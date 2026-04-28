Україна запропонувала партнерам спеціальні угоди щодо виробництва та постачання української зброї, - Зеленський

У вівторок, 28 квітня, президент Володимир Зеленський провів розширену нараду щодо ключових питань експорту української зброї.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Погоджено всі деталі щодо експорту

"Експорт української зброї буде реальним. Ми погодили всі деталі на рівні наших державних інституцій. Наразі наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей", - сказав президент.

Угоди для партнерів

За словами Зеленського, партнерам, які допомагають Україні, було запропоновано особливий формат співпраці Drone Deals. Це спеціальні угоди щодо виробництва та постачання українських дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення нашої експертизи та потрібного Україні технологічного обміну.

Читайте також: Зеленський про експорт зброї: Спочатку на фронт, а потім - у партнерські країни

Спрощення бюрократії

"Порядок дій абсолютно чіткий: на міждержавному рівні на основі принципу взаємності відповідною угодою визначаємо рамки для безпекової роботи, далі розпочинається процес уже на рівні державних інституцій і виробників. Спрощуємо бюрократичні процедури, зберігаємо достатній рівень експортного контролю та запускаємо практичний зміст для роботи компаній", - розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими.

"Профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%, і це прямий результат наших державних інвестицій в оборонну промисловість України та нашої співпраці з партнерами", - сказав президент.

Координація процесу РНБО

Крім того, Зеленський доручив МЗС України разом з розвідками та СБУ визначити перелік країн, до яких експорт української зброї неможливий із причин їхньої співпраці з державою-агресором.

"Це серйозний виклик – не допустити потрапляння до росіян наших технологій та зразків зброї. РНБО України координуватиме експортні процеси й буде гарантом, що першочергово забезпечуються потреби Сил оборони та безпеки України у зброї, а на експорт відправляється надлишок – те, що виробники можуть зробити понад державне замовлення в Україні. Міністерство оборони України та Генеральний штаб визначатимуть обсяги потреби Сил оборони нашої держави", - розповів очільник держави.

Зеленський також доручив урядовцям та РНБО "представити суспільству необхідну інформацію щодо деталей процесу експорту нашої зброї".

Читайте також: Український ОПК має унікальне вікно можливостей на глобальному ринку, - Буданов