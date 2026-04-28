Стубб согласился с президентом Эстонии Карисом в том, что в будущем придется говорить с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб согласен с позицией своего эстонского коллеги Алара Кариса о том, что когда-нибудь в будущем Европе нужно будет возобновить прямой диалог с Россией. 

Об этом Стубб и Карис заявили на совместной пресс-конференции, пишет ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

О возможном возобновлении диалога 

Лидеров Финляндии и Эстонии попросили прокомментировать последние заявления Кариса о возможном возобновлении диалога с Россией.

"Это вопрос, стоящий перед нами еще с начала войны, но, пожалуй, еще более серьезно — в последние два года. Например, в "Коалиции желающих" или где-либо еще не бывает разговоров о том, кто, когда, где и как должен начать говорить с Россией. Сейчас мы делегировали эту роль США, и из-за войны с Ираном этот разговор сейчас затих. Поэтому я полностью согласен с президентом Карисом в том, что наступит время, когда мы должны открыть каналы коммуникации с Россией. Но вопрос в том, когда – еще до того, как закончится война, или после этого? Еще больший вопрос – кто это будет делать и какой у него будет мандат", – заявил Стубб.

По мнению президента Финляндии, "это следует делать коллективно и с определенным мандатом".

"Другими словами – чтобы никто в Европе не начинал это самостоятельно. Мы уже видели такие попытки, и обычно это не работает", – сказал финский лидер.

Отношения не будут такими, как раньше 

Стубб добавил, что независимо от того, что будет происходить в России, она была, есть и останется соседом Финляндии и Эстонии.

Он подчеркнул, что отношения с Россией не могут быть такими же, как были до серии совершенных Кремлем актов агрессии против Грузии и Украины.

"Поэтому эти отношения будут другими. Но какие-то отношения будут. Это то, что должны делать соседи", — добавил глава Финляндии.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа должна уже сейчас готовиться к возобновлению диалога с Россией после завершения ее войны против Украины.

переговоры (5741) россия (97289) Финляндия (1085) Стубб Александр (193)
Разом на концерті кобзона поговорите коли зберетеся там тварі
28.04.2026 19:41 Ответить
Який діалог з бежевільними. Можете перевірити в любій психлікарні.
28.04.2026 19:43 Ответить
Це якийсь сюрр. Не дивлячись на злочини проти людяності, Європейські ліберасти продовжують підтримувати московського людоїда і масового вбивцю що з ним будуть говорити за будь яких умов і приймати його умови
28.04.2026 19:43 Ответить
Ага, Стубб, поговори з ним, поговори...
28.04.2026 19:43 Ответить
***** з радістю надасть вам камеру і дві пляшки для переговорів.
28.04.2026 19:44 Ответить
Зазвичай Путіні обожнює таких дурних балаболів, що щось там просять та белькочуть, но мабуть і йому ця мишиная возня нецікава.
28.04.2026 19:44 Ответить
Говорити? Ні. Це русня буде говорити. А ви - будете слухати і підкорятись.
Тепер тільки так.
А ви як думали?
28.04.2026 19:46 Ответить
Все це назвається "Стокгольмський синдром".
Надіємось що не вся Європа підхватить цю мозкову хворобу.
28.04.2026 20:46 Ответить
Пане Стубб, нехай не введе вас в оману схожість кацапів з людьми...
28.04.2026 20:57 Ответить
Поговорити треба: вказати місце біля параші на осяжне майбутнє, правила жізні для лаптєй перерахувати, встановити строки і суми репарацій всім державам, які понесли витрати через ********* діда, порядок видачі військових злочинців, щось може ще не врахувала.
28.04.2026 20:59 Ответить
уже готовятся к бизнес эз южиал
28.04.2026 22:20 Ответить
 
 