Стубб погодився з президентом Естонії Карісом у тому, що в майбутньому доведеться говорити з РФ

Стубб підтримав думку Каріса про неминучість майбутніх переговорів із РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб погоджується з позицією естонського колеги Алара Каріса щодо того, що колись у майбутньому Європі потрібно буде відновлювати прямий діалог з Росією. 

Про це Стубб та Каріс заявили на спільній пресконференції, пише ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про можливе відновлення діалогу 

Лідерів Фінляндії та Естонії попросили прокоментувати останні заяви Каріса щодо можливого відновлення діалогу з Росією.

"Це питання, що стоїть перед нами ще від початку війни, але, мабуть, ще серйозніше – в останні два роки. Наприклад, у "Коаліції охочих" чи деінде не буває розмов, хто, коли, де і як має почати говорити з Росією. Зараз ми делегували цю роль США, і через війну з Іраном ця розмова зараз затихла. Тож я цілковито погоджуюся з президентом Карісом у тому, що настане час, коли ми маємо відкрити канали комунікації з Росією. Але питання у тому, коли – ще до того, як закінчиться війна, чи після того? Ще більше питання – хто це буде робити і який у нього буде мандат", - заявив Стубб.

На думку президента Фінляндії, "це слід робити колективно і з певним мандатом".

"Іншими словами – щоб ніхто у Європі не починав це самостійно. Ми вже бачили такі спроби, і зазвичай це не працює", - сказав фінський лідер.

Відносини не будуть такими, як раніше 

Стубб додав, що незалежно від того, що далі буде відбуватися у Росії, вона була, є і залишиться сусідом Фінляндії та Естонії.

Він наголосив, що відносини з Росією не можуть бути такими ж, як були до серії скоєних Кремлем актів агресії проти Грузії та України.

"Тож ці стосунки будуть іншими. Але якісь стосунки будуть. Це те, що мають робити сусіди", - додав очільник Фінляндії.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент Естонії Алар Каріс заявив, що Європа повинна вже зараз готуватися до відновлення діалогу з Росією після завершення її війни проти України.

Топ коментарі
+7
Ага, Стубб, поговори з ним, поговори...
28.04.2026 19:43 Відповісти
+6
Це якийсь сюрр. Не дивлячись на злочини проти людяності, Європейські ліберасти продовжують підтримувати московського людоїда і масового вбивцю що з ним будуть говорити за будь яких умов і приймати його умови
28.04.2026 19:43 Відповісти
+5
Який діалог з бежевільними. Можете перевірити в любій психлікарні.
28.04.2026 19:43 Відповісти
Разом на концерті кобзона поговорите коли зберетеся там тварі
28.04.2026 19:41 Відповісти
Який діалог з бежевільними. Можете перевірити в любій психлікарні.
28.04.2026 19:43 Відповісти
Це якийсь сюрр. Не дивлячись на злочини проти людяності, Європейські ліберасти продовжують підтримувати московського людоїда і масового вбивцю що з ним будуть говорити за будь яких умов і приймати його умови
28.04.2026 19:43 Відповісти
Ага, Стубб, поговори з ним, поговори...
28.04.2026 19:43 Відповісти
***** з радістю надасть вам камеру і дві пляшки для переговорів.
28.04.2026 19:44 Відповісти
Зазвичай Путіні обожнює таких дурних балаболів, що щось там просять та белькочуть, но мабуть і йому ця мишиная возня нецікава.
28.04.2026 19:44 Відповісти
Говорити? Ні. Це русня буде говорити. А ви - будете слухати і підкорятись.
Тепер тільки так.
А ви як думали?
28.04.2026 19:46 Відповісти
Все це назвається "Стокгольмський синдром".
Надіємось що не вся Європа підхватить цю мозкову хворобу.
28.04.2026 20:46 Відповісти
Пане Стубб, нехай не введе вас в оману схожість кацапів з людьми...
28.04.2026 20:57 Відповісти
Поговорити треба: вказати місце біля параші на осяжне майбутнє, правила жізні для лаптєй перерахувати, встановити строки і суми репарацій всім державам, які понесли витрати через ********* діда, порядок видачі військових злочинців, щось може ще не врахувала.
28.04.2026 20:59 Відповісти
уже готовятся к бизнес эз южиал
28.04.2026 22:20 Відповісти
 
 