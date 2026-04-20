РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8925 посетителей онлайн
Новости Шахед уничтожил дом Флеша
1 775 3

До 20% "Шахедов" оснащены системой онлайн-управления из РФ, - Бескрестнов (Флеш)

Онлайн-управление "Шахедом"

Примерно каждый пятый ударный дрон типа "Шахед", используемый Россией, имеет возможность дистанционного управления в режиме онлайн через сети, развернутые на территории РФ.

Об этом в эфире телеканала сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, отвечая на вопрос о распространенности среди "Шахедов" технологии онлайн-управления, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Управление "шахедами"

"Очень распространена. Сейчас мы видим, что примерно 20% этих "Шахедов" имеют онлайн-управление благодаря сети с территории Российской Федерации", — сказал он.

Читайте также: ВСУ смогут сбивать "Шахеды" над водоемами благодаря новой технологии, — командир подразделения TERRA Волохов

Удар по дому Бескрестнова

Бескрестнов также рассказал о своем состоянии после инцидента с попаданием в его дом реактивного "Шахеда".

"Сейчас есть небольшие проблемы со здоровьем, но самое главное, что я остался жив. У меня есть желание работать дальше для защиты нашей страны", — подчеркнул он.

"Флеш" добавил, что в результате атаки его жилье и имущество полностью уничтожены.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что управляемый реактивный "Шахед" разрушил дом советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Смотрите также: Впервые в мире бойцы 412-й бригады Nemesis сбили "Шахед" дроном-перехватчиком с надводной платформы, — СБС. ВИДЕО

Автор: 

Шахед (2103) Бескрестнов Сергей Флеш (16)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ростех" заявив про випробування елементів ройової технології управління БПЛА

🗞 Попередні тести проводилися на полігоні із застосуванням розвідувальних безпілотників типу Supercam, де відпрацьовувалося ураження цілей у напівавтоматичному режимі.

⚠️ Суть технології полягає у створенні єдиної мережі дронів, які здатні взаємодіяти між собою без постійного ручного керування. Система забезпечує автоматичний пошук і виявлення цілі, її ідентифікацію, а також обмін даними між безпілотниками в режимі реального часу. Після цього відбувається розподіл ролей: частина апаратів може виконувати розвідку, інші - безпосереднє ураження. Остаточне рішення про атаку, за заявами, залишається за оператором.

✍️ До складу комплексу входять ударні БПЛА літакового типу з доопрацьованими системами зв'язку, мобільні пускові установки та наземний пункт управління на базі автомобіля. Ключова ідея - зменшення навантаження на персонал і підвищення ефективності застосування безпілотників за рахунок координації дій у "рої".

Завдяки цьому один оператор теоретично може контролювати одразу групу з десяти дронів, що суттєво підвищує масштаб і інтенсивність їх використання на полі бою.
показать весь комментарий
20.04.2026 12:40 Ответить
Нажаль, той піар щодо наших дронів, наймогутнішим і найвеличнішим , затьмарює розум в Українців, від піару ми не стаємо сильнішими, а навпаки , через це ми недооцінюємо ворога! Зе каже, а рашисти -роблять!
показать весь комментарий
20.04.2026 12:44 Ответить
интересно, а можно ли украинские дроны направлять на конкретные адреса и окна, например в той же москве ?
показать весь комментарий
20.04.2026 12:45 Ответить
 
 