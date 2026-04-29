Украина в 5 раз увеличила контракты на средства middle strikes, - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Украины заслушал доклад министра обороны Украины Михаила Федорова об обеспечении всех типов дронов для проведения украинских операций как на фронте, так и на больших расстояниях.

Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам доклада министра обороны Михаила Федорова.

Один из приоритетов на ближайшие месяцы - middle strikes

Благодарен за наращивание объемов поставок. Один из наших приоритетов на ближайшие месяцы – middle strikes, то есть нанесение ударов по оккупантам на глубину до 120–150 километров.

Это прежде всего:

военная логистика,

склады и штабы врага,

системы ПВО и

другие компоненты наступательной активности против Украины.

Зеленский отметил, что в Украине в этом году уже заключено контрактов на пять раз больше средств middle strikes, чем в прошлом году, и будут и дальше масштабировать контрактирование и производство.

Российские потери на фронте

Обсудили также предварительные данные о российских потерях на фронте в апреле. Окончательная проверенная информация поступит в первых числах мая. Задача – чтобы количество поражений личного состава оккупантов превышало темпы их мобилизации.

Открытие экспорта оружия

Также подробно обсудили с министром обороны Украины реализацию открытия экспорта оружия, а именно - регуляторные шаги, которые должны поддержать договоренности нашего государства и производство оружия.

