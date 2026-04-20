Россияне пытались меня убить, "шахед" врезался в дом. Я чудом остался жив, - Бескрестнов (Флеш). ФОТО

Управляемый реактивный самолет "Шахед" разрушил дом советника министра обороны Сергея (Флеша) Бескрестнова.

Об этом сам Бескрестнов сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Детали

"Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет. Меня задело, но главное — я чудом жив. Я был морально готов к такому развитию событий, и это меня не остановит", — написал он.

Финансовая помощь

Бескрестнов также просит всех, у кого сейчас есть возможность, финансово поддержать его.

Реквизиты:

4441111153136308

5168745675605130

[email protected]

