Украина в 5 раз увеличила контракты на средства middle strikes, - Зеленский

Зеленский о новой стратегии ударов

Президент Украины заслушал доклад министра обороны Украины Михаила Федорова об обеспечении всех типов дронов для проведения украинских операций как на фронте, так и на больших расстояниях.

Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам доклада министра обороны Михаила Федорова.

Один из приоритетов на ближайшие месяцы - middle strikes

Благодарен за наращивание объемов поставок. Один из наших приоритетов на ближайшие месяцы – middle strikes, то есть нанесение ударов по оккупантам на глубину до 120–150 километров.

Это прежде всего:

  • военная логистика,
  • склады и штабы врага,
  • системы ПВО и
  • другие компоненты наступательной активности против Украины.

Зеленский отметил, что в Украине в этом году уже заключено контрактов на пять раз больше средств middle strikes, чем в прошлом году, и будут и дальше масштабировать контрактирование и производство.

Российские потери на фронте

Обсудили также предварительные данные о российских потерях на фронте в апреле. Окончательная проверенная информация поступит в первых числах мая. Задача – чтобы количество поражений личного состава оккупантов превышало темпы их мобилизации.

Открытие экспорта оружия

Также подробно обсудили с министром обороны Украины реализацию открытия экспорта оружия, а именно - регуляторные шаги, которые должны поддержать договоренности нашего государства и производство оружия. 

Зеленский Владимир Минобороны Федоров Михаил
29.04.2026 21:28 Ответить
Шось Фламінги заглохли
29.04.2026 21:30 Ответить
То вже минуле,а лідор повинен дивитись в майбутнє
29.04.2026 22:08 Ответить
Звісно, якщо всі кошти від партнерів віддані брехливим і барижним соплемінникам гідранта, Федоров лише ширма чи подільник покаже час.
29.04.2026 21:33 Ответить
В долі,перевірена часом людина
29.04.2026 22:10 Ответить
Хочемо послухати генпрокурора про екстрадицію Міндіча і ко для суду в Україні!
29.04.2026 21:38 Ответить
Мадяр нещодавно сварився, що у дронах стала слабка бойова частина. А вообще зелена банда регулярно на всіх рівнях інформує Кремль про свої плани та цифри. Риба гние з голови, з голови дурного балабола. Тож всі вважають своїм долгом потужно балаболити.
29.04.2026 23:16 Ответить
 
 