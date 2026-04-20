Росіяни спробували мене вбити, "шахед" врізався в будинок. Я дивом живий, - Бескрестнов (Флеш) (оновлено). ФОТО
Керований реактивний "Шахед" зруйнував будинок радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.
Про це сам Бескрестнов повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний "Шахед" врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне - я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить", - написав він.
Оновлена інформація
Згодом радник міністра оборони повідомив, що частину безпілотників вдалося збити, але інші все ж долетіли до будинку. Він підкреслив, що це був цілеспрямований удар.
"Ми вже знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні "Шахеди". Це була така спецоперація з метою знайти мене і ліквідувати", - додав Флеш.
Фінансова допомога
Бескрестнов також просить всіх, хто нині має змогу, фінансово підтримати його.
Реквізити:
4441111153136308
5168745675605130
Чи це ти наводив шахед?
Певен в тому що московитська агентура шукає таких людей і наводить удари.
Будь уверен.
Але, чи у кожного радника свій приватний будинок? І що він таке радить, що орки персональне полювання почали?
А хто в квартирі, той-хороша?
Чи Флеш "розжився" будинком за ті пару місяців, що працює радником?
Приватний будинок, це не головне. Головне , що він маючи розробки в сфері РЕП, охочих ділився ними у відкритих джерелах. Авжеж інженерні схеми він видавав, але у кацапів теж є спеціалісти, які можуть скористатися його ідеями.
Кажуть , що і Валерія Залужного майже вполювали.
Що , ще не написали правила техніки безпеки під час війни для таких людей ?
І це не 'ніби-то', це офіційна інфа яку він підтвердив пару місяців тому, як і те що в нього під час контрнаступу на Півдні, зеля забрав більшу частину техніки і резервів і віддав сиркові на знищення під Бахмутом в невигідних місцях оборони
Скорішого одужання Вам, пане Сергію!