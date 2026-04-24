В ЕС настаивают на ускорении работы над следующим пакетом санкций против РФ, - Каллас

Лидеры Европейского Союза настаивают на продвижении процесса по 21-му пакету европейских санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом второго дня неформального саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС на Кипре.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Красные линии

"Хорошие новости для Украины: мы решили вопрос с кредитом на 90 млрд евро и приняли 20-й пакет санкций. Сейчас, конечно, нам нужно также пересмотреть прежние "красные линии", которыми блокировались отдельные санкции, и рассмотреть, что можно сделать", - отметила она.

Читайте также: Каллас о разблокировании кредита для Украины и санкциях против РФ: тупик преодолен

21-й пакет санкций

Также Каллас отметила, что лидеры "действительно настаивали на продвижении процесса по 21-му пакету санкций".

"Это посылает четкий сигнал России о том, что они не продержатся дольше нас, и это также является четким посланием России, что Украина важнее для нас... и что мы будем продолжать ее поддерживать", - заверила представительница ЕС.

Читайте также: ЕС введет ограничения в отношении 46 танкеров, 60 компаний и 117 физических лиц в рамках 20-го пакета санкций против РФ

Что предшествовало