Противнику будет больно: на фронт скоро поступят новые типы FPV, - Бескрестнов (Флеш)
Индустрия дронов
В Украине прошли испытания новых FPV-дронов, способных поражать цели на расстоянии до 150 км, которые в скором времени поступят на вооружение Сил обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.
"Мы наконец через месяц-другой закроем зону 100-150 километров от границ ударными БПЛА ближнего действия", - говорится в сообщении.
Он отметил, что именно в этой зоне сосредоточено значительное количество важных для России объектов.
"Противнику будет больно. Да, дальних ударов БПЛА будет все больше. Да, будут еще "подарки", - отметил "Флеш".
Он добавил, что обновленная команда Министерства обороны работает над инновациями и обеспечением поставок дронов, в то время как военные эффективно используют их на поле боя.
Что предшествовало?
Примерно каждый пятый ударный дрон типа "Шахед", который использует Россия, имеет возможность дистанционного управления в режиме онлайн через сети, развернутые на территории РФ.
а) Марнославство (хайпи, додаткові лайки, відчуття всеобізнаності)
б) Вчасне попередження ворога під виглядом марнославства.
Ми довго чекали на FP-5 і тепер, нарешті, можемо собі дозволити чекати на FP-9!