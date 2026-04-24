У ЄС наполягають на прискоренні роботи над наступним пакетом санкцій проти РФ, - Каллас

Лідери Європейського Союзу наполягають на просуванні процесу щодо 21-го пакета європейських санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас перед початком другого дня неформального саміту глав держав і урядів країн-членів ЄС на Кіпрі.

Червоні лінії

"Гарні новини для України: ми розв'язали питання з кредитом на 90 млрд євро та ухвалили 20-й пакет санкцій. Зараз, звичайно, нам треба також переглянути колишні "червоні лінії", якими блокувалися окремі санкції, та розглянути те, що можна зробити", - зазначила вона.

21-го пакет санкцій

Також Каллас зауважила, що лідери "справді наполягали на просуванні процесу щодо 21-го пакета санкцій".

"Це посилає чіткий сигнал Росії про те, що вони не протримаються довше за нас, і це також є чітким посланням Росії, що Україна важливіша для нас... і що ми продовжуватимемо її підтримувати", - запевнила представниця ЄС.

