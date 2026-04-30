Финляндия анонсировала участие в "коалиции дронов"
Индустрия дронов
Финляндия планирует официально присоединиться к международной "коалиции дронов" уже к концу этой весны, усилив поддержку Украины в сфере беспилотных технологий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии министра обороны Финляндии Антти Хяккянена для Uutissuomalainen.
По словам главы оборонного ведомства, решение о вступлении принималось в течение длительного времени — оценка продолжалась как в прошлом, так и в этом году. В итоге правительство пришло к выводу о целесообразности участия в формате, который объединяет уже более двух десятков государств.
Финляндия усиливает военно-техническую поддержку
В Хельсинки отмечают, что присоединение к коалиции позволит увеличить вклад страны в совместные оборонные инициативы Европы. Особый акцент делается на разработке и передаче беспилотных систем для нужд Украины.
Министр обороны подчеркнул, что правительство также обсуждало дополнительное финансирование этого направления. Ожидается, что новые ресурсы позволят сделать вклад Финляндии более ощутимым.
"Этот вопрос оценивали в прошлом и в этом году. Сейчас я могу объявить, что Финляндия присоединится к коалиции дронов этой весной… Мы обсуждали в правительстве выделение большего количества ресурсов для поддержки Украины в сфере беспилотных систем. Благодаря этому мы сможем внести существенное дополнение к европейской поддержке Украины", – отметил Антти Хяккянен.
Кто входит в коалицию и какие планы
В настоящее время в "коалицию дронов" входят более 20 государств. Среди них — страны Европы и партнеры из других регионов. Солидерами инициативы выступают Латвия и Великобритания.
В список участников уже входят Литва, Эстония, Польша, Чехия, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
Отдельно отмечается, что Латвия в 2026 году планирует направить на развитие коалиции 15 млн евро. Это финансирование должно поддержать производство и поставки дронов для украинских сил обороны.
Присоединение Финляндии может усилить технологическую составляющую инициативы и ускорить координацию между участниками в сфере беспилотных решений.
- К слову, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит 6 млрд евро на закупку дронов собственного производства в рамках кредита на 90 млрд евро.
