Литва готова просувати в ЄС повну відмову від російської нафти

Під час головування в Раді ЄС Литва планує сприяти ухваленню рішення про повну відмову від імпорту російської нафти в межах посилення санкцій проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас.

Він зазначив, що ЄС постійно рухається вперед, запроваджуючи "важливий системний підхід, що постійно вдосконалюється".

"Якщо говорити про довгострокову стратегію, то Європа не має імпортувати нафту з Росії. Це ключове рішення ухвалено для газового сектору за досить короткий проміжок часу… Європейська комісія готує проєкт регламенту про зупинення імпорту російської нафти, над яким Литва готова інтенсивно працювати. Ви побачите його, можливо, до нашого головування або під час цього, тобто з 1 січня 2027 року. Ми готові забезпечити європейське рішення про припинення імпорту нафти з РФ", - сказав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США припиняють винятки для російської та іранської нафти, - Бессент

Він також наголосив, що Литва стала першою країною Європейського Союзу, яка повністю припинила імпорт російського газу у 2022 році - невдовзі після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Доходи Росії від податків від нафти й газу, ймовірно, зростуть у травні завдяки вищим цінам на нафту через війну в Ірані, але за результатами п'яти місяців будуть нижчими, ніж минулого року.

Розрахунки Reuters також показали, що надходження до бюджету Росії за січень-травень від продажу нафти та природного газу, ймовірно, перевищать 2,94 трлн руб., але будуть меншими, ніж 3,16 трлн руб., отримані за аналогічний період 2025 року.

Зниження пов'язане з падінням у перші три місяці цього року, до початку конфлікту на Близькому Сході, коли ціни на нафту були нижчими. Зміцнення рубля також підірвало доходи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Неочікувані нафтові прибутки Росії не врятують її слабку економіку, – Bloomberg