Литва готова продвигать в ЕС полный отказ от российской нефти

Литва поддерживает полное эмбарго на российскую нефть во время председательства в ЕС

Во время председательства в Совете ЕС Литва планирует содействовать принятию решения о полном отказе от импорта российской нефти в рамках ужесточения санкций против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Он отметил, что ЕС постоянно движется вперед, внедряя "важный системный подход, который постоянно совершенствуется".

"Если говорить о долгосрочной стратегии, то Европа не должна импортировать нефть из России. Это ключевое решение было принято для газового сектора за довольно короткий промежуток времени… Европейская комиссия готовит проект регламента о прекращении импорта российской нефти, над которым Литва готова интенсивно работать. Вы увидите его, возможно, до нашего председательства или во время него, то есть с 1 января 2027 года. Мы готовы обеспечить европейское решение о прекращении импорта нефти из РФ", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что Литва стала первой страной Европейского Союза, которая полностью прекратила импорт российского газа в 2022 году - вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины.

Доходы России от налогов на нефть и газ, вероятно, вырастут в мае благодаря более высоким ценам на нефть из-за войны в Иране, но по итогам пяти месяцев будут ниже, чем в прошлом году.

Расчеты Reuters также показали, что поступления в бюджет России за январь-май от продажи нефти и природного газа, вероятно, превысят 2,94 трлн руб., но будут меньше, чем 3,16 трлн руб., полученные за аналогичный период 2025 года.

Снижение связано с падением в первые три месяца этого года, до начала конфликта на Ближнем Востоке, когда цены на нефть были ниже. Укрепление рубля также подорвало доходы.

та в ту європу, як в повію, що завгодно просувають семіти і африканці.
показать весь комментарий
28.04.2026 12:44 Ответить
А такі як ти просунули у 2019 зрадника на пост президента. На вас, нерозумні зебіли, кров української нації. Ганьба!
показать весь комментарий
28.04.2026 12:48 Ответить
горе тобі від розуму🧐
показать весь комментарий
28.04.2026 12:49 Ответить
По дорозі жук, жук. По дорозі чорний. Ти зебіл чудакуватий, а от я моторний.
показать весь комментарий
28.04.2026 12:53 Ответить
А недавно відкрили нафтопровід для транспортування через Україну нафту до Угорщини та Словаччини, заробляючи кожного дня сотні мільйонів доларів США для ворожої армії. Такі вони ''слуги'' і їх Вождь.
показать весь комментарий
28.04.2026 13:27 Ответить
І газ, не забудьте газ. Сподіваюся вони не збираються знову схитрувати. Решта можете купувати, раз вам так хочеться.
показать весь комментарий
28.04.2026 12:47 Ответить
Гей! Гей! Бий москаля! Бери скоріш ножа і звільняй свою землю. Гей! Гей!
показать весь комментарий
28.04.2026 12:51 Ответить
Не перекладайте все на геїв.
показать весь комментарий
28.04.2026 12:58 Ответить
Литва ***! Цікаво, що вони запропонують, власну нафту?
показать весь комментарий
28.04.2026 13:48 Ответить
Литва - країна, яка за темпами втрати працездатного населення конкурує з Україною. Вони ще щось там пропонують Західним Європейцям.
показать весь комментарий
28.04.2026 13:51 Ответить
 
 