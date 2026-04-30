4 744 34

Противнику будет больно: на фронт скоро поступят новые типы FPV, - Бескрестнов (Флеш)

Индустрия дронов

Новые типы FPV-дронов расширят удары по РФ

В Украине прошли испытания новых FPV-дронов, способных поражать цели на расстоянии до 150 км, которые в скором времени поступят на вооружение Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

"Мы наконец через месяц-другой закроем зону 100-150 километров от границ ударными БПЛА ближнего действия", - говорится в сообщении.

Он отметил, что именно в этой зоне сосредоточено значительное количество важных для России объектов.

"Противнику будет больно. Да, дальних ударов БПЛА будет все больше. Да, будут еще "подарки", - отметил "Флеш".

Он добавил, что обновленная команда Министерства обороны работает над инновациями и обеспечением поставок дронов, в то время как военные эффективно используют их на поле боя.

Что предшествовало?

Примерно каждый пятый ударный дрон типа "Шахед", который использует Россия, имеет возможность дистанционного управления в режиме онлайн через сети, развернутые на территории РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в 5 раз увеличила контракты на средства middle strikes, - Зеленский

Автор: 

беспилотник россия fvp-дрон Бескрестнов Сергей Флеш
Топ комментарии
+30
Не люблю анонси - для чого це?
показать весь комментарий
30.04.2026 08:00 Ответить
+11
Это опять от Миндича, Цукермана или Штилермана? Дальше не продолжаю, а то 8 лет...
показать весь комментарий
30.04.2026 08:13 Ответить
+10
"...Бескрестнову.
Терміново.
Особисто в руки.

Скажете "гоп", коли перескочите."
показать весь комментарий
30.04.2026 08:26 Ответить
Не люблю анонси - для чого це?
показать весь комментарий
30.04.2026 08:00 Ответить
обирайте за смаком:
а) Марнославство (хайпи, додаткові лайки, відчуття всеобізнаності)
б) Вчасне попередження ворога під виглядом марнославства.
показать весь комментарий
30.04.2026 09:57 Ответить
Як до чого? Попиариться, рейтинг з плінтусу підняти, гроші ******** і щоб москалі скоріше приймали протидію.
показать весь комментарий
30.04.2026 11:49 Ответить
Для того щоб вата дрищала, а вишевата аплодувала
показать весь комментарий
30.04.2026 18:28 Ответить
І ви на це донатили (с) Стерненко
показать весь комментарий
30.04.2026 08:08 Ответить
Это опять от Миндича, Цукермана или Штилермана? Дальше не продолжаю, а то 8 лет...
показать весь комментарий
30.04.2026 08:13 Ответить
тепер щоб не потрапити під закон про захист євреєв треба писати їх прізвища по іншому наприклад - МіндіченКО, ЦукерманенКО або ШтілерманенКО і все буде норм бо українці не євреї їх в Україні закони не захищають....
показать весь комментарий
30.04.2026 09:13 Ответить
показать весь комментарий
30.04.2026 10:58 Ответить
вибач друже, але ти написав пустоту )
показать весь комментарий
30.04.2026 11:48 Ответить
Я вроде фотку скинул, а не писал.
показать весь комментарий
30.04.2026 13:33 Ответить
нажаль там пусто ((
показать весь комментарий
30.04.2026 14:33 Ответить
Зєвава
показать весь комментарий
30.04.2026 14:53 Ответить
У всех остальных фотка открывается. Бубочка там красавчик, причём с истинным выражением своего "лица" (когда он не унюханный и когда лохи его не видят).
показать весь комментарий
30.04.2026 17:35 Ответить
...без права переписки на Цензорі...
показать весь комментарий
30.04.2026 10:12 Ответить
Все ще питання до батареї яка стоїть на цих дронах.
показать весь комментарий
30.04.2026 08:18 Ответить
"...Бескрестнову.
Терміново.
Особисто в руки.

Скажете "гоп", коли перескочите."
показать весь комментарий
30.04.2026 08:26 Ответить
мені здається що надійшли вже. Тут були новини про ураження гелікоптерів та засобу ППО на Белгородчині та біля Воронежа, раніше такого не було, а тут прям кучно, значить щось змінилось
показать весь комментарий
30.04.2026 08:29 Ответить
А де ділись фламінги? Вже не актуально, і вони і нахер не були потрібні....Да?
показать весь комментарий
30.04.2026 08:29 Ответить
Вони свою "функцію" вже виконали! УРА!
Ми довго чекали на FP-5 і тепер, нарешті, можемо собі дозволити чекати на FP-9!
показать весь комментарий
30.04.2026 08:45 Ответить
Вже макети підвезли
показать весь комментарий
30.04.2026 09:09 Ответить
Літають.
показать весь комментарий
30.04.2026 09:01 Ответить
Десь над "Мертвим морем"?
показать весь комментарий
30.04.2026 09:11 Ответить
закінчилась рожева фарба чи рожеві окуляри у 73% зебілів, а біз них фламінги не літають.
показать весь комментарий
30.04.2026 09:39 Ответить
Есть расследование про преднамеренное покушение, что бы предъявить международному суду?
показать весь комментарий
30.04.2026 08:31 Ответить
В прошлом году балаболки балаболили,что через пару месяцев на путина обрушаться стаи фламингов,но все осталось просто балабольством.
показать весь комментарий
30.04.2026 08:32 Ответить
3000 виявилось мало, не вистачило
показать весь комментарий
30.04.2026 09:23 Ответить
Ти ще **** повідом коли і по чому.
показать весь комментарий
30.04.2026 08:34 Ответить
Без анонсів і хвастощів ніяк не навчаться.
показать весь комментарий
30.04.2026 08:42 Ответить
ПиС доболы, наше Всьо!
показать весь комментарий
30.04.2026 08:43 Ответить
Есть во всех мемуарах, и не только(от живых свидетелей)! Герои погибают, а трусы выживают! И становиться ***********!
показать весь комментарий
30.04.2026 08:46 Ответить
знову все в майбутньому)
показать весь комментарий
30.04.2026 08:58 Ответить
Кацапам можна своїх штірліців в відпустку відправляти. Наші довбойоби своєчасно попереджають їх -де, що , коли, технічні характеристики....
показать весь комментарий
30.04.2026 09:39 Ответить
Дрони слід називати: фошізд, каратіль, хунта, будапєштскій мамарандум. Уявляєте як будуть вить кацапи: по нпз прилетіло 100 будапєштскіх мєморандумов, або прячтєсь хунта лєтіт.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:13 Ответить
 
 