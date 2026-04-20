До 20% "Шахедов" оснащены системой онлайн-управления из РФ, - Бескрестнов (Флеш)
Примерно каждый пятый ударный дрон типа "Шахед", используемый Россией, имеет возможность дистанционного управления в режиме онлайн через сети, развернутые на территории РФ.
Об этом в эфире телеканала сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, отвечая на вопрос о распространенности среди "Шахедов" технологии онлайн-управления, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Управление "шахедами"
"Очень распространена. Сейчас мы видим, что примерно 20% этих "Шахедов" имеют онлайн-управление благодаря сети с территории Российской Федерации", — сказал он.
Удар по дому Бескрестнова
Бескрестнов также рассказал о своем состоянии после инцидента с попаданием в его дом реактивного "Шахеда".
"Сейчас есть небольшие проблемы со здоровьем, но самое главное, что я остался жив. У меня есть желание работать дальше для защиты нашей страны", — подчеркнул он.
"Флеш" добавил, что в результате атаки его жилье и имущество полностью уничтожены.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что управляемый реактивный "Шахед" разрушил дом советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.
🗞 Попередні тести проводилися на полігоні із застосуванням розвідувальних безпілотників типу Supercam, де відпрацьовувалося ураження цілей у напівавтоматичному режимі.
⚠️ Суть технології полягає у створенні єдиної мережі дронів, які здатні взаємодіяти між собою без постійного ручного керування. Система забезпечує автоматичний пошук і виявлення цілі, її ідентифікацію, а також обмін даними між безпілотниками в режимі реального часу. Після цього відбувається розподіл ролей: частина апаратів може виконувати розвідку, інші - безпосереднє ураження. Остаточне рішення про атаку, за заявами, залишається за оператором.
✍️ До складу комплексу входять ударні БПЛА літакового типу з доопрацьованими системами зв'язку, мобільні пускові установки та наземний пункт управління на базі автомобіля. Ключова ідея - зменшення навантаження на персонал і підвищення ефективності застосування безпілотників за рахунок координації дій у "рої".
Завдяки цьому один оператор теоретично може контролювати одразу групу з десяти дронів, що суттєво підвищує масштаб і інтенсивність їх використання на полі бою.