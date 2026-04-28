Европа совершила ошибку в 2022 году, когда имела возможность усадить РФ за стол переговоров, – Карис

Президент Эстонии Алар Карис считает, что Европа допустила ошибку весной 2022 года и упустила лучшую возможность для мирных переговоров.

"Когда российские войска были отброшены из окрестностей Киева достаточно близко к российской территории, у Европы была возможность усадить агрессора за стол переговоров. Сейчас никто за стол переговоров не садится", - пояснил он.

По словам Кариса, Европе нужен план как для мирных переговоров, так и для послевоенного периода. Разработку плана необходимо начать уже сейчас.

"Европейский Союз много инвестировал в Украину. Не может быть так, что когда придет время, за столом переговоров окажутся США, Россия и, возможно, какое-то третье государство, а Европы там не будет вообще.

Нам нужны идеи и планы относительно того, как вести себя с Россией. Нам нужно начать разрабатывать эти планы сейчас, поскольку процессы в ЕС занимают много времени", - добавил президент Эстонии.

По мнению Кариса, Россия должна измениться.

"Нацистская Германия была государством-агрессором. После Второй мировой войны, когда руководство страны было наказано, Германия изменилась. Менее чем за десять лет она вступила в НАТО и Европейский Союз", - подытожил он.

+15
Они точно тупые. Сядешь с }{уйлом за стол переговоров, когда он у тебя "Нарвскую народную республику" сделает.
28.04.2026 10:49 Ответить
+11
та зустріч привела, до зупинки подальшого вторгнення на донбасі!
це, заглядання в очко привело до повномасштабного вторгнення та дрг підарів в києві!
нє?
28.04.2026 10:56 Ответить
+10
дебилизм не лечится. О чем ты там с людоедами договорится хочешь о температуре в котле?
28.04.2026 10:50 Ответить
Та що воно пістіть, недолуге.
28.04.2026 10:47 Ответить
Реально недолуге: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_(2022) Українсько-російські переговори (2022) Момент часу
28 лютого 2022,
3 березня 2022,
7 березня 2022,
10 березня 2022
А останній його висер взагалі не влазить ні в яку логіку: "Нацистська Німеччина була державою-агресором. Після Другої світової війни, коли керівництво країни було покарано, Німеччина змінилася. Менш ніж за десять років вона увійшла до НАТО та Європейського Союзу", - підсумував він.
Виявляється Нациська Німеччина змінилася і ввійшла в НАТО та ЄС... І НАТО і ЄС з нетерпінням чекали коли ж Нациська Німеччина зміниться і ввійде до них.
28.04.2026 11:14 Ответить
він тупий, кацапи не зміняться як німці
28.04.2026 10:51 Ответить
Це ж було уже!



стємііітєльниииє естоооонскіє парніііі.....
28.04.2026 10:51 Ответить
Коли Порошенко пробивав безвіз із ЄС, було прийнято 140 євроінтеграційних законів.
Коли запускали децентралізацію, було прийнято близько 500 законів і нормативних актів.
Коли запускали реформу ЗСУ, було прийнято близько 200 законів і нормативних актів для переходу до стандартів НАТО.
Станом на початок 2019 року було прийнято понад 40% усіх законів необхідних для входження до ЄС. І це незважаючи на опір проросійських партій у парламенті.
Зеленський, маючи більшість у парламенті, за 7 років не ухвалив і 9% євроінтеграційних законів для вступу до ЄС із 310 необхідних, список яких перебуває у ВР.
Зеленський неодноразово заявляв про необхідність одержання від НАТО чіткого переліку реформ для вступу, проте в Альянсі заявляли, що чіткого списку критеріїв немає, а важливі загальні стандарти: боротьба з корупцією, системні реформи у секторі безпеки, оборони та правосуддя. Це все, що треба знати про безмежне бажання Президента Зеленського вступити до ЄС та НАТО.
28.04.2026 11:08 Ответить
30 серпня 2018, 17:03

Порошенко з Путіним постійно кричали один на одного: Олланд описав, як укладали мінські угоди
https://24tv.ua/poroshenko_z_putinim_postiyno_krichali_odin_na_odnogo_olland_opisav_yak_ukladali_minski_ugodi_n1023782.
Колишній президент Франції Франсуа Олланд описав у своїй новій книзі "Уроки влади" те, як у лютому 2015 року узгоджували та підписували мінські угоди. "Це було в самий розпал кризи", написав Олланд, описавши низку деталей зустрічі за участю Петра Порошенка, Ангели Меркель та Володимира Путіна.
https://24tv.ua/poroshenko_z_putinim_postiyno_krichali_odin_na_odnogo_olland_opisav_yak_ukladali_minski_ugodi_n1023782

Порошенко з Путіним постійно підвищували голос один на одного. Російський президент так рознервувався, що почав погрожувати остаточно розчавити військо свого візаві. Це виказало, що російські війська на сході України є. Путін спохопився та взяв себе в руки,
- мовиться у книзі екс-президента Франції.

"Порошенко невідступно боронив суверенітет своєї країни, тоді як Путін домагався автономії для повсталих провінцій і хотів відтягти припинення вогню ще на три тижні. Він був настільки негнучким, що заперечував свій прямий зв'язок із ватажками сепаратистів, казав, ніби не може за них вирішувати, вимагав, щоб із ними проконсультувалися", - мовиться у книзі "Уроки влади".
- мовиться у книзі "Уроки влади".
28.04.2026 11:14 Ответить
Пам'ятаю як ***** Макрон в ейфоричному припадку пропонував не принижувати остаточно кацапів.
28.04.2026 10:53 Ответить
Ну в Європі і в Єстонії в тюрмах сидить ще повно злочинців і вбивць з якими цей дебіл може сісти за стіл переговорів і бажано в разом з ними в камері
28.04.2026 10:59 Ответить
і взагалі, якщо б Європа не жувала соплі з постійними мольбами і закликами до московських людоїдів сісти за стіл переговорів а дала Україні обіцяну військову допомогу то в 2023 році український контрнаступ не захлинувся не розпочавшись, а рашистів скоріше за все вибили б з материкової частини України як мінімум.
28.04.2026 11:07 Ответить
І ще одне, скажіть цьому естонському орбану, що раз ти порівнюєш гітлерівську німеччину з путінською Сосією то німеччина змінилася не шляхом переговорів, а тільки тому що була повністю знищена а Гітлера разом з його виводком виковиряли з бункера і підсмажили. І то Гітлер до останнього ще кулаками махав і всім погрожував. Х'уйла ж навпаки всі в сраку лижуть і пропонують йому різні подарунки заохочуючи до нових кривавих злочинів
28.04.2026 11:12 Ответить
Вам вже всі плани дали!
Віхід з усіх окупрваних територій! В тому числі Грузія і Молдова!
Репарації!
Видача усіх воєнних злочинців!
Заборона мати військо більше 30 тис!
Ніяких ракет, кораблів, підводних човнів! Ніяких товарів, з яких можна зробити дрони, ракети! Санкції на росатом!
І головне! Ніяких расіслян не випускати в Європу, допоки не переродяться всі причетні до війни!
28.04.2026 11:01 Ответить
Це вологі мрії, в не плани. План повинен бути хоч на 50 % реалістичний.
28.04.2026 11:05 Ответить
анексуй території, вбивай, грабуй, ґвалтуй, йди на військові злочини.

якщо в тебе є ядерка (кнут) та газ-нафта (пряник), на Заході завжди знайдуться люди, хто запросить тебе до столу переговорів. І ці корисні ідіоти навіть жалкуватимуть, що не зробили це раніше
28.04.2026 11:02 Ответить
ще один ідіот в рожевих окулярах,розказує байки про домовленості з маньяком!
28.04.2026 11:03 Ответить
Дон, но как узнать, кто из них предатель?
- Тот, кто первый предложит тебе договориться с врагом и пообещает защиту.
28.04.2026 11:04 Ответить
*******. Аж не віриться, що це Президент Естонії...
28.04.2026 11:06 Ответить
почитай коментарі https://yle.fi/a/74-20219430 заявив в інтерв'ю Yle
28.04.2026 11:08 Ответить
я побачу як вони з кацапами будуть вести перемовини після окупації НАРВИ!
28.04.2026 11:08 Ответить
Європі в 22 році треба було РФ ставити рачки, а не саджати за стіл перемовин.
28.04.2026 11:09 Ответить
АХАХАХАХАХАХХАХАХ - НЕ)))))

РФ сяде за стіл переговорів коли в них закінчаться люди або гроші - як в першу світову коли підписали мир. Все інше фантазії
28.04.2026 11:11 Ответить
та схоже на те.
Побільше гробових і нафтових пожарів і чекати...
28.04.2026 11:25 Ответить
Спочатку потрібна перемога. Кожна жінка, кожен підліток має бути готовий пожертвувати своїм життям заради перемоги. Чоловіки і так на все згодні.
28.04.2026 11:14 Ответить
Та я не проти. Але б хотілося взнати - з якого високого кабінету ти пишеш?
28.04.2026 11:18 Ответить
Я пишу з фронту. Я герой.
28.04.2026 11:24 Ответить
ідіот ти з кабінету гнилих внутрішніх органів.
28.04.2026 12:06 Ответить
Ключове слово КОЖНИЙ чоловік, КОЖНА жінка, КОЖНИЙ підліток, а не виборочно. А ще потрібний стан війни, а не військовий стан кожних 3 місяці і ще потрібно все для фронту, все для перемоги і економіку перевести на військові рейки
28.04.2026 11:30 Ответить
та то провокатор з дурки, під іммануіла канта косить.
28.04.2026 11:35 Ответить
Каріс очкує. Нарва в небезбеці все таки. І НАТО ніяк на її захоплення кацапами не відповість.
28.04.2026 11:28 Ответить
Почалося відкриття консервів тривалого збереження.
28.04.2026 11:41 Ответить
Не потужно каже. Ну що місцеві потужністи додали його в список до Трампа, Орбана, Фіцо, Мадяра(?)?
28.04.2026 11:45 Ответить
Деградант не знающий истории своих предков и своего региона все мечтает сделать из рашки европку. И сколько таких блаженных идиотов свое никчемное мнение продвигают?
28.04.2026 15:45 Ответить
 
 