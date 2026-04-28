Литва готова продвигать в ЕС полный отказ от российской нефти
Во время председательства в Совете ЕС Литва планирует содействовать принятию решения о полном отказе от импорта российской нефти в рамках ужесточения санкций против РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
Он отметил, что ЕС постоянно движется вперед, внедряя "важный системный подход, который постоянно совершенствуется".
"Если говорить о долгосрочной стратегии, то Европа не должна импортировать нефть из России. Это ключевое решение было принято для газового сектора за довольно короткий промежуток времени… Европейская комиссия готовит проект регламента о прекращении импорта российской нефти, над которым Литва готова интенсивно работать. Вы увидите его, возможно, до нашего председательства или во время него, то есть с 1 января 2027 года. Мы готовы обеспечить европейское решение о прекращении импорта нефти из РФ", - сказал министр.
Он также подчеркнул, что Литва стала первой страной Европейского Союза, которая полностью прекратила импорт российского газа в 2022 году - вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины.
