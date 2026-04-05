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Новини Відео Блокування Starlink окупантам
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Росіяни почати масово поставляти на фронт нові супутникові термінали зв’язку, перший вже знищено, - Бескрестнов (Флеш). ВIДЕО

Після блокування окупантам систем супутникового зв’язку Starlink вони почали використовувати супутникові термінали "Спирит-030".

Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Після того, як ми позбавили ворога "Старлінка", питання супутникового зв’язку стало для росіян надзвичайно актуальним. Існуючі термінали російського супутникового інтернету мають дуже великі антени, і ми їх миттєво виявляємо та знищуємо", - розповів він.

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Супутникові термінали "Спирит-030"

Бескрестнов зазначив, що на фронт почали поставлятися супутникові термінали "Спирит-030". Це фактично той самий термінал супутникового інтернету, але він зроблений переносним і працює зі спеціальним геостаціонарним супутником зв'язку, що дозволяє використовувати антени не 90 сантиметрів у діаметрі, а 30.

За словами речника, росіяни зараз масово почали поставляти такі термінали на фронт.

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Знищення терміналу

Також він розповів, що пілоти 414 бригади СБС "Птахи Мадяра" вперше знайшли такий термінал супутникового зв'язку і знищили його.

"Прошу всіх пілотів звертати увагу на цю ціль", - додав він.

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Що передувало?

Автор: 

інтернет (2132) зв’язок (450) супутниковий зв’язок (9) Бескрестнов Сергій Флеш (23)
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Топ коментарі
+19
Кажете москальська економіка загинається? Добре що українська процвітає і забезпечує військо супутниками та відповідним зв'язком власного виробництва
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05.04.2026 16:02 Відповісти
+11
Скавулиш?
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05.04.2026 17:28 Відповісти
+8
Китай помог.
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05.04.2026 16:26 Відповісти

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