Україна отримає перший транш у 6 млрд євро на закупівлю дронів, - фон дер Ляєн
Індустрія дронів
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає 6 млрд євро на закупівлю дронів власного виробництва в рамках кредииту на 90 млрд євро.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила під час виступу у Європарламенті.
Що відомо?
"Навесні ми сказали, що надамо кредит на 90 млрд – тим чи іншим чином. І ми виконали обіцянку", - сказала фон дер Ляєн.
Так, перший оборонний пакет в рамках кредиту "буде спрямований на безпілотники з України для України – вартістю близько 6 мільярдів євро".
"Поки Росія посилює агресію, Європа посилює нашу підтримку України", - наголосила президентка Єврокомісії.
Також вона нагадала, що в рамках 90-мільярдного кредиту, розблокованого раніше цього місяця, ЄС виплатить перший транш у розмірі 45 мільярдів євро на 2026 рік вже до кінця цього кварталу.
Одна третина кредиту йде на бюджетні потреби, а дві третини – на оборонні зусилля, додала фон дер Ляєн.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.
- Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а, ви кажете гроши і повз них....
у світі останніх повідомлень від міши ткача, картина доповнюється новими фарбами.
невже урсула в долях?
яке в неї погоняло на плівках? дворянка?