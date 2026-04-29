Украина получит первый транш в размере 6 млрд евро на закупку дронов, - фон дер Ляйен

Кредит в размере 90 млрд евро: Украина получит первый транш

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит 6 млрд евро на закупку дронов собственного производства в рамках кредита на 90 млрд евро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила во время выступления в Европарламенте.

Что известно?

"Весной мы сказали, что предоставим кредит на 90 млрд – так или иначе. И мы выполнили обещание", – сказала фон дер Ляйен.

Так, первый оборонный пакет в рамках кредита "будет направлен на беспилотники из Украины для Украины – стоимостью около 6 миллиардов евро".

"Пока Россия усиливает агрессию, Европа усиливает нашу поддержку Украины", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Также она напомнила, что в рамках 90-миллиардного кредита, разблокированного ранее в этом месяце, ЕС выплатит первый транш в размере 45 миллиардов евро на 2026 год уже до конца этого квартала.

Одна треть кредита идет на бюджетные нужды, а две трети – на оборонные усилия, добавила фон дер Ляйен.

оптимістка, ці гроші давно вкрадені.
29.04.2026 12:00 Ответить
Десь у Ізраїлю гірко ридають друзі та партнери Зеленського Міндіч та Цукерман. Таки гроши і повз них.
29.04.2026 12:08 Ответить
Не думаю,що вони зараз не при ділах.Махінації можно крутити за межами країни.
29.04.2026 12:16 Ответить
тільки но, зерно спіжжіне в україні приплило до зємлі обітованной.
а, ви кажете гроши і повз них....
29.04.2026 12:25 Ответить
отакої.....
у світі останніх повідомлень від міши ткача, картина доповнюється новими фарбами.
невже урсула в долях?
яке в неї погоняло на плівках? дворянка?
29.04.2026 12:19 Ответить
ги...ги....у миндича з умеровим та земразоти...
29.04.2026 12:22 Ответить
Розкрадання 5,5 мільйона гривень на закупівлі РЕБ і FPV-дронів для ЗСУ: справу передано до суду.
29.04.2026 12:25 Ответить
Міндічу сразу перерахуйте щоб лідор Ощадбанк не задіював
29.04.2026 12:45 Ответить
Пять на дрони. Один - Зє.
29.04.2026 13:22 Ответить
 
 