Зеленський про експорт зброї: Спочатку на фронт, а потім - у партнерські країни

Президент Зеленський вважає, що українську зброю спочатку варто постачати на фронт, а вже потім експортувати в інші країни.

Про це глава держав заявив в інтерв'ю для телемарафону.

Експорт зброї

"Щодо експорту, я відкритий до такої формули. Перше - це експортуйте, будь ласка, все на наш фронт. А після цього в будь-яку із партнерських країн, але пріоритет наступний - країни, найбільші донатори. Країни, які нам допомагали весь час війни", - пояснив він.

Також читайте: Клименко після теракту в Києві зробить кадрові висновки по всій вертикалі, - Зеленський. ВIДЕО

Drone Deal

За словами Зеленського, у drone-deal буде 10, щонайменше, різних договорів про той чи інший експорт української зброї.

"Будівництво наших ліній виробництва, як в Україні, так і в інших державах, це також частина експорту, нові технології, які ми розробляємо разом з цією чи іншою державою, де вони інвестують", - додав він.

Читайте: Вже є домовленість про безпекову співпрацю з Індією, - Зеленський