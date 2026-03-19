Де Вевер уточнил позицию относительно "нормализации" отношений с РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что нормализация отношений с РФ возможна только после достижения устойчивого мира и при условии участия ЕС в переговорах.

об этом пишет "Европейская правда".

"Если я говорю о нормализации отношений, то это, конечно, в ситуации, когда мы достигнем приемлемого и устойчивого мира с Россией. Это долгосрочная перспектива", — заявил де Вевер, объясняя по просьбе журналистов свое предыдущее заявление о необходимости "нормализации отношений" с Россией.

Он подчеркнул, что не имеет разногласий во взглядах с министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево.

"В нашей точке зрения нет никакой разницы. Бельгия стремится продолжать поддерживать Украину на 100% и удерживать давление на Россию на очень высоком уровне. Мы решительно выступаем за 20-й пакет санкций", – подчеркнул де Вевер.

Он еще раз объяснил свои слова о "нормализации".

"Я сказал, что не считаю нормальным, когда мы финансируем войну, но не представлены за столом переговоров. Это не нормальная ситуация. Мы должны вести переговоры, чтобы достичь приемлемого (для всех) мира", – подчеркнул премьер Бельгии.

Что предшествовало?

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал страны-члены уполномочить ЕС вести переговоры с Россией, поскольку до сих пор не удалось заставить РФ отказаться от ведения войны против Украины.

