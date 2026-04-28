Европа совершила ошибку в 2022 году, когда имела возможность усадить РФ за стол переговоров, – Карис

Президент Эстонии Алар Карис считает, что Европа допустила ошибку весной 2022 года и упустила лучшую возможность для мирных переговоров.

Об этом он заявил в интервью Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Когда российские войска были отброшены из окрестностей Киева достаточно близко к российской территории, у Европы была возможность усадить агрессора за стол переговоров. Сейчас никто за стол переговоров не садится", - пояснил он.

По словам Кариса, Европе нужен план как для мирных переговоров, так и для послевоенного периода. Разработку плана необходимо начать уже сейчас.

"Европейский Союз много инвестировал в Украину. Не может быть так, что когда придет время, за столом переговоров окажутся США, Россия и, возможно, какое-то третье государство, а Европы там не будет вообще.

Нам нужны идеи и планы относительно того, как вести себя с Россией. Нам нужно начать разрабатывать эти планы сейчас, поскольку процессы в ЕС занимают много времени", - добавил президент Эстонии.

По мнению Кариса, Россия должна измениться.

"Нацистская Германия была государством-агрессором. После Второй мировой войны, когда руководство страны было наказано, Германия изменилась. Менее чем за десять лет она вступила в НАТО и Европейский Союз", - подытожил он.

Что предшествовало?

