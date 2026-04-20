УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9429 відвідувачів онлайн
16 746 138

Росіяни спробували мене вбити, "шахед" врізався в будинок. Я дивом живий, - Бескрестнов (Флеш) (оновлено). ФОТО

Керований реактивний "Шахед" зруйнував будинок радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Про це сам Бескрестнов повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

"Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний "Шахед" врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне - я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить", - написав він.

Бескрестнов у лікарні

Оновлена інформація

Згодом радник міністра оборони повідомив, що частину безпілотників вдалося збити, але інші все ж долетіли до будинку. Він підкреслив, що це був цілеспрямований удар.

"Ми вже знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні "Шахеди". Це була така спецоперація з метою знайти мене і ліквідувати", - додав Флеш.

Фінансова допомога

Бескрестнов також просить всіх, хто нині має змогу, фінансово підтримати його.

Реквізити:

4441111153136308

5168745675605130

[email protected]

флеш скрін

Автор: 

Міноборони Шахед Бескрестнов Сергій Флеш
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Одужання і наснаги!...
показати весь коментар
20.04.2026 11:11 Відповісти
+22
Хейтити Флеша - ну народ, визовсім *******...
показати весь коментар
20.04.2026 11:31 Відповісти
+19
Він радник Федорова, а не творожка.
І ця команда зараз робить досить багато для перемоги України.
Так що тут питання - чи стати у позу "ми не допомогаємо ставленикам Зеленського і тим, хто пішов до них в команду", або зрозуміти, що у нас немає іншого міністерства оборони і іншої армії і не буде. А тому або ти за тих, хто захищає Україну, або ти за кацапських загарбників.
показати весь коментар
20.04.2026 11:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Швидкого одужання пану Флешу.
показати весь коментар
20.04.2026 11:45 Відповісти
+1.
показати весь коментар
20.04.2026 12:32 Відповісти
одужуй Сергію , ти потрібен Україні .
показати весь коментар
20.04.2026 11:51 Відповісти
200% піар. Де фото зруйнованого дому?
показати весь коментар
20.04.2026 11:55 Відповісти
А ти знаєш, як його будинок виглядає?
Чи це ти наводив шахед?
показати весь коментар
20.04.2026 12:09 Відповісти
Ось фото зруйнованого дому. Задоволений?
показати весь коментар
20.04.2026 12:24 Відповісти
Маячня - якась халупа. Це 200% не його дім.
показати весь коментар
20.04.2026 12:34 Відповісти
Звідки ти знаєш, як мав виглядати його дім? Він не у палаці жив.
показати весь коментар
20.04.2026 13:53 Відповісти
https://novakahovka.city/articles/307104/cholovik-z-kozackogo-zhive-v-pidvali-rozvalenogo-budinku
показати весь коментар
21.04.2026 12:51 Відповісти
Скоріше, там його пес Федя жив, в перервах між відвідинами лікарень та спа-салонів в Іспанії та Швейцарії.
показати весь коментар
21.04.2026 07:57 Відповісти
то цілий зам міністра жив в Новій Каховці, в цій халупі?
показати весь коментар
21.04.2026 12:49 Відповісти
Звичайно ні. Чи ви думаєте, шо на кожне питання всяких незрозумілих чувачків треба бігти і викладати реальні фотки?
показати весь коментар
21.04.2026 12:58 Відповісти
Підтримую, бажаю одужання і наснаги.
Певен в тому що московитська агентура шукає таких людей і наводить удари.
показати весь коментар
20.04.2026 12:02 Відповісти
А всем кому в дом шахед прилетает донаты собирают по всем СМИ?)
показати весь коментар
20.04.2026 12:05 Відповісти
всем, кто помогает множить на "0" рускамана, помогают, собирают, и будут помогать и собирать.
Будь уверен.
показати весь коментар
20.04.2026 12:18 Відповісти
Не знаю , який він заступник міністра оборони.
Але, чи у кожного радника свій приватний будинок? І що він таке радить, що орки персональне полювання почали?
показати весь коментар
20.04.2026 12:05 Відповісти
Хочеш сказати, що кожний, хто живе в приватному будинку, погана людина?
А хто в квартирі, той-хороша?
Чи Флеш "розжився" будинком за ті пару місяців, що працює радником?
показати весь коментар
20.04.2026 12:17 Відповісти
Прочитав про нього в інших джерелах.
Приватний будинок, це не головне. Головне , що він маючи розробки в сфері РЕП, охочих ділився ними у відкритих джерелах. Авжеж інженерні схеми він видавав, але у кацапів теж є спеціалісти, які можуть скористатися його ідеями.
показати весь коментар
20.04.2026 12:52 Відповісти
А така самореклама під час війни, м'яко кажучи недоречна.
показати весь коментар
20.04.2026 12:53 Відповісти
А у нього були якісь ідеї?
показати весь коментар
21.04.2026 08:39 Відповісти
Флеш був засновником основного українського будівельного форуму " Стром дом" , на якому є обгговорення ще в 2009-ому році. Думаю, за цей час можна було "розжитися" приватним будинком.
показати весь коментар
20.04.2026 17:24 Відповісти
плохой сигнал -- дроны стало возможно направлять по конкретным адресам и окнам... Честно говоря , я надеялся что украинские специалисты первыми реализуют такую опцию...
показати весь коментар
20.04.2026 12:35 Відповісти
Максима Шаповала підірвали , Кирила Буданова майже підірвали , Сергія Бескрестнова майже убили.
Кажуть , що і Валерія Залужного майже вполювали.
Що , ще не написали правила техніки безпеки під час війни для таких людей ?
показати весь коментар
20.04.2026 13:20 Відповісти
Залужного вполювали кабом не через правила безпеки. Йому тоді подзвонили з офісу президента прямо у бліндаж на мобілу і довго тримали на зв'язку якимось безпонтовим 'терміновим' питанням.
І це не 'ніби-то', це офіційна інфа яку він підтвердив пару місяців тому, як і те що в нього під час контрнаступу на Півдні, зеля забрав більшу частину техніки і резервів і віддав сиркові на знищення під Бахмутом в невигідних місцях оборони
показати весь коментар
21.04.2026 14:19 Відповісти
😳Майже 638 000 000 (!) гривень держава виділить на фінансування Єдиного телемарафону - рішення Уряду.

показати весь коментар
20.04.2026 13:33 Відповісти
Скільки ж служок "руZZкого міра" вільно ходить країною й передає координати так потрібних Україні розумних людей?!
Скорішого одужання Вам, пане Сергію!
показати весь коментар
20.04.2026 14:17 Відповісти
Поточна діяльність: З 2024 року є керівником громадської організації "Центр радіотехнологій". З січня 2025 року - радник міністра оборони України. Своїми знаннями та аналітикою ділиться з широкою аудиторією через авторський Telegram-канал та свою Facebook-сторінку. Може звідси дізналися про місцезнаходження?
показати весь коментар
20.04.2026 22:20 Відповісти
Він ніколи не служив. Хоча і закінчив військове училище. Тому якій у нього військовий досвід то таке - вилами по воді писано. І чого він, лейтенант, не у війську. Паркетний лейтеха, нафіг йому земля. А як він такий вже радіознавець по РЕБу, як сам себе вважає, то чого не зпаяв собі в хаті станцію щоб давила все що в .. км підлітає. Бо так він той РЕБ знає. Ну а поштова скринька що вказав для "допомоги", [email protected]... Перегляньте сайт http://www.aboutadriatic.com/. Там як на ладоні, чим він цікавиться. Адреса не на mil.gov.ua, навіть не на ukr.net. А там, на курортах. Мабуть там шукає нову хату взамін розбитої ))
показати весь коментар
21.04.2026 21:57 Відповісти
Хто він такий, щоб на нього полювали шведами? Он недавно на Житомирщині частину вулиці з приватними будинками рознесли, теж полювали?
показати весь коментар
21.04.2026 11:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 