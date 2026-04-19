Зеленський про експорт зброї: Спочатку на фронт, а потім - у партнерські країни
Президент Зеленський вважає, що українську зброю спочатку варто постачати на фронт, а вже потім експортувати в інші країни.
Про це глава держав заявив в інтерв'ю для телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
Експорт зброї
"Щодо експорту, я відкритий до такої формули. Перше - це експортуйте, будь ласка, все на наш фронт. А після цього в будь-яку із партнерських країн, але пріоритет наступний - країни, найбільші донатори. Країни, які нам допомагали весь час війни", - пояснив він.
Drone Deal
За словами Зеленського, у drone-deal буде 10, щонайменше, різних договорів про той чи інший експорт української зброї.
"Будівництво наших ліній виробництва, як в Україні, так і в інших державах, це також частина експорту, нові технології, які ми розробляємо разом з цією чи іншою державою, де вони інвестують", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пофіг міндічу на кривавий фронт, на запити бригад! Головне знайти схему намкожний фінансовий потік
Агов!! Тут не реаліті шоу , тут треба здатність і АйКью приймати швидко рішення, керувати
куди на фронт?