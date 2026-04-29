Україна отримає перший транш у 6 млрд євро на закупівлю дронів, - фон дер Ляєн

Індустрія дронів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає 6 млрд євро на закупівлю дронів власного виробництва в рамках кредииту на 90 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила під час виступу у Європарламенті.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Навесні ми сказали, що надамо кредит на 90 млрд – тим чи іншим чином. І ми виконали обіцянку", - сказала фон дер Ляєн.

Так, перший оборонний пакет в рамках кредиту "буде спрямований на безпілотники з України для України – вартістю близько 6 мільярдів євро".

"Поки Росія посилює агресію, Європа посилює нашу підтримку України", - наголосила президентка Єврокомісії.

Також вона нагадала, що в рамках 90-мільярдного кредиту, розблокованого раніше цього місяця, ЄС виплатить перший транш у розмірі 45 мільярдів євро на 2026 рік вже до кінця цього кварталу.

Одна третина кредиту йде на бюджетні потреби, а дві третини – на оборонні зусилля, додала фон дер Ляєн.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу розпочали письмову процедуру ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, яка триватиме до 23 квітня.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз розблокував кредит у 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ.

