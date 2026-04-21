ЄС повинен обмежити доходи РФ від енергоресурсів, - Вадефуль

Вадефуль закликав ЄС не допустити вигоди Росії від енергокризи

Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль заявив, що Росія не повинна отримати вигоду від зростання цін на енергоносії та ескалації на Близькому Сході.

"Загалом тиск на Росію має залишатися високим, особливо цілеспрямований тиск на російський енергетичний сектор. Ми маємо забезпечити, щоб Росія не стала головним бенефіціаром війни в Ірані. Над цим ми маємо працювати як Європейський Союз, а також як країни G7 з іншими партнерами у світі", - сказав він.

Вадефуль зазначив, що важливо якомога швидше ухвалити 20 пакет санкцій ЄС проти Росії. Крім того, Німеччина, як і інші держави Європейського Союзу, має нарощувати двосторонню підтримку України.

 "У рамках німецько-українських урядових консультацій Німеччина пообіцяла на найближчі роки кілька сотень зенітних керованих ракет до Patriot та Iris-T, а також подальшу підтримку дронами, включаючи спільне німецько-українське виробництво безпілотників", - зазначив він.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що Єврокомісія відклала надання першого траншу за кредитною програмою для України обсягом 90 мільярдів євро.
  • Глава МЗС Словаччини заявив, що його країна готова виступити проти нового пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії, але не блокуватиме фінансову допомогу Україні.

  • Посли країн Європейського Союзу 22 квітня розглянуть поправку до бюджету ЄС на 2021–2027 роки, яка відкриває можливість надання Україні позики у розмірі 90 млрд євро.

Мабуть, запуск "Дружби" - це один з хитрих засобів обмеження доходів русні від енергоресурсів. Просто ми нічого не розуміємо.
21.04.2026 13:04 Відповісти
Якісь подвійні стандарти.
21.04.2026 13:13 Відповісти
Стандарт один, а от його реалізація - це занадто боляче для виборця, він тупне ніжкою в кабінці, та зробить чинній владі "кОрбана".
Це вам не диктатура, де можна, як в Ірані, насерти на пейзанів, заткнувши пельки незгодним за допомогою кулеметів.
21.04.2026 13:15 Відповісти
Поэтому вы продолжаете покупать их газ и нефть, и еще ху* знает что о чем нельзя говорить?
21.04.2026 13:39 Відповісти
ЄС повинен обмежити доходи РФ від енергоресурсів, збільшивши їх закупівлю
21.04.2026 13:48 Відповісти
Поэтому ножно запустить нефтетрубу. Логично))
21.04.2026 13:50 Відповісти
Шо, опять?
21.04.2026 14:00 Відповісти
Піздюлі від Трампа дають результати.
21.04.2026 14:03 Відповісти
 
 