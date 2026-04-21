ЕС должен ограничить доходы РФ от энергоресурсов, - Вадефуль
Министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль заявил, что Россия не должна извлекать выгоду из роста цен на энергоносители и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"В целом давление на Россию должно оставаться высоким, особенно целенаправленное давление на российский энергетический сектор. Мы должны обеспечить, чтобы Россия не стала главным бенефициаром войны в Иране. Над этим мы должны работать как Европейский Союз, а также как страны G7 с другими партнерами в мире", - сказал он.
Вадефуль отметил, что важно как можно скорее принять 20-й пакет санкций ЕС против России. Кроме того, Германия, как и другие государства Европейского Союза, должна наращивать двустороннюю поддержку Украины.
"В рамках немецко-украинских правительственных консультаций Германия пообещала на ближайшие годы несколько сотен зенитных управляемых ракет для Patriot и Iris-T, а также дальнейшую поддержку дронами, включая совместное немецко-украинское производство беспилотников", - отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отложила предоставление первого транша по кредитной программе для Украины в размере 90 миллиардов евро.
- Глава МИД Словакии заявил, что его страна готова выступить против нового пакета санкций Европейского Союза в отношении России, но не будет блокировать финансовую помощь Украине.
Послы стран Европейского Союза 22 апреля рассмотрят поправку к бюджету ЕС на 2021–2027 годы, которая открывает возможность предоставления Украине займа в размере 90 млрд евро.
Це вам не диктатура, де можна, як в Ірані, насерти на пейзанів, заткнувши пельки незгодним за допомогою кулеметів.