Украина получит первый транш в размере 6 млрд евро на закупку дронов, - фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит 6 млрд евро на закупку дронов собственного производства в рамках кредита на 90 млрд евро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила во время выступления в Европарламенте.

Что известно?

"Весной мы сказали, что предоставим кредит на 90 млрд – так или иначе. И мы выполнили обещание", – сказала фон дер Ляйен.

Так, первый оборонный пакет в рамках кредита "будет направлен на беспилотники из Украины для Украины – стоимостью около 6 миллиардов евро".

"Пока Россия усиливает агрессию, Европа усиливает нашу поддержку Украины", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Также она напомнила, что в рамках 90-миллиардного кредита, разблокированного ранее в этом месяце, ЕС выплатит первый транш в размере 45 миллиардов евро на 2026 год уже до конца этого квартала.

Одна треть кредита идет на бюджетные нужды, а две трети – на оборонные усилия, добавила фон дер Ляйен.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.

