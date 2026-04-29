Україна у 5 разів збільшила контрактування засобів middle strikes, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент України заслухав звіт міністра оборони України Михайла Федорова по забезпеченню всіх типів дронів для українських операцій як на фронті, так і далекобійних.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками доповіді міністра оборони Михайла Федорова.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Один із пріоритетів на найближчі місяці – middle strikes

Вдячний за нарощування обсягів постачання. Один із наших пріоритетів на найближчі місяці – middle strikes, тобто завдання ураження окупанту на глибину до 120–150 кілометрів.

Це передусім:

воєнна логістика,

склади та штаби ворога,

системи ППО та

інші компоненти наступальної активності проти України.

Зеленський зазначив, що в Україні цьогоріч уже законтрактовано в п’ять разів більше засобів middle strikes, ніж торік, і будуть і надалі масштабувати контрактування та виробництво.

Російські втрати на фронті

Обговорили також попередні дані щодо російських втрат на фронті у квітні. Фінальна перевірена інформація надійде в перших числах травня. Завдання – щоб кількість уражень особового складу окупанта перевищувала темп їхньої мобілізації.

Відкриття експорту зброї

Також детально обговорили з міністром оборони України реалізацію відкриття експорту зброї, а саме регуляторні кроки, які мають підтримати домовленості нашої держави та виробництво зброї.

