Україна у 5 разів збільшила контрактування засобів middle strikes, - Зеленський
Індустрія дронів
Президент України заслухав звіт міністра оборони України Михайла Федорова по забезпеченню всіх типів дронів для українських операцій як на фронті, так і далекобійних.
Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками доповіді міністра оборони Михайла Федорова.
Один із пріоритетів на найближчі місяці – middle strikes
Вдячний за нарощування обсягів постачання. Один із наших пріоритетів на найближчі місяці – middle strikes, тобто завдання ураження окупанту на глибину до 120–150 кілометрів.
Це передусім:
- воєнна логістика,
- склади та штаби ворога,
- системи ППО та
- інші компоненти наступальної активності проти України.
Зеленський зазначив, що в Україні цьогоріч уже законтрактовано в п’ять разів більше засобів middle strikes, ніж торік, і будуть і надалі масштабувати контрактування та виробництво.
Російські втрати на фронті
Обговорили також попередні дані щодо російських втрат на фронті у квітні. Фінальна перевірена інформація надійде в перших числах травня. Завдання – щоб кількість уражень особового складу окупанта перевищувала темп їхньої мобілізації.
Відкриття експорту зброї
Також детально обговорили з міністром оборони України реалізацію відкриття експорту зброї, а саме регуляторні кроки, які мають підтримати домовленості нашої держави та виробництво зброї.
