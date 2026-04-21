ЕС должен ограничить доходы РФ от энергоресурсов, - Вадефуль

Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль заявил, что Россия не должна извлекать выгоду из роста цен на энергоносители и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"В целом давление на Россию должно оставаться высоким, особенно целенаправленное давление на российский энергетический сектор. Мы должны обеспечить, чтобы Россия не стала главным бенефициаром войны в Иране. Над этим мы должны работать как Европейский Союз, а также как страны G7 с другими партнерами в мире", - сказал он.

Вадефуль отметил, что важно как можно скорее принять 20-й пакет санкций ЕС против России. Кроме того, Германия, как и другие государства Европейского Союза, должна наращивать двустороннюю поддержку Украины.

"В рамках немецко-украинских правительственных консультаций Германия пообещала на ближайшие годы несколько сотен зенитных управляемых ракет для Patriot и Iris-T, а также дальнейшую поддержку дронами, включая совместное немецко-украинское производство беспилотников", - отметил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отложила предоставление первого транша по кредитной программе для Украины в размере 90 миллиардов евро.

Глава МИД Словакии заявил, что его страна готова выступить против нового пакета санкций Европейского Союза в отношении России, но не будет блокировать финансовую помощь Украине.

Послы стран Европейского Союза 22 апреля рассмотрят поправку к бюджету ЕС на 2021–2027 годы, которая открывает возможность предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро.

