РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9921 посетитель онлайн
Новости Санкции ЕС против России
230 2

В ЕС настаивают на ускорении работы над следующим пакетом санкций против РФ, - Каллас

Каллас о следующем пакете санкций против РФ

Лидеры Европейского Союза настаивают на продвижении процесса по 21-му пакету европейских санкций против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом второго дня неформального саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС на Кипре.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Красные линии

"Хорошие новости для Украины: мы решили вопрос с кредитом на 90 млрд евро и приняли 20-й пакет санкций. Сейчас, конечно, нам нужно также пересмотреть прежние "красные линии", которыми блокировались отдельные санкции, и рассмотреть, что можно сделать", - отметила она.

21-й пакет санкций

Также Каллас отметила, что лидеры "действительно настаивали на продвижении процесса по 21-му пакету санкций".

"Это посылает четкий сигнал России о том, что они не продержатся дольше нас, и это также является четким посланием России, что Украина важнее для нас... и что мы будем продолжать ее поддерживать", - заверила представительница ЕС.

Что предшествовало

Автор: 

санкции (11974) Евросоюз (17990) Каллас Кая (409)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки Мадяр не втровився кацапською нафтою.
показать весь комментарий
24.04.2026 12:26 Ответить
Поки емісари з рашки і з мішками москальського бабла ще в дорозі...
показать весь комментарий
24.04.2026 12:38 Ответить
 
 