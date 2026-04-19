РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8732 посетителя онлайн
Новости Экспорт украинского оружия
581 11

Зеленский об экспорте оружия: Сначала - на фронт, а затем - в страны-партнеры

Зеленский прокомментировал экспорт вооружения

Президент Зеленский считает, что украинское оружие сначала следует поставлять на фронт, а уже потом экспортировать в другие страны.

Об этом глава государства заявил в интервью для телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Экспорт оружия

"Что касается экспорта, я открыт для такой формулы. Во-первых - экспортируйте, пожалуйста, все на наш фронт. А после этого в любую из стран-партнеров, но приоритет следующий - страны, крупнейшие доноры. Страны, которые помогали нам на протяжении всей войны", - пояснил он.

Drone Deal

По словам Зеленского, в drone-deal будет, как минимум, 10 различных договоров о том или ином экспорте украинского оружия.

"Строительство наших производственных линий, как в Украине, так и в других государствах, это также часть экспорта, новые технологии, которые мы разрабатываем вместе с тем или иным государством, где они инвестируют", - добавил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (23981) оружие (10396) экспорт (901)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
фонтан потужного хрипу.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:57 Ответить
+4
І як же воно навчилося потужно брехали. Дуже цікаво, а куди ми маємо постачати українську зброю, коли в нас війна? А де та потужна українська зброя, що ми клянчимо її сім років її у США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі та інших країн? Таке враження, що сьогодні перший день війни і ми не пам'ятаємо, що творив Потужний з 2019 року?
показать весь комментарий
19.04.2026 20:48 Ответить
+2
Йому збрехати, що лисого розчесати.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як інакше воно могло вимовити...?
показать весь комментарий
19.04.2026 20:44 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Всі питання у відкати!!
Пофіг міндічу на кривавий фронт, на запити бригад! Головне знайти схему намкожний фінансовий потік
показать весь комментарий
19.04.2026 21:14 Ответить
показать весь комментарий
Когда фламинги и дроны некуда будет складывать, можно будет отправлять на экспорт. Ну не бросать же их под открытым небом гнить и ржаветь. Правильный подход. Рациональный.
показать весь комментарий
19.04.2026 21:09 Ответить
Хроніка Буратіни: інтерв'ю за інтерв'ю демонструється виникнення когнитивних здібностей.
Агов!! Тут не реаліті шоу , тут треба здатність і АйКью приймати швидко рішення, керувати
показать весь комментарий
19.04.2026 21:13 Ответить
Лидор гнойный.
показать весь комментарий
19.04.2026 21:15 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2026 21:37 Ответить
Але незалежна экономика каже друге: перши три треба продати партнерам щоб потим одну придбати для себе. И ничого з цим не поробишь якщо ти не маешь власной нафти або редкозему. Але иснуе ще третий криворізько-кучмовий вариант: продати все чотири рашци з китаем разом з носиями та бонусом уси надра, (не смешить мене надрами для Трампу, вони иснують поки тильки в мриях потужного менагера.
показать весь комментарий
19.04.2026 22:18 Ответить
 
 