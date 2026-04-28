1 435 16

Україна запропонувала партнерам спеціальні угоди щодо виробництва та постачання української зброї, - Зеленський

зеленський

У вівторок, 28 квітня, президент Володимир Зеленський провів розширену нараду щодо ключових питань експорту української зброї.

Про це глава держави повідомив  у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Погоджено всі деталі щодо експорту

"Експорт української зброї буде реальним. Ми погодили всі деталі на рівні наших державних інституцій. Наразі наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей", - сказав президент.

Угоди для партнерів

За словами Зеленського, партнерам, які допомагають Україні, було запропоновано особливий формат співпраці Drone Deals. Це спеціальні угоди щодо виробництва та постачання українських дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення нашої експертизи та потрібного Україні технологічного обміну.

Спрощення бюрократії

"Порядок дій абсолютно чіткий: на міждержавному рівні на основі принципу взаємності відповідною угодою визначаємо рамки для безпекової роботи, далі розпочинається процес уже на рівні державних інституцій і виробників. Спрощуємо бюрократичні процедури, зберігаємо достатній рівень експортного контролю та запускаємо практичний зміст для роботи компаній", - розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими.

"Профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%, і це прямий результат наших державних інвестицій в оборонну промисловість України та нашої співпраці з партнерами", - сказав президент.

Координація процесу РНБО

Крім того, Зеленський доручив МЗС України разом з розвідками та СБУ визначити перелік країн, до яких експорт української зброї неможливий із причин їхньої співпраці з державою-агресором.

"Це серйозний виклик – не допустити потрапляння до росіян наших технологій та зразків зброї. РНБО України координуватиме експортні процеси й буде гарантом, що першочергово забезпечуються потреби Сил оборони та безпеки України у зброї, а на експорт відправляється надлишок – те, що виробники можуть зробити понад державне замовлення в Україні. Міністерство оборони України та Генеральний штаб визначатимуть обсяги потреби Сил оборони нашої держави", - розповів очільник держави. 

Зеленський також доручив урядовцям та РНБО "представити суспільству необхідну інформацію щодо деталей процесу експорту нашої зброї". 

Топ коментарі
Просто є люди,які не дивляться телевізор .
28.04.2026 20:52 Відповісти
Україна запропонувала партнерам спеціальні угоди щодо виробництва та постачання української зброї Джерело: https://censor.net/ua/n4000449

Обов'язковий пукт кожної спеціальної угоди - переказ 30 відсотків від суми угоди на спеціальний благодійний рахунок розвитку ЗСУ, відкритий в офшорі на Кайманових островах
28.04.2026 20:13 Відповісти
Браковані міни,макети ракет,китайські дрони,зібрані на коліні?Чим Україна може здивувати на ринку зброї?Вечірній відосик там не пройде.Чи це новини для лохторату?
28.04.2026 20:32 Відповісти
28.04.2026 20:13 Відповісти
Очередь из желающих. На первом месте Гана.
28.04.2026 20:16 Відповісти
нам свєтят сумасшєдшіє бабки
28.04.2026 20:16 Відповісти
Взамін що? Занепокоєння?
28.04.2026 20:24 Відповісти
Мародер
28.04.2026 20:25 Відповісти
28.04.2026 20:32 Відповісти
Скоро в Польше заработает совместное предприятие(где 51% акций польские) по выпуску САУ "Богдана". Будет интересно, кто купит.
28.04.2026 20:40 Відповісти
Там может останется только название Богдана,а по сути будет новая САУ-шасси,ствол,снаряды,система наведения,поскольку к ней претензий много было.
28.04.2026 20:51 Відповісти
Ствол и снаряды останутся(155мм и 52 клб по стандарту НАТО). Шасси и неработающий досылатель- заказ и проблемы заказчика).
28.04.2026 20:54 Відповісти
(мовою оригіналу) "Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать!"
28.04.2026 20:35 Відповісти
Крім того, Зеленський доручив МЗС України разом з розвідками та СБУ визначити перелік країн, до яких експорт української зброї неможливий із причин їхньої співпраці з державою-агресором.

Багато країн, так чи інакше співпрацюють з рф... Навіть наші "партнери".
28.04.2026 20:48 Відповісти
Читаю коменти і складається враження, що на цьому ресурсі дописують виключно російські боти, або клінічні дегенерати.
28.04.2026 20:49 Відповісти
Просто є люди,які не дивляться телевізор .
******, эк тебе расперло, .
28.04.2026 21:37 Відповісти
Наразі наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена ******** війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей", - сказав президент. Але при перевірці ******** війною "зелена брехня про українську зброю" не має реального захисту національної української державноств.та життя українського народу...
28.04.2026 21:40 Відповісти
Як завжди - імітація бурхливої "діяльності".
