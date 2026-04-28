Стубб согласился с президентом Эстонии Карисом в том, что в будущем придется говорить с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб согласен с позицией своего эстонского коллеги Алара Кариса о том, что когда-нибудь в будущем Европе нужно будет возобновить прямой диалог с Россией.

Об этом Стубб и Карис заявили на совместной пресс-конференции, пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

О возможном возобновлении диалога

Лидеров Финляндии и Эстонии попросили прокомментировать последние заявления Кариса о возможном возобновлении диалога с Россией.

"Это вопрос, стоящий перед нами еще с начала войны, но, пожалуй, еще более серьезно — в последние два года. Например, в "Коалиции желающих" или где-либо еще не бывает разговоров о том, кто, когда, где и как должен начать говорить с Россией. Сейчас мы делегировали эту роль США, и из-за войны с Ираном этот разговор сейчас затих. Поэтому я полностью согласен с президентом Карисом в том, что наступит время, когда мы должны открыть каналы коммуникации с Россией. Но вопрос в том, когда – еще до того, как закончится война, или после этого? Еще больший вопрос – кто это будет делать и какой у него будет мандат", – заявил Стубб.

По мнению президента Финляндии, "это следует делать коллективно и с определенным мандатом".

"Другими словами – чтобы никто в Европе не начинал это самостоятельно. Мы уже видели такие попытки, и обычно это не работает", – сказал финский лидер.

Отношения не будут такими, как раньше

Стубб добавил, что независимо от того, что будет происходить в России, она была, есть и останется соседом Финляндии и Эстонии.

Он подчеркнул, что отношения с Россией не могут быть такими же, как были до серии совершенных Кремлем актов агрессии против Грузии и Украины.

"Поэтому эти отношения будут другими. Но какие-то отношения будут. Это то, что должны делать соседи", — добавил глава Финляндии.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа должна уже сейчас готовиться к возобновлению диалога с Россией после завершения ее войны против Украины.

