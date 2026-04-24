В ЕС настаивают на ускорении работы над следующим пакетом санкций против РФ, - Каллас
Лидеры Европейского Союза настаивают на продвижении процесса по 21-му пакету европейских санкций против России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом второго дня неформального саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС на Кипре.
Красные линии
"Хорошие новости для Украины: мы решили вопрос с кредитом на 90 млрд евро и приняли 20-й пакет санкций. Сейчас, конечно, нам нужно также пересмотреть прежние "красные линии", которыми блокировались отдельные санкции, и рассмотреть, что можно сделать", - отметила она.
21-й пакет санкций
Также Каллас отметила, что лидеры "действительно настаивали на продвижении процесса по 21-му пакету санкций".
"Это посылает четкий сигнал России о том, что они не продержатся дольше нас, и это также является четким посланием России, что Украина важнее для нас... и что мы будем продолжать ее поддерживать", - заверила представительница ЕС.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.
