21-й пакет санкцій проти РФ буде досить жорстким, - глава МЗС Естонії Цахкна
Наразі Євросоюзу вже готує 21-й пакет санкцій проти Росії, який буде досить жорстким, особливо щодо енергоносіїв.
Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Подробиці
"Але найболючішою темою, як і раніше, залишається розширення Європейського союзу. Угорщина блокувала цей процес більш як два роки – ми не відкрили навіть перший переговорний кластер ні з Україною, ні з Молдовою.
На мою думку, варто використовувати саме цей початковий етап, коли Мадяр вступить на посаду і прийде на перші переговори, щоб отримати "максимальний пакет" до червневого саміту, коли прем'єр-міністри знову зберуться", - пояснив він.
За словами міністра, для Європи Україна – це не лише проєкт емоційної підтримки, а й "гарант миру для нас самих".
"Членство в ЄС і розширення в цьому сенсі є вкрай важливими - і, звичайно, це стосується і Молдови, яка зараз виявилася заручницею гальмування процесу розширення щодо України", - додав він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.
попередні двадцять були тайським масажем?
європейські буржуї такі пєдокуколди, закачаєшся......
Це потужно)