Європа зробила помилку у 2022 році, коли мала можливість посадити РФ за стіл переговорів, - Каріс

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Європа зробила помилку навесні 2022 року та втратила найкращу можливість для мирних переговорів.

Про це він заявив в інтерв'ю Yle.

"Коли російські війська були відкинуті з околиць Києва досить близько до російської території, Європа мала можливість посадити нападника за стіл переговорів. Зараз ніхто за стіл переговорів не сідає", - пояснив він.

За словами Каріса, Європі потрібен план як для мирних переговорів, так і для повоєнного періоду. Розробку плану необхідно розпочати вже зараз.

"Європейський Союз багато інвестував в Україну. Не може бути так, що коли настане час, за столом переговорів опиняться США, Росія і, можливо, якась третя держава, а Європи там не буде взагалі.

Нам потрібні ідеї та плани щодо того, як поводитися з Росією. Нам потрібно почати розробляти ці плани зараз, оскільки процеси в ЄС займають багато часу", - додав президент Естонії.

На думку Каріса, Росія має змінитися.

"Нацистська Німеччина була державою-агресором. Після Другої світової війни, коли керівництво країни було покарано, Німеччина змінилася. Менш ніж за десять років вона увійшла до НАТО та Європейського Союзу", - підсумував він.

