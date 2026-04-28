21-й пакет санкций против РФ будет достаточно жестким, - глава МИД Эстонии Цахкна

В настоящее время Евросоюз уже готовит 21-й пакет санкций против России, который будет достаточно жестким, особенно в отношении энергоносителей.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Но самой болезненной темой, как и раньше, остается расширение Европейского союза. Венгрия блокировала этот процесс более двух лет – мы не открыли даже первый переговорный кластер ни с Украиной, ни с Молдовой.

По моему мнению, стоит использовать именно этот начальный этап, когда Мадяр вступит в должность и придет на первые переговоры, чтобы получить "максимальный пакет" к июньскому саммиту, когда премьер-министры снова соберутся", - пояснил он.

По словам министра, для Европы Украина – это не только проект эмоциональной поддержки, но и "гарант мира для нас самих".

"Членство в ЕС и расширение в этом смысле крайне важны - и, конечно, это касается и Молдовы, которая сейчас оказалась заложницей торможения процесса расширения в отношении Украины", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.

