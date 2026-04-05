Росіяни почати масово поставляти на фронт нові супутникові термінали зв’язку, перший вже знищено, - Бескрестнов (Флеш). ВIДЕО
Після блокування окупантам систем супутникового зв’язку Starlink вони почали використовувати супутникові термінали "Спирит-030".
Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Після того, як ми позбавили ворога "Старлінка", питання супутникового зв’язку стало для росіян надзвичайно актуальним. Існуючі термінали російського супутникового інтернету мають дуже великі антени, і ми їх миттєво виявляємо та знищуємо", - розповів він.
Супутникові термінали "Спирит-030"
Бескрестнов зазначив, що на фронт почали поставлятися супутникові термінали "Спирит-030". Це фактично той самий термінал супутникового інтернету, але він зроблений переносним і працює зі спеціальним геостаціонарним супутником зв'язку, що дозволяє використовувати антени не 90 сантиметрів у діаметрі, а 30.
За словами речника, росіяни зараз масово почали поставляти такі термінали на фронт.
Знищення терміналу
Також він розповів, що пілоти 414 бригади СБС "Птахи Мадяра" вперше знайшли такий термінал супутникового зв'язку і знищили його.
"Прошу всіх пілотів звертати увагу на цю ціль", - додав він.
Що передувало?
- Як зазначалося, американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
- 2 лютого Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.
- Згодом в СБУ заявили, що ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink.
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