21-й пакет санкцій проти РФ буде досить жорстким, - глава МЗС Естонії Цахкна

Наразі Євросоюзу вже готує 21-й пакет санкцій проти Росії, який буде досить жорстким, особливо щодо енергоносіїв.

Про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Подробиці

"Але найболючішою темою, як і раніше, залишається розширення Європейського союзу. Угорщина блокувала цей процес більш як два роки – ми не відкрили навіть перший переговорний кластер ні з Україною, ні з Молдовою.

На мою думку, варто використовувати саме цей початковий етап, коли Мадяр вступить на посаду і прийде на перші переговори, щоб отримати "максимальний пакет" до червневого саміту, коли прем'єр-міністри знову зберуться", - пояснив він.

За словами міністра, для Європи Україна – це не лише проєкт емоційної підтримки, а й "гарант миру для нас самих".

"Членство в ЄС і розширення в цьому сенсі є вкрай важливими - і, звичайно, це стосується і Молдови, яка зараз виявилася заручницею гальмування процесу розширення щодо України", - додав він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.

Також читайте: Нові санкції: Євросоюз заборонив транзакції для 20 російських банків