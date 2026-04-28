РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8670 посетителей онлайн
Новости Экспорт украинского оружия
1 016 16

Украина предложила партнерам специальные соглашения по производству и поставке украинского оружия, — Зеленский

зеленський

Во вторник, 28 апреля, президент Владимир Зеленский провел расширенное совещание по ключевым вопросам экспорта украинского оружия.

Об этом глава государства сообщил  в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласованы все детали по экспорту

"Экспорт украинского оружия станет реальностью. Мы согласовали все детали на уровне наших государственных институтов. Сейчас наша экспертиза в сфере безопасности и оружие, проверенное современной войной, интересны всем партнерам, способным обеспечить себе реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей", — сказал президент.

Соглашения для партнеров

По словам Зеленского, партнерам, помогающим Украине, был предложен особый формат сотрудничества Drone Deals. Это специальные соглашения по производству и поставке украинских дронов, ракет, снарядов и других востребованных видов оружия, боевой техники, программного обеспечения, интеграции с оборонными системами партнеров, а также обеспечения нашей экспертизы и необходимого Украине технологического обмена.

Спрощення бюрократії

"Порядок действий абсолютно четкий: на межгосударственном уровне на основе принципа взаимности соответствующим соглашением определяем рамки для работы безопасности, дальше начинается процесс уже на уровне государственных институций и производителей. Упрощаем бюрократические процедуры, сохраняем достаточный уровень экспортного контроля и запускаем практическое содержание для работы компаний", - рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что украинские компании получат реальную возможность выхода на рынок стран-партнеров при условии права наших военных взять необходимый объем оружия первым.

"Профицит производственных возможностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%, и это прямой результат наших государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины и наше сотрудничество с партнерами", - сказал президент.

Координация процесса СНБО

Кроме того, Зеленский поручил МИД Украины вместе с разведками и СБУ определить перечень стран, в которые экспорт украинского оружия невозможен по причинам их сотрудничества с государством-агрессором.

"Это серьезный вызов - не допустить попадания к россиянам наших технологий и образцов оружия. СНБО Украины будет координировать экспортные процессы и будет гарантом, что в первую очередь обеспечиваются потребности Сил обороны и безопасности Украины в оружии, а на экспорт отправляется избыток - то, что производители могут сделать сверх государственный заказ в Украине. Министерство обороны Украины и Генеральный штаб будут определять объемы потребности сил обороны нашего государства", - рассказал глава государства.

Зеленский также поручил чиновникам и СНБО "представить обществу необходимую информацию о деталях процесса экспорта нашего оружия".

Автор: 

Зеленский Владимир (24065) оружие (10417) экспорт (904)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Просто є люди,які не дивляться телевізор .
показать весь комментарий
28.04.2026 20:52
+4
Україна запропонувала партнерам спеціальні угоди щодо виробництва та постачання української зброї Джерело: https://censor.net/ua/n4000449

Обов'язковий пукт кожної спеціальної угоди - переказ 30 відсотків від суми угоди на спеціальний благодійний рахунок розвитку ЗСУ, відкритий в офшорі на Кайманових островах
показать весь комментарий
28.04.2026 20:13
+4
Браковані міни,макети ракет,китайські дрони,зібрані на коліні?Чим Україна може здивувати на ринку зброї?Вечірній відосик там не пройде.Чи це новини для лохторату?
показать весь комментарий
28.04.2026 20:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.04.2026 20:13
Очередь из желающих. На первом месте Гана.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:16
нам свєтят сумасшєдшіє бабки
показать весь комментарий
28.04.2026 20:16
Взамін що? Занепокоєння?
показать весь комментарий
28.04.2026 20:24
Мародер
показать весь комментарий
28.04.2026 20:25
показать весь комментарий
28.04.2026 20:32
Скоро в Польше заработает совместное предприятие(где 51% акций польские) по выпуску САУ "Богдана". Будет интересно, кто купит.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:40
Там может останется только название Богдана,а по сути будет новая САУ-шасси,ствол,снаряды,система наведения,поскольку к ней претензий много было.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:51
Ствол и снаряды останутся(155мм и 52 клб по стандарту НАТО). Шасси и неработающий досылатель- заказ и проблемы заказчика).
показать весь комментарий
28.04.2026 20:54
(мовою оригіналу) "Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать!"
показать весь комментарий
28.04.2026 20:35
Крім того, Зеленський доручив МЗС України разом з розвідками та СБУ визначити перелік країн, до яких експорт української зброї неможливий із причин їхньої співпраці з державою-агресором.

Багато країн, так чи інакше співпрацюють з рф... Навіть наші "партнери".
показать весь комментарий
28.04.2026 20:48
Читаю коменти і складається враження, що на цьому ресурсі дописують виключно російські боти, або клінічні дегенерати.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:49
показать весь комментарий
28.04.2026 20:52
******, эк тебе расперло, .
показать весь комментарий
28.04.2026 21:37
Наразі наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена ******** війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей", - сказав президент. Але при перевірці ******** війною "зелена брехня про українську зброю" не має реального захисту національної української державноств.та життя українського народу...
показать весь комментарий
28.04.2026 21:40
Як завжди - імітація бурхливої "діяльності".
показать весь комментарий
28.04.2026 21:50
 
 