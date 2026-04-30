Новости Индустрия дронов
Финляндия анонсировала участие в "коалиции дронов"

Финляндия планирует официально присоединиться к международной "коалиции дронов" уже к концу этой весны, усилив поддержку Украины в сфере беспилотных технологий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии министра обороны Финляндии Антти Хяккянена для Uutissuomalainen.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам главы оборонного ведомства, решение о вступлении принималось в течение длительного времени — оценка продолжалась как в прошлом, так и в этом году. В итоге правительство пришло к выводу о целесообразности участия в формате, который объединяет уже более двух десятков государств.

Читайте также: ВСУ нанесли удар по логистике РФ на Запорожье — уничтожена техника и транспорт. ВИДЕО

Финляндия усиливает военно-техническую поддержку

В Хельсинки отмечают, что присоединение к коалиции позволит увеличить вклад страны в совместные оборонные инициативы Европы. Особый акцент делается на разработке и передаче беспилотных систем для нужд Украины.

Министр обороны подчеркнул, что правительство также обсуждало дополнительное финансирование этого направления. Ожидается, что новые ресурсы позволят сделать вклад Финляндии более ощутимым.

"Этот вопрос оценивали в прошлом и в этом году. Сейчас я могу объявить, что Финляндия присоединится к коалиции дронов этой весной… Мы обсуждали в правительстве выделение большего количества ресурсов для поддержки Украины в сфере беспилотных систем. Благодаря этому мы сможем внести существенное дополнение к европейской поддержке Украины", – отметил Антти Хяккянен.

Читайте также: В 2022-2023 годах Украина утратила свое преимущество в области дронов. Был шанс сделать ключевые вещи, — Елизаров

Кто входит в коалицию и какие планы

В настоящее время в "коалицию дронов" входят более 20 государств. Среди них — страны Европы и партнеры из других регионов. Солидерами инициативы выступают Латвия и Великобритания.

В список участников уже входят Литва, Эстония, Польша, Чехия, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Отдельно отмечается, что Латвия в 2026 году планирует направить на развитие коалиции 15 млн евро. Это финансирование должно поддержать производство и поставки дронов для украинских сил обороны.

Присоединение Финляндии может усилить технологическую составляющую инициативы и ускорить координацию между участниками в сфере беспилотных решений.

  • К слову, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит 6 млрд евро на закупку дронов собственного производства в рамках кредита на 90 млрд евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противнику будет больно: на фронт скоро поступят новые типы FPV, - Бескрестнов (Флеш)

Заодно і самі повчаться. Теж правильно.
30.04.2026 18:31 Ответить
кое кто будет волать что и с финляндии на членинград бпла будут запускаться...ну не могут кацапы признать свои проебы что дроны больше 1к км летят и "самое лучшее" пво делает сосо....оч обидно им
30.04.2026 18:31 Ответить
у нас тут до львова если долетает 500-600км уже плач ярославны зрадойобский "чого не збивають" а у имперских лаптей разрыв пердака от того что бпла на 1500км долетает огого какой)
30.04.2026 18:33 Ответить
Очікую новин про атаку дронів на Хабаровськ і Владивосток! По дорозі можна і в Усурійськ і в Спаск-Дальний завітати (там теж є військові обєкти)!
30.04.2026 18:43 Ответить
Даешь Петропавловск-Камчатский! Для отчетности.
30.04.2026 18:54 Ответить
 
 