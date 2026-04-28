1 743 15

21-й пакет санкций против РФ будет достаточно жестким, - глава МИД Эстонии Цахкна

В ЕС обещают более жесткий пакет санкций против России

В настоящее время Евросоюз уже готовит 21-й пакет санкций против России, который будет достаточно жестким, особенно в отношении энергоносителей.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Подробности

"Но самой болезненной темой, как и раньше, остается расширение Европейского союза. Венгрия блокировала этот процесс более двух лет – мы не открыли даже первый переговорный кластер ни с Украиной, ни с Молдовой.

Читайте: ЕС должен ограничить доходы РФ от энергоресурсов, - Вадефуль

По моему мнению, стоит использовать именно этот начальный этап, когда Мадяр вступит в должность и придет на первые переговоры, чтобы получить "максимальный пакет" к июньскому саммиту, когда премьер-министры снова соберутся", - пояснил он.

По словам министра, для Европы Украина – это не только проект эмоциональной поддержки, но и "гарант мира для нас самих".

"Членство в ЕС и расширение в этом смысле крайне важны - и, конечно, это касается и Молдовы, которая сейчас оказалась заложницей торможения процесса расширения в отношении Украины", - добавил он.

Читайте: В ЕС настаивают на ускорении работы над следующим пакетом санкций против РФ, - Каллас

Читайте также: Новые санкции: Евросоюз запретил транзакции для 20 российских банков

россия санкции Евросоюз Цахкна Маргус
І що заради його прийняття Україна знову повинна рашистам віддати? Запустити ще й газопровід в Європу чи дамбас віддати?
28.04.2026 09:31 Ответить
тобто,
попередні двадцять були тайським масажем?
європейські буржуї такі пєдокуколди, закачаєшся......
28.04.2026 09:32 Ответить
Продовжать жорстко закривати очі на тіньовий флот кацапетівки?
Це потужно)
28.04.2026 09:33 Ответить
Нафтопровід Дружба постачає нафту також до Берліна - незнав
28.04.2026 09:34 Ответить
Що вони будуть робити без Орбана. Хто буде в усьому винен.
28.04.2026 09:37 Ответить
Є Фіцо + на підході болгар
28.04.2026 10:20 Ответить
Боюся навіть подумати, яким жорстким буде 1021-й…
28.04.2026 09:39 Ответить
твердіше та жорсткіше алмаза!
28.04.2026 09:54 Ответить
Подумай про потужного при владі і мудрий наріт.Наріт про все думає і все помічає окрім головного.
28.04.2026 09:54 Ответить
Я не мазохіст.
28.04.2026 11:53 Ответить
Чули це, вже двадцять разів...
28.04.2026 09:52 Ответить
А скільки раз ти чув що потрібно пройти ВЛК? Тебе без підготовки не відправлять під фпв дрони. Навчать від них тікати.
28.04.2026 10:02 Ответить
Єдиний спосіб закінчити війну - це захопити Москву і знищити її. Потрібна мобілізація жінок та підлітків у штурмові підрозділи, поки чоловіки будуть по 200 днів на позиціях у піхоті.
28.04.2026 09:59 Ответить
чотири роки ЄС застосовує до 3,14дерації санкції.які попередньо погоджуються з рашистами.Але "словесно грізного поносу" від "пекельних" американських,до жорстоких гейропейських.та "трампонових " ударів по кремлівських звьоздах" докуя...аферисти витончені і викінчені....
28.04.2026 10:14 Ответить
До этого 20 пакетов это было понарошку получается))
28.04.2026 11:43 Ответить
 
 