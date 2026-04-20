Новости Шахед уничтожил дом Флеша
6 687 60

Россияне пытались меня убить, "шахед" врезался в дом. Я чудом остался жив, - Бескрестнов (Флеш). ФОТО

Управляемый реактивный самолет "Шахед" разрушил дом советника министра обороны Сергея (Флеша) Бескрестнова.

Об этом сам Бескрестнов сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Детали

"Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное — я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит", — написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакует Украину ударными беспилотниками вечером 19 апреля, - Воздушные силы (обновлено)

Бескрестнов в больнице

Финансовая помощь

Бескрестнов также просит всех, у кого сейчас есть возможность, финансово поддержать его.

Реквизиты:

4441111153136308

5168745675605130

[email protected]

Смотрите также: Россияне начали массово поставлять на фронт новые спутниковые терминалы связи, первый уже уничтожен, — Бескрестнов (Флеш). ВИДЕО

Топ комментарии
+15
Одужання і наснаги!...
20.04.2026 11:11 Ответить
+13
Лук Виктор, для вас, може,і зрадник. Тут хто з якої сторони.
20.04.2026 11:13 Ответить
+12
Хейтити Флеша - ну народ, визовсім *******...
20.04.2026 11:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лук Виктор, для вас, може,і зрадник. Тут хто з якої сторони.
20.04.2026 11:13 Ответить
И забудьте это слово россияне-самое подходящее оккупанты. Этого достаточно. Какой канал Не откроешь-россияне, российские войска, н**** эту политкорректность.
20.04.2026 11:16 Ответить
ОРКИ
20.04.2026 11:18 Ответить
Вже ж визнали форму - рашизм,рашисти !
20.04.2026 11:27 Ответить
Є ще один індивідуал, котрий вперто продовжує називати їх "руські".
Мабуть, у його оточенні немає нікого, хто б пояснив йому що це елемент ворожої пропаганди.
Підсвідомо чи свідомо він таким чином працює на ворога українців.
20.04.2026 11:38 Ответить
А хто це, хто цей зрадник?
20.04.2026 11:52 Ответить
Не можу написати прямо, заклюють за прояви антисемітизму
20.04.2026 11:54 Ответить
Одужання і наснаги!...
20.04.2026 11:11 Ответить
На реактивний Шахед повинен бути реактивний дрон - знову ми на крок позаду як з оптоволокном
20.04.2026 11:11 Ответить
Реактивний дрон - це вже ракета ппо по суті.
20.04.2026 11:55 Ответить
Так вже давно писав шо кацапи замутили Шахеди зі швидкістю 400 - 500 км - казали та ну нах! - тепер нам потрібні дрони 500 - 600 км год
20.04.2026 12:02 Ответить
Реактивні шахеди не весь час летять зі швидкістю 400 км/год - це їх максимальна швидкість, а не крейсерська. Тому реактивні шахеди теж періодично збиваються звичайними дронами-перехоплювачами.
Наші перехоплювачі теж теоретично можливо довести до швидкості 400км/год, але далі вже потрібна концептуально геть інша модель з геть іншою вартістю і не факт, що у цьому є взагалі сенс - бо це вже буде фактично та ж сама ракета ПЗРК.
20.04.2026 12:41 Ответить
Ваше скуління нам дуже важливе,тримайте нас в курсі😁😁
20.04.2026 12:23 Ответить
Вчора і сьогодні, наприклад, в Чернігові було 5-7 влучань шахедів - там теж проживає 5-7 радників МО???
20.04.2026 11:12 Ответить
На Сумщині майже кожен день влучання,у люди залишаються без житла😭
20.04.2026 11:38 Ответить
+ +
20.04.2026 11:40 Ответить
Одне питання: якщо ти знав, то якого біса ти там жив?
20.04.2026 11:22 Ответить
А де йому ще жити? Це Стефанчуку з бюджету видають гривні, щоб він арендував куток у тещі.
Для радників міністрів такі пільги мабуть не передбачено законодавством.
20.04.2026 11:58 Ответить
Можна вийняти квартиру в інщому місці.
20.04.2026 12:35 Ответить
Опинився не в тому місці і не в той час.... Піар! Чистої води!
20.04.2026 11:22 Ответить
Дайте грошики раднику творожка,и не жалейте,на нем стоит вся оборона.
20.04.2026 11:25 Ответить
Він радник Федорова, а не творожка.
І ця команда зараз робить досить багато для перемоги України.
Так що тут питання - чи стати у позу "ми не допомогаємо ставленикам Зеленського і тим, хто пішов до них в команду", або зрозуміти, що у нас немає іншого міністерства оборони і іншої армії і не буде. А тому або ти за тих, хто захищає Україну, або ти за кацапських загарбників.
20.04.2026 11:36 Ответить
шахед летів по млобільці чи сусіди навели?
20.04.2026 11:45 Ответить
Звідки я знаю? Кацапські спецслужби теж працюють, якось намагаються вираховувати тих, хто для них небезпечний…
20.04.2026 11:54 Ответить
так може і нам таку тактику потрібно впроваджувати? паралельно із самокатами?
20.04.2026 11:58 Ответить
Тот, кто делает вид будто не замечает продажную систему выстроенную всем известно кем и сам с удовольствием в ней пристроился - не может иметь поддержки у тех,кто умеет соображать.
20.04.2026 11:59 Ответить
За твоєю логікою найбільші патріоти це ухилєси - ні в яку систему не вбудувались.
20.04.2026 12:24 Ответить
Только вот не нужно хитрожопить,это по твоей логике патриоты должны ползать перед квартальщиками и помалкивать.
20.04.2026 12:26 Ответить
Хейтити Флеша - ну народ, визовсім *******...
20.04.2026 11:31 Ответить
А це вже рефлекс, - вважати будь-кого, пов'язаного з владними структурами, негідником/хабарником/просто букою...
Дуже поганий сигнал
20.04.2026 11:42 Ответить
Не його одного рашики намагаються вбити .
20.04.2026 11:32 Ответить
Не одного його, звісно. Але він один з тих, кого намагаються.
Рашисти регулярно б'ють по будинках конкретних людей - вбили так льотчика, який організував використання Як-52 для збиття шахедів, вбили так шахедом як мінімум одного з інженерів Фаерпоінту (чітко в його квартиру влетів) і тд, і тп - я особисто більше яяк про десяток подібних атак чув...
20.04.2026 11:46 Ответить
Кляті ухилянти збираємо на донати флешу!
20.04.2026 11:37 Ответить
Кляті тцк, збираємо на хабар воєнкому 😹
20.04.2026 12:25 Ответить
Навряд чи це випадково, якась вата вислідила і злила координати.
20.04.2026 11:41 Ответить
А чи не хтось із наших заздрісних сраколизів з команди Сирського чи навіть самого ЗЕ навів на Флеша, щоб усунути успішного конкурента?
20.04.2026 11:43 Ответить
Хіба Флеш їм конкурент? Не придумуйте конспірологію там, де її нема.
20.04.2026 11:46 Ответить
Будь-яка розумніша за них хоч і чомусь людина вже їм конкурент...
20.04.2026 11:51 Ответить
В них там не "что, гдє, когда". Флеш допомогає забезпечувати ЗСУ дронами. ЗСУ тими дронами воює. Якшо дронів не буде, то ніяких здобутків в того ж СИрського не буде. Яка конкуренція? Повне співпадання інтересів.
20.04.2026 11:54 Ответить
Я би більше повірив у версію, шо його злив Касьянов. Хоча це теж фігня.
20.04.2026 12:23 Ответить
Швидкого одужання пану Флешу.
20.04.2026 11:45 Ответить
+1.
20.04.2026 12:32 Ответить
одужуй Сергію , ти потрібен Україні .
20.04.2026 11:51 Ответить
200% піар. Де фото зруйнованого дому?
20.04.2026 11:55 Ответить
А ти знаєш, як його будинок виглядає?
Чи це ти наводив шахед?
20.04.2026 12:09 Ответить
Ось фото зруйнованого дому. Задоволений?
20.04.2026 12:24 Ответить
Маячня - якась халупа. Це 200% не його дім.
20.04.2026 12:34 Ответить
Підтримую, бажаю одужання і наснаги.
Певен в тому що московитська агентура шукає таких людей і наводить удари.
20.04.2026 12:02 Ответить
А всем кому в дом шахед прилетает донаты собирают по всем СМИ?)
20.04.2026 12:05 Ответить
всем, кто помогает множить на "0" рускамана, помогают, собирают, и будут помогать и собирать.
Будь уверен.
20.04.2026 12:18 Ответить
Не знаю , який він заступник міністра оборони.
Але, чи у кожного радника свій приватний будинок? І що він таке радить, що орки персональне полювання почали?
20.04.2026 12:05 Ответить
Хочеш сказати, що кожний, хто живе в приватному будинку, погана людина?
А хто в квартирі, той-хороша?
Чи Флеш "розжився" будинком за ті пару місяців, що працює радником?
20.04.2026 12:17 Ответить
плохой сигнал -- дроны стало возможно направлять по конкретным адресам и окнам... Честно говоря , я надеялся что украинские специалисты первыми реализуют такую опцию...
20.04.2026 12:35 Ответить
 
 