Стубб погодився з президентом Естонії Карісом у тому, що в майбутньому доведеться говорити з РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб погоджується з позицією естонського колеги Алара Каріса щодо того, що колись у майбутньому Європі потрібно буде відновлювати прямий діалог з Росією.

Про це Стубб та Каріс заявили на спільній пресконференції, пише ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про можливе відновлення діалогу

Лідерів Фінляндії та Естонії попросили прокоментувати останні заяви Каріса щодо можливого відновлення діалогу з Росією.

"Це питання, що стоїть перед нами ще від початку війни, але, мабуть, ще серйозніше – в останні два роки. Наприклад, у "Коаліції охочих" чи деінде не буває розмов, хто, коли, де і як має почати говорити з Росією. Зараз ми делегували цю роль США, і через війну з Іраном ця розмова зараз затихла. Тож я цілковито погоджуюся з президентом Карісом у тому, що настане час, коли ми маємо відкрити канали комунікації з Росією. Але питання у тому, коли – ще до того, як закінчиться війна, чи після того? Ще більше питання – хто це буде робити і який у нього буде мандат", - заявив Стубб.

На думку президента Фінляндії, "це слід робити колективно і з певним мандатом".

"Іншими словами – щоб ніхто у Європі не починав це самостійно. Ми вже бачили такі спроби, і зазвичай це не працює", - сказав фінський лідер.

Відносини не будуть такими, як раніше

Стубб додав, що незалежно від того, що далі буде відбуватися у Росії, вона була, є і залишиться сусідом Фінляндії та Естонії.

Він наголосив, що відносини з Росією не можуть бути такими ж, як були до серії скоєних Кремлем актів агресії проти Грузії та України.

"Тож ці стосунки будуть іншими. Але якісь стосунки будуть. Це те, що мають робити сусіди", - додав очільник Фінляндії.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент Естонії Алар Каріс заявив, що Європа повинна вже зараз готуватися до відновлення діалогу з Росією після завершення її війни проти України.

