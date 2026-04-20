До 20% "Шахедов" оснащены системой онлайн-управления из РФ, - Бескрестнов (Флеш)

Примерно каждый пятый ударный дрон типа "Шахед", используемый Россией, имеет возможность дистанционного управления в режиме онлайн через сети, развернутые на территории РФ.

Об этом в эфире телеканала сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, отвечая на вопрос о распространенности среди "Шахедов" технологии онлайн-управления, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Управление "шахедами"

"Очень распространена. Сейчас мы видим, что примерно 20% этих "Шахедов" имеют онлайн-управление благодаря сети с территории Российской Федерации", — сказал он.

Удар по дому Бескрестнова

Бескрестнов также рассказал о своем состоянии после инцидента с попаданием в его дом реактивного "Шахеда".

"Сейчас есть небольшие проблемы со здоровьем, но самое главное, что я остался жив. У меня есть желание работать дальше для защиты нашей страны", — подчеркнул он.

"Флеш" добавил, что в результате атаки его жилье и имущество полностью уничтожены.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что управляемый реактивный "Шахед" разрушил дом советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

