Україна у 5 разів збільшила контрактування засобів middle strikes, - Зеленський

Індустрія дронів

Зеленський про нову стратегію ударів

Президент України заслухав звіт міністра оборони України Михайла Федорова по забезпеченню всіх типів дронів для українських операцій як на фронті, так і далекобійних.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками доповіді міністра оборони Михайла Федорова.

Один із пріоритетів на найближчі місяці – middle strikes

Вдячний за нарощування обсягів постачання. Один із наших пріоритетів на найближчі місяці – middle strikes, тобто завдання ураження окупанту на глибину до 120–150 кілометрів.

Це передусім:

  • воєнна логістика,
  • склади та штаби ворога,
  • системи ППО та
  • інші компоненти наступальної активності проти України.

Зеленський зазначив, що в Україні цьогоріч уже законтрактовано в п’ять разів більше засобів middle strikes, ніж торік, і будуть і надалі масштабувати контрактування та виробництво.

Російські втрати на фронті

Обговорили також попередні дані щодо російських втрат на фронті у квітні. Фінальна перевірена інформація надійде в перших числах травня. Завдання – щоб кількість уражень особового складу окупанта перевищувала темп їхньої мобілізації.

Відкриття експорту зброї

Також детально обговорили з міністром оборони України реалізацію відкриття експорту зброї, а саме регуляторні кроки, які мають підтримати домовленості нашої держави та виробництво зброї. 

29.04.2026 21:28 Відповісти
Шось Фламінги заглохли
29.04.2026 21:30 Відповісти
То вже минуле,а лідор повинен дивитись в майбутнє
29.04.2026 22:08 Відповісти
Звісно, якщо всі кошти від партнерів віддані брехливим і барижним соплемінникам гідранта, Федоров лише ширма чи подільник покаже час.
29.04.2026 21:33 Відповісти
В долі,перевірена часом людина
29.04.2026 22:10 Відповісти
Хочемо послухати генпрокурора про екстрадицію Міндіча і ко для суду в Україні!
29.04.2026 21:38 Відповісти
Мадяр нещодавно сварився, що у дронах стала слабка бойова частина. А вообще зелена банда регулярно на всіх рівнях інформує Кремль про свої плани та цифри. Риба гние з голови, з голови дурного балабола. Тож всі вважають своїм долгом потужно балаболити.
29.04.2026 23:16 Відповісти
 
 