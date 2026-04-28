Європа зробила помилку у 2022 році, коли мала можливість посадити РФ за стіл переговорів, - Каріс

Президент Естонії заявив про помилку Європи у 2022 році

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Європа зробила помилку навесні 2022 року та втратила найкращу можливість для мирних переговорів.

Про це він заявив в інтерв'ю Yle, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Коли російські війська були відкинуті з околиць Києва досить близько до російської території, Європа мала можливість посадити нападника за стіл переговорів. Зараз ніхто за стіл переговорів не сідає", - пояснив він.

За словами Каріса, Європі потрібен план як для мирних переговорів, так і для повоєнного періоду. Розробку плану необхідно розпочати вже зараз.

Читайте також: 21-й пакет санкцій проти РФ буде досить жорстким, - глава МЗС Естонії Цахкна

"Європейський Союз багато інвестував в Україну. Не може бути так, що коли настане час, за столом переговорів опиняться США, Росія і, можливо, якась третя держава, а Європи там не буде взагалі.

Нам потрібні ідеї та плани щодо того, як поводитися з Росією. Нам потрібно почати розробляти ці плани зараз, оскільки процеси в ЄС займають багато часу", - додав президент Естонії.

На думку Каріса, Росія має змінитися.

"Нацистська Німеччина була державою-агресором. Після Другої світової війни, коли керівництво країни було покарано, Німеччина змінилася. Менш ніж за десять років вона увійшла до НАТО та Європейського Союзу", - підсумував він.

Читайте: Європа має готуватися до діалогу з Росією після закінчення війни в Україні, - президент Естонії Каріс

Читайте: Нафтогазові доходи Росії зростуть у травні, проте з початку року не перевищать торішні, – Reuters

Топ коментарі
+17
Они точно тупые. Сядешь с }{уйлом за стол переговоров, когда он у тебя "Нарвскую народную республику" сделает.
показати весь коментар
28.04.2026 10:49 Відповісти
+12
та зустріч привела, до зупинки подальшого вторгнення на донбасі!
це, заглядання в очко привело до повномасштабного вторгнення та дрг підарів в києві!
нє?
показати весь коментар
28.04.2026 10:56 Відповісти
+11
дебилизм не лечится. О чем ты там с людоедами договорится хочешь о температуре в котле?
показати весь коментар
28.04.2026 10:50 Відповісти
Та що воно пістіть, недолуге.
показати весь коментар
28.04.2026 10:47 Відповісти
Реально недолуге: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_(2022) Українсько-російські переговори (2022) Момент часу
28 лютого 2022,
3 березня 2022,
7 березня 2022,
10 березня 2022
А останній його висер взагалі не влазить ні в яку логіку: "Нацистська Німеччина була державою-агресором. Після Другої світової війни, коли керівництво країни було покарано, Німеччина змінилася. Менш ніж за десять років вона увійшла до НАТО та Європейського Союзу", - підсумував він.
Виявляється Нациська Німеччина змінилася і ввійшла в НАТО та ЄС... І НАТО і ЄС з нетерпінням чекали коли ж Нациська Німеччина зміниться і ввійде до них.
показати весь коментар
28.04.2026 11:14 Відповісти
він тупий, кацапи не зміняться як німці
показати весь коментар
28.04.2026 10:51 Відповісти
Це ж було уже!



стємііітєльниииє естоооонскіє парніііі.....
показати весь коментар
28.04.2026 10:51 Відповісти
Коли Порошенко пробивав безвіз із ЄС, було прийнято 140 євроінтеграційних законів.
Коли запускали децентралізацію, було прийнято близько 500 законів і нормативних актів.
Коли запускали реформу ЗСУ, було прийнято близько 200 законів і нормативних актів для переходу до стандартів НАТО.
Станом на початок 2019 року було прийнято понад 40% усіх законів необхідних для входження до ЄС. І це незважаючи на опір проросійських партій у парламенті.
Зеленський, маючи більшість у парламенті, за 7 років не ухвалив і 9% євроінтеграційних законів для вступу до ЄС із 310 необхідних, список яких перебуває у ВР.
Зеленський неодноразово заявляв про необхідність одержання від НАТО чіткого переліку реформ для вступу, проте в Альянсі заявляли, що чіткого списку критеріїв немає, а важливі загальні стандарти: боротьба з корупцією, системні реформи у секторі безпеки, оборони та правосуддя. Це все, що треба знати про безмежне бажання Президента Зеленського вступити до ЄС та НАТО.
показати весь коментар
28.04.2026 11:08 Відповісти
30 серпня 2018, 17:03

Порошенко з Путіним постійно кричали один на одного: Олланд описав, як укладали мінські угоди
https://24tv.ua/poroshenko_z_putinim_postiyno_krichali_odin_na_odnogo_olland_opisav_yak_ukladali_minski_ugodi_n1023782.
Колишній президент Франції Франсуа Олланд описав у своїй новій книзі "Уроки влади" те, як у лютому 2015 року узгоджували та підписували мінські угоди. "Це було в самий розпал кризи", написав Олланд, описавши низку деталей зустрічі за участю Петра Порошенка, Ангели Меркель та Володимира Путіна.
https://24tv.ua/poroshenko_z_putinim_postiyno_krichali_odin_na_odnogo_olland_opisav_yak_ukladali_minski_ugodi_n1023782

Порошенко з Путіним постійно підвищували голос один на одного. Російський президент так рознервувався, що почав погрожувати остаточно розчавити військо свого візаві. Це виказало, що російські війська на сході України є. Путін спохопився та взяв себе в руки,
- мовиться у книзі екс-президента Франції.

"Порошенко невідступно боронив суверенітет своєї країни, тоді як Путін домагався автономії для повсталих провінцій і хотів відтягти припинення вогню ще на три тижні. Він був настільки негнучким, що заперечував свій прямий зв'язок із ватажками сепаратистів, казав, ніби не може за них вирішувати, вимагав, щоб із ними проконсультувалися", - мовиться у книзі "Уроки влади".
https://24tv.ua/poroshenko_z_putinim_postiyno_krichali_odin_na_odnogo_olland_opisav_yak_ukladali_minski_ugodi_n1023782
показати весь коментар
28.04.2026 11:14 Відповісти
Пам'ятаю як ***** Макрон в ейфоричному припадку пропонував не принижувати остаточно кацапів.
показати весь коментар
28.04.2026 10:53 Відповісти
Ну в Європі і в Єстонії в тюрмах сидить ще повно злочинців і вбивць з якими цей дебіл може сісти за стіл переговорів і бажано в разом з ними в камері
показати весь коментар
28.04.2026 10:59 Відповісти
і взагалі, якщо б Європа не жувала соплі з постійними мольбами і закликами до московських людоїдів сісти за стіл переговорів а дала Україні обіцяну військову допомогу то в 2023 році український контрнаступ не захлинувся не розпочавшись, а рашистів скоріше за все вибили б з материкової частини України як мінімум.
показати весь коментар
28.04.2026 11:07 Відповісти
І ще одне, скажіть цьому естонському орбану, що раз ти порівнюєш гітлерівську німеччину з путінською Сосією то німеччина змінилася не шляхом переговорів, а тільки тому що була повністю знищена а Гітлера разом з його виводком виковиряли з бункера і підсмажили. І то Гітлер до останнього ще кулаками махав і всім погрожував. Х'уйла ж навпаки всі в сраку лижуть і пропонують йому різні подарунки заохочуючи до нових кривавих злочинів
показати весь коментар
28.04.2026 11:12 Відповісти
Вам вже всі плани дали!
Віхід з усіх окупрваних територій! В тому числі Грузія і Молдова!
Репарації!
Видача усіх воєнних злочинців!
Заборона мати військо більше 30 тис!
Ніяких ракет, кораблів, підводних човнів! Ніяких товарів, з яких можна зробити дрони, ракети! Санкції на росатом!
І головне! Ніяких расіслян не випускати в Європу, допоки не переродяться всі причетні до війни!
показати весь коментар
28.04.2026 11:01 Відповісти
Це вологі мрії, в не плани. План повинен бути хоч на 50 % реалістичний.
показати весь коментар
28.04.2026 11:05 Відповісти
анексуй території, вбивай, грабуй, ґвалтуй, йди на військові злочини.

якщо в тебе є ядерка (кнут) та газ-нафта (пряник), на Заході завжди знайдуться люди, хто запросить тебе до столу переговорів. І ці корисні ідіоти навіть жалкуватимуть, що не зробили це раніше
показати весь коментар
28.04.2026 11:02 Відповісти
ще один ідіот в рожевих окулярах,розказує байки про домовленості з маньяком!
показати весь коментар
28.04.2026 11:03 Відповісти
Дон, но как узнать, кто из них предатель?
- Тот, кто первый предложит тебе договориться с врагом и пообещает защиту.
показати весь коментар
28.04.2026 11:04 Відповісти
*******. Аж не віриться, що це Президент Естонії...
показати весь коментар
28.04.2026 11:06 Відповісти
почитай коментарі https://yle.fi/a/74-20219430 заявив в інтерв'ю Yle
показати весь коментар
28.04.2026 11:08 Відповісти
я побачу як вони з кацапами будуть вести перемовини після окупації НАРВИ!
показати весь коментар
28.04.2026 11:08 Відповісти
Європі в 22 році треба було РФ ставити рачки, а не саджати за стіл перемовин.
показати весь коментар
28.04.2026 11:09 Відповісти
АХАХАХАХАХАХХАХАХ - НЕ)))))

РФ сяде за стіл переговорів коли в них закінчаться люди або гроші - як в першу світову коли підписали мир. Все інше фантазії
показати весь коментар
28.04.2026 11:11 Відповісти
та схоже на те.
Побільше гробових і нафтових пожарів і чекати...
показати весь коментар
28.04.2026 11:25 Відповісти
Спочатку потрібна перемога. Кожна жінка, кожен підліток має бути готовий пожертвувати своїм життям заради перемоги. Чоловіки і так на все згодні.
показати весь коментар
28.04.2026 11:14 Відповісти
Та я не проти. Але б хотілося взнати - з якого високого кабінету ти пишеш?
показати весь коментар
28.04.2026 11:18 Відповісти
Я пишу з фронту. Я герой.
показати весь коментар
28.04.2026 11:24 Відповісти
ідіот ти з кабінету гнилих внутрішніх органів.
показати весь коментар
28.04.2026 12:06 Відповісти
Ключове слово КОЖНИЙ чоловік, КОЖНА жінка, КОЖНИЙ підліток, а не виборочно. А ще потрібний стан війни, а не військовий стан кожних 3 місяці і ще потрібно все для фронту, все для перемоги і економіку перевести на військові рейки
показати весь коментар
28.04.2026 11:30 Відповісти
та то провокатор з дурки, під іммануіла канта косить.
показати весь коментар
28.04.2026 11:35 Відповісти
Каріс очкує. Нарва в небезбеці все таки. І НАТО ніяк на її захоплення кацапами не відповість.
показати весь коментар
28.04.2026 11:28 Відповісти
Почалося відкриття консервів тривалого збереження.
показати весь коментар
28.04.2026 11:41 Відповісти
Не потужно каже. Ну що місцеві потужністи додали його в список до Трампа, Орбана, Фіцо, Мадяра(?)?
показати весь коментар
28.04.2026 11:45 Відповісти
Деградант не знающий истории своих предков и своего региона все мечтает сделать из рашки европку. И сколько таких блаженных идиотов свое никчемное мнение продвигают?
показати весь коментар
28.04.2026 15:45 Відповісти
 
 