Европа совершила ошибку в 2022 году, когда имела возможность усадить РФ за стол переговоров, – Карис
Президент Эстонии Алар Карис считает, что Европа допустила ошибку весной 2022 года и упустила лучшую возможность для мирных переговоров.
Об этом он заявил в интервью Yle, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Когда российские войска были отброшены из окрестностей Киева достаточно близко к российской территории, у Европы была возможность усадить агрессора за стол переговоров. Сейчас никто за стол переговоров не садится", - пояснил он.
По словам Кариса, Европе нужен план как для мирных переговоров, так и для послевоенного периода. Разработку плана необходимо начать уже сейчас.
"Европейский Союз много инвестировал в Украину. Не может быть так, что когда придет время, за столом переговоров окажутся США, Россия и, возможно, какое-то третье государство, а Европы там не будет вообще.
Нам нужны идеи и планы относительно того, как вести себя с Россией. Нам нужно начать разрабатывать эти планы сейчас, поскольку процессы в ЕС занимают много времени", - добавил президент Эстонии.
По мнению Кариса, Россия должна измениться.
"Нацистская Германия была государством-агрессором. После Второй мировой войны, когда руководство страны было наказано, Германия изменилась. Менее чем за десять лет она вступила в НАТО и Европейский Союз", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.
- Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской делегации провести переговоры в Киеве в формате технических групп в качестве альтернативы трехсторонней встрече.
- Позже глава ОП Буданов заявил, что Кушнер и Виткофф могут приехать в Украину после Пасхи.
А останній його висер взагалі не влазить ні в яку логіку: "Нацистська Німеччина була державою-агресором. Після Другої світової війни, коли керівництво країни було покарано, Німеччина змінилася. Менш ніж за десять років вона увійшла до НАТО та Європейського Союзу", - підсумував він.
Виявляється Нациська Німеччина змінилася і ввійшла в НАТО та ЄС... І НАТО і ЄС з нетерпінням чекали коли ж Нациська Німеччина зміниться і ввійде до них.
стємііітєльниииє естоооонскіє парніііі.....
це, заглядання в очко привело до повномасштабного вторгнення та дрг підарів в києві!
нє?
Коли запускали децентралізацію, було прийнято близько 500 законів і нормативних актів.
Коли запускали реформу ЗСУ, було прийнято близько 200 законів і нормативних актів для переходу до стандартів НАТО.
Станом на початок 2019 року було прийнято понад 40% усіх законів необхідних для входження до ЄС. І це незважаючи на опір проросійських партій у парламенті.
Зеленський, маючи більшість у парламенті, за 7 років не ухвалив і 9% євроінтеграційних законів для вступу до ЄС із 310 необхідних, список яких перебуває у ВР.
Зеленський неодноразово заявляв про необхідність одержання від НАТО чіткого переліку реформ для вступу, проте в Альянсі заявляли, що чіткого списку критеріїв немає, а важливі загальні стандарти: боротьба з корупцією, системні реформи у секторі безпеки, оборони та правосуддя. Це все, що треба знати про безмежне бажання Президента Зеленського вступити до ЄС та НАТО.
Порошенко з Путіним постійно кричали один на одного: Олланд описав, як укладали мінські угоди
Колишній президент Франції Франсуа Олланд описав у своїй новій книзі "Уроки влади" те, як у лютому 2015 року узгоджували та підписували мінські угоди. "Це було в самий розпал кризи", написав Олланд, описавши низку деталей зустрічі за участю Петра Порошенка, Ангели Меркель та Володимира Путіна.
Порошенко з Путіним постійно підвищували голос один на одного. Російський президент так рознервувався, що почав погрожувати остаточно розчавити військо свого візаві. Це виказало, що російські війська на сході України є. Путін спохопився та взяв себе в руки,
- мовиться у книзі екс-президента Франції.
"Порошенко невідступно боронив суверенітет своєї країни, тоді як Путін домагався автономії для повсталих провінцій і хотів відтягти припинення вогню ще на три тижні. Він був настільки негнучким, що заперечував свій прямий зв'язок із ватажками сепаратистів, казав, ніби не може за них вирішувати, вимагав, щоб із ними проконсультувалися", - мовиться у книзі "Уроки влади".
Віхід з усіх окупрваних територій! В тому числі Грузія і Молдова!
Репарації!
Видача усіх воєнних злочинців!
Заборона мати військо більше 30 тис!
Ніяких ракет, кораблів, підводних човнів! Ніяких товарів, з яких можна зробити дрони, ракети! Санкції на росатом!
І головне! Ніяких расіслян не випускати в Європу, допоки не переродяться всі причетні до війни!
якщо в тебе є ядерка (кнут) та газ-нафта (пряник), на Заході завжди знайдуться люди, хто запросить тебе до столу переговорів. І ці корисні ідіоти навіть жалкуватимуть, що не зробили це раніше
- Тот, кто первый предложит тебе договориться с врагом и пообещает защиту.
РФ сяде за стіл переговорів коли в них закінчаться люди або гроші - як в першу світову коли підписали мир. Все інше фантазії
Побільше гробових і нафтових пожарів і чекати...