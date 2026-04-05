Россияне начали массово поставлять на фронт новые спутниковые терминалы связи, первый уже уничтожен, - Бескрестнов (Флеш). ВИДЕО
После блокировки у оккупантов систем спутниковой связи Starlink они начали использовать спутниковые терминалы "Спирит-030".
Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"После того, как мы лишили врага "Старлинка", вопрос спутниковой связи стал для россиян чрезвычайно актуальным. Существующие терминалы российского спутникового интернета имеют очень большие антенны, и мы их мгновенно обнаруживаем и уничтожаем", - рассказал он.
Спутниковые терминалы "Спирит-030"
Бескрестнов отметил, что на фронт начали поставляться спутниковые терминалы "Спирит-030". Это фактически тот же терминал спутникового интернета, но он сделан переносным и работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30.
По словам спикера, россияне сейчас массово начали поставлять такие терминалы на фронт.
Уничтожение терминала
Также он рассказал, что пилоты 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра" впервые обнаружили такой терминал спутниковой связи и уничтожили его.
"Прошу всех пилотов обращать внимание на эту цель", - добавил он.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины о решении проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Starlink Россией прекращено.
- 2 февраля Министерство обороны опубликовало алгоритм, как верифицировать терминал спутниковой связи Starlink в Украине для военных и гражданских лиц.
- Впоследствии в СБУ заявили, что враг пытается завербовать украинцев для регистрации российских терминалов Starlink.
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