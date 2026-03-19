Де Вевер уточнив позицію щодо "нормалізації" відносин з РФ

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер заявив, що нормалізація відносин із РФ можлива лише після досягнення сталого миру та за умови участі ЄС у переговорах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

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"Якщо я говорю про нормалізацію відносин, то це, звичайно, в ситуації, коли ми досягнемо прийнятного та сталого миру з Росією. Це довгострокова ситуація", – заявив де Вевер, пояснюючи на прохання журналістів свою попередню заяву про необхідність "нормалізації стосунків" з Росією.

Він наголосив, що не має розбіжності у поглядах з міністром закордонних справ Бельгії Максимом Прево.

"У нашій точці зору немає жодної різниці. Бельгія прагне продовжувати підтримувати Україну на 100% та утримувати тиск на Росію на дуже високому рівні. Ми рішуче виступаємо за 20-й пакет санкцій", – підкреслив де Вевер.

Він ще раз пояснив свої слова про "нормалізацію".

"Що я сказав, це те, що я не вважаю нормальним, коли ми фінансуємо війну, але не представлені за столом переговорів. Це не є нормальною ситуацією. Ми маємо вести переговори, щоб досягти прийнятного (для всіх) миру", – наголосив прем’єр Бельгії.

Що передувало?

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав до того, щоб країни-члени уповноважили ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити РФ відмовитися від ведення війни проти України.

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