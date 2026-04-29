Україна отримає перший транш у 6 млрд євро на закупівлю дронів, - фон дер Ляєн

Індустрія дронів

Кредит у 90 млрд євро: Україна отримає перший транш

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна отримає 6 млрд євро на закупівлю дронів власного виробництва в рамках кредииту на 90 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила під час виступу у Європарламенті.

Що відомо?

"Навесні ми сказали, що надамо кредит на 90 млрд – тим чи іншим чином. І ми виконали обіцянку", - сказала фон дер Ляєн.

Так, перший оборонний пакет в рамках кредиту "буде спрямований на безпілотники з України для України – вартістю близько 6 мільярдів євро".

Читайте також: Мінфін оприлюднив графік надходження 90 мільярдів євро від ЄС

"Поки Росія посилює агресію, Європа посилює нашу підтримку України", - наголосила президентка Єврокомісії.

Також вона нагадала, що в рамках 90-мільярдного кредиту, розблокованого раніше цього місяця, ЄС виплатить перший транш у розмірі 45 мільярдів євро на 2026 рік вже до кінця цього кварталу.

Одна третина кредиту йде на бюджетні потреби, а дві третини – на оборонні зусилля, додала фон дер Ляєн.

Читайте: Перші 45 млрд євро з кредиту ЄС Україна може отримати цього кварталу, - фон дер Ляєн

Що передувало

Читайте: Литва готова просувати в ЄС повну відмову від російської нафти

Євросоюз (14988) фон дер Ляєн Урсула (987)
оптимістка, ці гроші давно вкрадені.
29.04.2026 12:00 Відповісти
Десь у Ізраїлю гірко ридають друзі та партнери Зеленського Міндіч та Цукерман. Таки гроши і повз них.
29.04.2026 12:08 Відповісти
Не думаю,що вони зараз не при ділах.Махінації можно крутити за межами країни.
29.04.2026 12:16 Відповісти
тільки но, зерно спіжжіне в україні приплило до зємлі обітованной.
а, ви кажете гроши і повз них....
29.04.2026 12:25 Відповісти
отакої.....
у світі останніх повідомлень від міши ткача, картина доповнюється новими фарбами.
невже урсула в долях?
яке в неї погоняло на плівках? дворянка?
29.04.2026 12:19 Відповісти
ги...ги....у миндича з умеровим та земразоти...
29.04.2026 12:22 Відповісти
Розкрадання 5,5 мільйона гривень на закупівлі РЕБ і FPV-дронів для ЗСУ: справу передано до суду.
29.04.2026 12:25 Відповісти
Міндічу сразу перерахуйте щоб лідор Ощадбанк не задіював
29.04.2026 12:45 Відповісти
Пять на дрони. Один - Зє.
29.04.2026 13:22 Відповісти
 
 