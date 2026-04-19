Зеленский об экспорте оружия: Сначала - на фронт, а затем - в страны-партнеры

Президент Зеленский считает, что украинское оружие сначала следует поставлять на фронт, а уже потом экспортировать в другие страны.

Об этом глава государства заявил в интервью для телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Экспорт оружия

"Что касается экспорта, я открыт для такой формулы. Во-первых - экспортируйте, пожалуйста, все на наш фронт. А после этого в любую из стран-партнеров, но приоритет следующий - страны, крупнейшие доноры. Страны, которые помогали нам на протяжении всей войны", - пояснил он.

Читайте также: Клименко после теракта в Киеве сделает кадровые выводы по всей вертикали, - Зеленский. ВИДЕО

Drone Deal

По словам Зеленского, в drone-deal будет, как минимум, 10 различных договоров о том или ином экспорте украинского оружия.

"Строительство наших производственных линий, как в Украине, так и в других государствах, это также часть экспорта, новые технологии, которые мы разрабатываем вместе с тем или иным государством, где они инвестируют", - добавил он.

Читайте: Уже есть договоренность о сотрудничестве в сфере безопасности с Индией, - Зеленский