від агресії. Водночас він наголосив на чітких межах такої підтримки.

"Я наголосив, що Фінляндія підтримує Україну і розуміє її необхідність захищатися. Проте неприпустимо, щоб фінський повітряний простір порушувався і щоб дрони залітали в наш повітряний простір", - додав прем’єр-міністр Фінляндії.

Окрім того він зазначив, що уряд має достовірну інформацію щодо нічних подій. За його словами, будь-яке порушення повітряного простору розглядається як серйозний інцидент.

Інциденти з дронами: що відомо і які наслідки

Очільник фінського уряду повідомив, що країна має достатні можливості для моніторингу та захисту свого неба. Крім того, ці спроможності планують суттєво посилити найближчим часом.

Він також висловив сподівання, що після консультацій з українською стороною подібні випадки більше не повторюватимуться.

Раніше на південному сході Фінляндії в різних місцях виявили чотири безпілотники. Їх ідентифікували як українські апарати, які, за попередніми оцінками, могли використовуватися для атак по території Росії.

Крім того, 3 травня під час зустрічі в Єревані президент України запропонував фінській стороні укласти угоду щодо співпраці у сфері дронів.

