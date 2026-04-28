Європа зробила помилку у 2022 році, коли мала можливість посадити РФ за стіл переговорів, - Каріс
Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Європа зробила помилку навесні 2022 року та втратила найкращу можливість для мирних переговорів.
Про це він заявив в інтерв'ю Yle, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Коли російські війська були відкинуті з околиць Києва досить близько до російської території, Європа мала можливість посадити нападника за стіл переговорів. Зараз ніхто за стіл переговорів не сідає", - пояснив він.
За словами Каріса, Європі потрібен план як для мирних переговорів, так і для повоєнного періоду. Розробку плану необхідно розпочати вже зараз.
"Європейський Союз багато інвестував в Україну. Не може бути так, що коли настане час, за столом переговорів опиняться США, Росія і, можливо, якась третя держава, а Європи там не буде взагалі.
Нам потрібні ідеї та плани щодо того, як поводитися з Росією. Нам потрібно почати розробляти ці плани зараз, оскільки процеси в ЄС займають багато часу", - додав президент Естонії.
На думку Каріса, Росія має змінитися.
"Нацистська Німеччина була державою-агресором. Після Другої світової війни, коли керівництво країни було покарано, Німеччина змінилася. Менш ніж за десять років вона увійшла до НАТО та Європейського Союзу", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.
- Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував американській делегації провести переговори у Київ у форматі технічних груп як альтернативу тристоронній зустрічі.
- Пізніше глава ОП Буданов заявив, що Кушнер і Віткофф можуть приїхати в Україну після Великодня.
А останній його висер взагалі не влазить ні в яку логіку: "Нацистська Німеччина була державою-агресором. Після Другої світової війни, коли керівництво країни було покарано, Німеччина змінилася. Менш ніж за десять років вона увійшла до НАТО та Європейського Союзу", - підсумував він.
Виявляється Нациська Німеччина змінилася і ввійшла в НАТО та ЄС... І НАТО і ЄС з нетерпінням чекали коли ж Нациська Німеччина зміниться і ввійде до них.
стємііітєльниииє естоооонскіє парніііі.....
це, заглядання в очко привело до повномасштабного вторгнення та дрг підарів в києві!
нє?
Коли запускали децентралізацію, було прийнято близько 500 законів і нормативних актів.
Коли запускали реформу ЗСУ, було прийнято близько 200 законів і нормативних актів для переходу до стандартів НАТО.
Станом на початок 2019 року було прийнято понад 40% усіх законів необхідних для входження до ЄС. І це незважаючи на опір проросійських партій у парламенті.
Зеленський, маючи більшість у парламенті, за 7 років не ухвалив і 9% євроінтеграційних законів для вступу до ЄС із 310 необхідних, список яких перебуває у ВР.
Зеленський неодноразово заявляв про необхідність одержання від НАТО чіткого переліку реформ для вступу, проте в Альянсі заявляли, що чіткого списку критеріїв немає, а важливі загальні стандарти: боротьба з корупцією, системні реформи у секторі безпеки, оборони та правосуддя. Це все, що треба знати про безмежне бажання Президента Зеленського вступити до ЄС та НАТО.
Порошенко з Путіним постійно кричали один на одного: Олланд описав, як укладали мінські угоди
Колишній президент Франції Франсуа Олланд описав у своїй новій книзі "Уроки влади" те, як у лютому 2015 року узгоджували та підписували мінські угоди. "Це було в самий розпал кризи", написав Олланд, описавши низку деталей зустрічі за участю Петра Порошенка, Ангели Меркель та Володимира Путіна.
Порошенко з Путіним постійно підвищували голос один на одного. Російський президент так рознервувався, що почав погрожувати остаточно розчавити військо свого візаві. Це виказало, що російські війська на сході України є. Путін спохопився та взяв себе в руки,
- мовиться у книзі екс-президента Франції.
"Порошенко невідступно боронив суверенітет своєї країни, тоді як Путін домагався автономії для повсталих провінцій і хотів відтягти припинення вогню ще на три тижні. Він був настільки негнучким, що заперечував свій прямий зв'язок із ватажками сепаратистів, казав, ніби не може за них вирішувати, вимагав, щоб із ними проконсультувалися", - мовиться у книзі "Уроки влади".
Віхід з усіх окупрваних територій! В тому числі Грузія і Молдова!
Репарації!
Видача усіх воєнних злочинців!
Заборона мати військо більше 30 тис!
Ніяких ракет, кораблів, підводних човнів! Ніяких товарів, з яких можна зробити дрони, ракети! Санкції на росатом!
І головне! Ніяких расіслян не випускати в Європу, допоки не переродяться всі причетні до війни!
якщо в тебе є ядерка (кнут) та газ-нафта (пряник), на Заході завжди знайдуться люди, хто запросить тебе до столу переговорів. І ці корисні ідіоти навіть жалкуватимуть, що не зробили це раніше
- Тот, кто первый предложит тебе договориться с врагом и пообещает защиту.
РФ сяде за стіл переговорів коли в них закінчаться люди або гроші - як в першу світову коли підписали мир. Все інше фантазії
Побільше гробових і нафтових пожарів і чекати...