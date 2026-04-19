Зеленський про експорт зброї: Спочатку на фронт, а потім - у партнерські країни

Зеленський прокоментував експорт озброєння

Президент Зеленський вважає, що українську зброю спочатку варто постачати на фронт, а вже потім експортувати в інші країни.

Про це глава держав заявив в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Експорт зброї

"Щодо експорту, я відкритий до такої формули. Перше - це експортуйте, будь ласка, все на наш фронт. А після цього в будь-яку із партнерських країн, але пріоритет наступний - країни, найбільші донатори. Країни, які нам допомагали весь час війни", - пояснив він.

Також читайте: Клименко після теракту в Києві зробить кадрові висновки по всій вертикалі, - Зеленський. ВIДЕО

Drone Deal

За словами Зеленського, у drone-deal буде 10, щонайменше, різних договорів про той чи інший експорт української зброї.

"Будівництво наших ліній виробництва, як в Україні, так і в інших державах, це також частина експорту, нові технології, які ми розробляємо разом з цією чи іншою державою, де вони інвестують", - додав він.

Читайте: Вже є домовленість про безпекову співпрацю з Індією, - Зеленський

Зеленський Володимир зброя експорт
Топ коментарі
+9
І як же воно навчилося потужно брехали. Дуже цікаво, а куди ми маємо постачати українську зброю, коли в нас війна? А де та потужна українська зброя, що ми клянчимо її сім років її у США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі та інших країн? Таке враження, що сьогодні перший день війни і ми не пам'ятаємо, що творив Потужний з 2019 року?
19.04.2026 20:48 Відповісти
+6
фонтан потужного хрипу.
19.04.2026 20:57 Відповісти
+3
Йому збрехати, що лисого розчесати.
19.04.2026 20:57 Відповісти
А як інакше воно могло вимовити...?
19.04.2026 20:44 Відповісти
19.04.2026 20:48 Відповісти
19.04.2026 20:57 Відповісти
Всі питання у відкати!!
Пофіг міндічу на кривавий фронт, на запити бригад! Головне знайти схему намкожний фінансовий потік
19.04.2026 21:14 Відповісти
19.04.2026 20:57 Відповісти
Когда фламинги и дроны некуда будет складывать, можно будет отправлять на экспорт. Ну не бросать же их под открытым небом гнить и ржаветь. Правильный подход. Рациональный.
19.04.2026 21:09 Відповісти
Хроніка Буратіни: інтерв'ю за інтерв'ю демонструється виникнення когнитивних здібностей.
Агов!! Тут не реаліті шоу , тут треба здатність і АйКью приймати швидко рішення, керувати
19.04.2026 21:13 Відповісти
Лидор гнойный.
19.04.2026 21:15 Відповісти
Але незалежна экономика каже друге: перши три треба продати партнерам щоб потим одну придбати для себе. И ничого з цим не поробишь якщо ти не маешь власной нафти або редкозему. Але иснуе ще третий криворізько-кучмовий вариант: продати все чотири рашци з китаем разом з носиями та бонусом уси надра, (не смешить мене надрами для Трампу, вони иснують поки тильки в мриях потужного менагера.
19.04.2026 22:18 Відповісти
а скільки 3амовлено для Сил оборони в 2026 броньованиx автівок?
куди на фронт?
20.04.2026 00:04 Відповісти
Тобто, жодної копійки попри касу династії?
20.04.2026 09:30 Відповісти
 
 