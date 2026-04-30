Фінляндія анонсувала участь у "коаліції дронів"

Індустрія дронів

Фінляндія планує офіційно приєднатися до міжнародної "коаліції дронів" уже до кінця цієї весни, посилюючи підтримку України у сфері безпілотних технологій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена для Uutissuomalainen.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами глави оборонного відомства, рішення про вступ ухвалювали протягом тривалого часу — оцінювання тривало як торік, так і цього року. У підсумку уряд дійшов висновку про доцільність участі у форматі, який об’єднує вже понад два десятки держав.

Фінляндія посилює військово-технічну підтримку

У Гельсінкі наголошують, що приєднання до коаліції дозволить збільшити внесок країни у спільні оборонні ініціативи Європи. Особливий акцент робиться на розвитку та передачі безпілотних систем для потреб України.

Міністр оборони підкреслив, що уряд також обговорював додаткове фінансування цього напрямку. Очікується, що нові ресурси дадуть змогу зробити внесок Фінляндії більш відчутним.

"Це питання оцінювали торік і цьогоріч. Зараз я можу оголосити, що Фінляндія приєднається до коаліції дронів цієї весни… Ми обговорювали в уряді виділення більше ресурсів для підтримки України у сфері безпілотних систем. Завдяки цьому ми зможемо додати суттєве доповнення до європейської підтримки для України", – зазначив Антті Хяккянен.

Хто входить до коаліції і які плани

Наразі до "коаліції дронів" входять понад 20 держав. Серед них — країни Європи та партнери з інших регіонів. Співлідерами ініціативи виступають Латвія та Велика Британія.

До переліку учасників уже входять Литва, Естонія, Польща, Чехія, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Окремо зазначається, що Латвія у 2026 році планує спрямувати на розвиток коаліції 15 млн євро. Це фінансування має підтримати виробництво та постачання дронів для українських сил оборони.

Приєднання Фінляндії може посилити технологічну складову ініціативи та пришвидшити координацію між учасниками у сфері безпілотних рішень.

До слова, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає 6 млрд євро на закупівлю дронів власного виробництва в рамках кредииту на 90 млрд євро.

