Противнику будет больно: на фронт скоро поступят новые типы FPV, - Бескрестнов (Флеш)

Индустрия дронов

В Украине прошли испытания новых FPV-дронов, способных поражать цели на расстоянии до 150 км, которые в скором времени поступят на вооружение Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

"Мы наконец через месяц-другой закроем зону 100-150 километров от границ ударными БПЛА ближнего действия", - говорится в сообщении.

Он отметил, что именно в этой зоне сосредоточено значительное количество важных для России объектов.

"Противнику будет больно. Да, дальних ударов БПЛА будет все больше. Да, будут еще "подарки", - отметил "Флеш".

Он добавил, что обновленная команда Министерства обороны работает над инновациями и обеспечением поставок дронов, в то время как военные эффективно используют их на поле боя.

Что предшествовало?

Примерно каждый пятый ударный дрон типа "Шахед", который использует Россия, имеет возможность дистанционного управления в режиме онлайн через сети, развернутые на территории РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в 5 раз увеличила контракты на средства middle strikes, - Зеленский