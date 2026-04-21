ЄС повинен обмежити доходи РФ від енергоресурсів, - Вадефуль

Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль заявив, що Росія не повинна отримати вигоду від зростання цін на енергоносії та ескалації на Близькому Сході.

"Загалом тиск на Росію має залишатися високим, особливо цілеспрямований тиск на російський енергетичний сектор. Ми маємо забезпечити, щоб Росія не стала головним бенефіціаром війни в Ірані. Над цим ми маємо працювати як Європейський Союз, а також як країни G7 з іншими партнерами у світі", - сказав він.

Вадефуль зазначив, що важливо якомога швидше ухвалити 20 пакет санкцій ЄС проти Росії. Крім того, Німеччина, як і інші держави Європейського Союзу, має нарощувати двосторонню підтримку України.

"У рамках німецько-українських урядових консультацій Німеччина пообіцяла на найближчі роки кілька сотень зенітних керованих ракет до Patriot та Iris-T, а також подальшу підтримку дронами, включаючи спільне німецько-українське виробництво безпілотників", - зазначив він.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.

Глава МЗС Словаччини заявив, що його країна готова виступити проти нового пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, але не блокуватиме фінансову допомогу Україні.

Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть поправку до бюджету ЄС на 2021–2027 роки, яка відкриває можливість надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

