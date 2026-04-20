Росіяни спробували мене вбити, "шахед" врізався в будинок. Я дивом живий, - Бескрестнов (Флеш) (оновлено). ФОТО

Керований реактивний "Шахед" зруйнував будинок радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Про це сам Бескрестнов повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний "Шахед" врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне - я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 19 квітня, - Повітряні сили (оновлено)

Оновлена інформація

Згодом радник міністра оборони повідомив, що частину безпілотників вдалося збити, але інші все ж долетіли до будинку. Він підкреслив, що це був цілеспрямований удар.

"Ми вже знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні "Шахеди". Це була така спецоперація з метою знайти мене і ліквідувати", - додав Флеш.

Фінансова допомога

Бескрестнов також просить всіх, хто нині має змогу, фінансово підтримати його.

Реквізити:

Також дивіться: Росіяни почати масово поставляти на фронт нові супутникові термінали зв’язку, перший вже знищено, - Бескрестнов (Флеш). ВIДЕО