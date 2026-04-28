Украина предложила партнерам специальные соглашения по производству и поставке украинского оружия, — Зеленский

Во вторник, 28 апреля, президент Владимир Зеленский провел расширенное совещание по ключевым вопросам экспорта украинского оружия.

Согласованы все детали по экспорту

"Экспорт украинского оружия станет реальностью. Мы согласовали все детали на уровне наших государственных институтов. Сейчас наша экспертиза в сфере безопасности и оружие, проверенное современной войной, интересны всем партнерам, способным обеспечить себе реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей", — сказал президент.

Соглашения для партнеров

По словам Зеленского, партнерам, помогающим Украине, был предложен особый формат сотрудничества Drone Deals. Это специальные соглашения по производству и поставке украинских дронов, ракет, снарядов и других востребованных видов оружия, боевой техники, программного обеспечения, интеграции с оборонными системами партнеров, а также обеспечения нашей экспертизы и необходимого Украине технологического обмена.

Спрощення бюрократії

"Порядок действий абсолютно четкий: на межгосударственном уровне на основе принципа взаимности соответствующим соглашением определяем рамки для работы безопасности, дальше начинается процесс уже на уровне государственных институций и производителей. Упрощаем бюрократические процедуры, сохраняем достаточный уровень экспортного контроля и запускаем практическое содержание для работы компаний", - рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что украинские компании получат реальную возможность выхода на рынок стран-партнеров при условии права наших военных взять необходимый объем оружия первым.

"Профицит производственных возможностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%, и это прямой результат наших государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины и наше сотрудничество с партнерами", - сказал президент.

Координация процесса СНБО

Кроме того, Зеленский поручил МИД Украины вместе с разведками и СБУ определить перечень стран, в которые экспорт украинского оружия невозможен по причинам их сотрудничества с государством-агрессором.

"Это серьезный вызов - не допустить попадания к россиянам наших технологий и образцов оружия. СНБО Украины будет координировать экспортные процессы и будет гарантом, что в первую очередь обеспечиваются потребности Сил обороны и безопасности Украины в оружии, а на экспорт отправляется избыток - то, что производители могут сделать сверх государственный заказ в Украине. Министерство обороны Украины и Генеральный штаб будут определять объемы потребности сил обороны нашего государства", - рассказал глава государства.

Зеленский также поручил чиновникам и СНБО "представить обществу необходимую информацию о деталях процесса экспорта нашего оружия".

