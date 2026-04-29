Украина получит первый транш в размере 6 млрд евро на закупку дронов, - фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит 6 млрд евро на закупку дронов собственного производства в рамках кредита на 90 млрд евро.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она заявила во время выступления в Европарламенте.
Что известно?
"Весной мы сказали, что предоставим кредит на 90 млрд – так или иначе. И мы выполнили обещание", – сказала фон дер Ляйен.
Так, первый оборонный пакет в рамках кредита "будет направлен на беспилотники из Украины для Украины – стоимостью около 6 миллиардов евро".
"Пока Россия усиливает агрессию, Европа усиливает нашу поддержку Украины", – подчеркнула президент Еврокомиссии.
Также она напомнила, что в рамках 90-миллиардного кредита, разблокированного ранее в этом месяце, ЕС выплатит первый транш в размере 45 миллиардов евро на 2026 год уже до конца этого квартала.
Одна треть кредита идет на бюджетные нужды, а две трети – на оборонные усилия, добавила фон дер Ляйен.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что послы Евросоюза начали письменную процедуру утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России, которая продлится до 23 апреля.
- Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз разблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ.
а, ви кажете гроши і повз них....
у світі останніх повідомлень від міши ткача, картина доповнюється новими фарбами.
невже урсула в долях?
яке в неї погоняло на плівках? дворянка?