Россияне начали массово поставлять на фронт новые спутниковые терминалы связи, первый уже уничтожен, - Бескрестнов (Флеш). ВИДЕО

После блокировки у оккупантов систем спутниковой связи Starlink они начали использовать спутниковые терминалы "Спирит-030".

Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"После того, как мы лишили врага "Старлинка", вопрос спутниковой связи стал для россиян чрезвычайно актуальным. Существующие терминалы российского спутникового интернета имеют очень большие антенны, и мы их мгновенно обнаруживаем и уничтожаем", - рассказал он.

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Спутниковые терминалы "Спирит-030"

Бескрестнов отметил, что на фронт начали поставляться спутниковые терминалы "Спирит-030". Это фактически тот же терминал спутникового интернета, но он сделан переносным и работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30.

По словам спикера, россияне сейчас массово начали поставлять такие терминалы на фронт.

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Уничтожение терминала

Также он рассказал, что пилоты 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра" впервые обнаружили такой терминал спутниковой связи и уничтожили его.

"Прошу всех пилотов обращать внимание на эту цель", - добавил он.

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