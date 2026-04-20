Россияне пытались меня убить, "шахед" врезался в дом. Я чудом остался жив, - Бескрестнов (Флеш). ФОТО
Управляемый реактивный самолет "Шахед" разрушил дом советника министра обороны Сергея (Флеша) Бескрестнова.
Об этом сам Бескрестнов сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное — я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит", — написал он.
Бескрестнов также просит всех, у кого сейчас есть возможность, финансово поддержать его.
4441111153136308
5168745675605130
Мабуть, у його оточенні немає нікого, хто б пояснив йому що це елемент ворожої пропаганди.
Підсвідомо чи свідомо він таким чином працює на ворога українців.
Наші перехоплювачі теж теоретично можливо довести до швидкості 400км/год, але далі вже потрібна концептуально геть інша модель з геть іншою вартістю і не факт, що у цьому є взагалі сенс - бо це вже буде фактично та ж сама ракета ПЗРК.
Для радників міністрів такі пільги мабуть не передбачено законодавством.
І ця команда зараз робить досить багато для перемоги України.
Так що тут питання - чи стати у позу "ми не допомогаємо ставленикам Зеленського і тим, хто пішов до них в команду", або зрозуміти, що у нас немає іншого міністерства оборони і іншої армії і не буде. А тому або ти за тих, хто захищає Україну, або ти за кацапських загарбників.
Дуже поганий сигнал
Рашисти регулярно б'ють по будинках конкретних людей - вбили так льотчика, який організував використання Як-52 для збиття шахедів, вбили так шахедом як мінімум одного з інженерів Фаерпоінту (чітко в його квартиру влетів) і тд, і тп - я особисто більше яяк про десяток подібних атак чув...
Чи це ти наводив шахед?
Певен в тому що московитська агентура шукає таких людей і наводить удари.
Будь уверен.
Але, чи у кожного радника свій приватний будинок? І що він таке радить, що орки персональне полювання почали?
А хто в квартирі, той-хороша?
Чи Флеш "розжився" будинком за ті пару місяців, що працює радником?