Литва готова продвигать в ЕС полный отказ от российской нефти

Во время председательства в Совете ЕС Литва планирует содействовать принятию решения о полном отказе от импорта российской нефти в рамках ужесточения санкций против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Он отметил, что ЕС постоянно движется вперед, внедряя "важный системный подход, который постоянно совершенствуется".

"Если говорить о долгосрочной стратегии, то Европа не должна импортировать нефть из России. Это ключевое решение было принято для газового сектора за довольно короткий промежуток времени… Европейская комиссия готовит проект регламента о прекращении импорта российской нефти, над которым Литва готова интенсивно работать. Вы увидите его, возможно, до нашего председательства или во время него, то есть с 1 января 2027 года. Мы готовы обеспечить европейское решение о прекращении импорта нефти из РФ", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что Литва стала первой страной Европейского Союза, которая полностью прекратила импорт российского газа в 2022 году - вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины.

Доходы России от налогов на нефть и газ, вероятно, вырастут в мае благодаря более высоким ценам на нефть из-за войны в Иране, но по итогам пяти месяцев будут ниже, чем в прошлом году.

Расчеты Reuters также показали, что поступления в бюджет России за январь-май от продажи нефти и природного газа, вероятно, превысят 2,94 трлн руб., но будут меньше, чем 3,16 трлн руб., полученные за аналогичный период 2025 года.

Снижение связано с падением в первые три месяца этого года, до начала конфликта на Ближнем Востоке, когда цены на нефть были ниже. Укрепление рубля также подорвало доходы.

